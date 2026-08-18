Președintele francez Emmanuel Macron a susținut luni, 17 august, ultimul său discurs tradițional în localitatea Bormes-les-Mimosas, marcând simbolic începutul unui turneu de adio de la finalul mandatului său. Aflat în ultimul an ca rezident al Palatului Elysee, șeful statului francez a profitat de ceremonia istorică de comemorare a eliberării din 1944 pentru a transmite un mesaj emoționant de rămas-bun comunității din regiunea Var.

Comemorarea de la Bormes-les-Mimosas marchează un moment istoric crucial: eliberarea localității de sub ocupația germană în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial și succesul Operațiunii Dragoon (debarcarea Aliaților în Provence).

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Primarul localității, François Arizzi, a fost primul care s-a emoționat. În discursul său, el i-a adus un omagiu deosebit celui care ocupă funcția de președinte aal Franței de nouă ani și care a participat la toate comemorările debarcării din Provence și ale eliberării localității Bormes-les-Mimosas.

„Sunteți primul președinte, și singurul, care ne-a făcut o astfel de onoare”, a declarat primarul. „Veți fi întotdeauna binevenit la Bormes”, a asigurat François Arizzi. „Vă vom întâmpina întotdeauna cu o bucurie neascunsă. Și veți rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.”

Evenimentul anual din orașul de pe Riviera Franceză devenise o prezență constantă în agenda lui Macron. Încă din 2018, al doilea an al mandatului său, Macron și-a făcut un obicei din a participa la ceremonia de comemorare a eliberării orașului din 17 august 1944, după debarcarea forțelor aliate în sudul Franței. Aceasta îi oferea ocazia de a da tonul revenirii din pauza politică a verii.

Emmanuel Macron și-a luat rămas bun

Emoționat, Emmanuel Macron și-a luat rămas bun de la locuitorii din Bormes.

„Este, evident, o zi de 17 august puțin deosebită astăzi”, a declarat el după ce a depus o coroană de flori la picioarele monumentului comemorativ al comunei din departamentul Var. „Nouă ani, în fond, reprezintă o epocă”. „O să-mi fie dor de voi. Cu toate acestea, să știți un lucru: nu vom fi niciodată departe”, a continuat el, referindu-se la el și la soția sa, Brigitte Macron. Sursă video: X/@JBSemerdjian

Șeful statului a profitat de ocazie pentru a ține unul dintre ultimele sale discursuri politice înainte de a-i ceda locul celui sau celei care îi va succeda la Palatul Élysée peste puțin mai mult de opt luni.

„Nu cedați spiritului vremii. Aceste zile [de comemorare] nu trebuie să fie momente în care ne amintim că a existat o Franță glorioasă, dar că astăzi totul ar merge prost”, a spus Emmanuel Macron. „Nu cedați acestui defetism”, a îndemnat el.

Potrivit RTL, în ciuda celor două mandate marcate de o nepopularitate tot mai mare, trecătorii veniți să-l asculte pe Emmanuel Macron au simțit o anumită tristețe la gândul că nu-l vor mai vedea pe cel care a animat verile din Bormes de nouă ani încoace.

Kylian, un tânăr de 19 ani, a venit să-l salute pe președinte pentru ultima oară: „Totuși, simt o mică strângere de inimă. E ceva să-ți dai seama că anul viitor nu-l vom mai vedea.”

„Indiferent ce s-ar spune, discursurile lui erau totuși destul de impresionante și benefice pentru tineret”, susține el. „Să-ți spui că iubești Franța, că ești Franța și că vei fi viitoarea Franță.”

La finalul ceremoniei, au urmat fotografii, strângeri de mână și o jumătate de oră de întâlnire cu publicul pentru Emmanuel Macron.

Alegătorii francezi se vor prezenta la urne pentru a alege un nou președinte pe 18 aprilie și pe 2 mai, anul viitor.