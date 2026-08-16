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Emisarul de pace al lui Trump, Jared Kushner, negociază în Egipt cu șefii Hamas pentru predarea armelor. Care este poziția Israelului

Emisarul de pace al lui Trump, Jared Kushner, negociază în Egipt cu șefii Hamas pentru predarea armelor. Care este poziția Israelului
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Emisarul american de pace și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, urmează să se întâlnească duminică în Egipt cu liderii Hamas, alături de mediatori din Egipt, Qatar și Turcia, într-un efort de a debloca faza a doua a acordului de pace pentru Fâșia Gaza.

Discuțiile diplomatice de urgență au loc în contextul în care planul de pace propus de administrația condusă de Donald Trump se confruntă cu un blocaj major între poziția Israelului și cea a grupării Hamas.

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Deși s-a obținut un acord de încetare a focului încă din octombrie anul trecut, implementarea fazei a doua a acordului de pace este blocată în acest moment. Pentru a trece peste aceste impedimente, gruparea teroristă și-a exprimat disponibilitatea de a preda armele unui comitet tehnic palestinian de tehnocrați care urmează să guverneze Gaza. Cu toate acestea, Hamas condiționează predarea armelor de retragerea completă a trupelor israeliene și de garanția unei păci durabile.

Schimbarea majoră de paradigmă a venit după ce Hamas, reprezentat la Cairo de noul său lider politic Khalil al-Hayya, a acceptat oficial planul american și s-a declarat dispus să depună armele către acest comitet de tehnocrați palestinieni. Serviciul de știri de stat egiptean, Agenția de știri din Orientul Mijlociu, a declarat că delegația condusă de liderul Hamas, al-Hayya, „și-a reafirmat angajamentul de a finaliza planul președintelui american Donald Trump”.

Un oficial Hamas a declarat pentru agenția de știri AFP că discuțiile din orașul egiptean El-Alamein vor acoperi „cele mai recente evoluții ale negocierilor și eforturile depuse pentru a obliga Israelul să respecte acordul, care include foaia de parcurs în 15 puncte, și să înceapă implementarea acestuia”.

„Delegația îi va informa pe oficialii egipteni cu privire la încălcările acordului de încetare a focului de către Israel, iar al-Hayya va sublinia angajamentul și disponibilitatea mișcării de a implementa acordul imediat ce Israelul își va anunța angajamentul față de acesta”, a precizat sursa grupării Hamas.

Cu toate acestea, premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins public acest plan și a insistat că armata sa nu se va retrage din Gaza până când Hamas nu este complet și efectiv dezarmat. Din perspectiva israeliană, simpla promisiune a Hamas de a preda armele unui „comitet de tehnocrați” este o capcană diplomatică ce ar permite grupării să își conserve infrastructura militară ascunsă. Noile condiții impuse de Tel Aviv includ măsuri fizice stricte înainte de a discuta despre faza a doua a păcii.

După finalizarea rundei de discuții cu mediatorii și oficialii Hamas în Egipt, Jared Kushner va merge în Israel pentru a vorbi cu premierul Israelului în încercarea de a reduce divergențele și de a salva planul american în 15 puncte pentru viitorul și reconstrucția Fâșiei Gaza.

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