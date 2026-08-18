Prima pagină » Știri externe » „O să-mi fie dor de voi”: Macron dă startul unui „turneu de adio“ la final de mandat. Cine sunt primii francezi care și-au luat rămas bun de la președinte

„O să-mi fie dor de voi”: Macron dă startul unui „turneu de adio“ la final de mandat. Cine sunt primii francezi care și-au luat rămas bun de la președinte

Melania Agiu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele francez Emmanuel Macron a susținut luni, 17 august, ultimul său discurs tradițional în localitatea Bormes-les-Mimosas, marcând simbolic începutul unui turneu de adio de la finalul mandatului său. Aflat în ultimul an ca rezident al Palatului Elysee, șeful statului francez a profitat de ceremonia istorică de comemorare a eliberării din 1944 pentru a transmite un mesaj emoționant de rămas-bun comunității din regiunea Var.

Vezi galeria foto
10 poze

Comemorarea de la Bormes-les-Mimosas marchează un moment istoric crucial: eliberarea localității de sub ocupația germană în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial și succesul Operațiunii Dragoon (debarcarea Aliaților în Provence).

Sondaj Gândul

Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Primarul localității, François Arizzi, a fost primul care s-a emoționat. În discursul său, el i-a adus un omagiu deosebit celui care ocupă funcția de președinte aal Franței de nouă ani și care a participat la toate comemorările debarcării din Provence și ale eliberării localității Bormes-les-Mimosas.

„Sunteți primul președinte, și singurul, care ne-a făcut o astfel de onoare”, a declarat primarul. „Veți fi întotdeauna binevenit la Bormes”, a asigurat François Arizzi. „Vă vom întâmpina întotdeauna cu o bucurie neascunsă. Și veți rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.”

Evenimentul anual din orașul de pe Riviera Franceză devenise o prezență constantă în agenda lui Macron. Încă din 2018, al doilea an al mandatului său, Macron și-a făcut un obicei din a participa la ceremonia de comemorare a eliberării orașului din 17 august 1944, după debarcarea forțelor aliate în sudul Franței. Aceasta îi oferea ocazia de a da tonul revenirii din pauza politică a verii.

Emmanuel Macron și-a luat rămas bun

Emoționat, Emmanuel Macron și-a luat rămas bun de la locuitorii din Bormes.

„Este, evident, o zi de 17 august puțin deosebită astăzi”, a declarat el după ce a depus o coroană de flori la picioarele monumentului comemorativ al comunei din departamentul Var. „Nouă ani, în fond, reprezintă o epocă”.

„O să-mi fie dor de voi. Cu toate acestea, să știți un lucru: nu vom fi niciodată departe”, a continuat el, referindu-se la el și la soția sa, Brigitte Macron.

Sursă video: X/@JBSemerdjian

Șeful statului a profitat de ocazie pentru a ține unul dintre ultimele sale discursuri politice înainte de a-i ceda locul celui sau celei care îi va succeda la Palatul Élysée peste puțin mai mult de opt luni.

„Nu cedați spiritului vremii. Aceste zile [de comemorare] nu trebuie să fie momente în care ne amintim că a existat o Franță glorioasă, dar că astăzi totul ar merge prost”, a spus Emmanuel Macron. „Nu cedați acestui defetism”, a îndemnat el.

Potrivit RTL, în ciuda celor două mandate marcate de o nepopularitate tot mai mare, trecătorii veniți să-l asculte pe Emmanuel Macron au simțit o anumită tristețe la gândul că nu-l vor mai vedea pe cel care a animat verile din Bormes de nouă ani încoace.

Kylian, un tânăr de 19 ani, a venit să-l salute pe președinte pentru ultima oară: „Totuși, simt o mică strângere de inimă. E ceva să-ți dai seama că anul viitor nu-l vom mai vedea.”

„Indiferent ce s-ar spune, discursurile lui erau totuși destul de impresionante și benefice pentru tineret”, susține el. „Să-ți spui că iubești Franța, că ești Franța și că vei fi viitoarea Franță.”

La finalul ceremoniei, au urmat fotografii, strângeri de mână și o jumătate de oră de întâlnire cu publicul pentru Emmanuel Macron.

Alegătorii francezi se vor prezenta la urne pentru a alege un nou președinte pe 18 aprilie și pe 2 mai, anul viitor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Platforma Facebook, acuzată de ministrul polonez al digitalizării de cenzură și fraude. În România, Gândul a denunțat abuzurile Facebook
22:23
Platforma Facebook, acuzată de ministrul polonez al digitalizării de cenzură și fraude. În România, Gândul a denunțat abuzurile Facebook
INEDIT Un nepalez angajat în România a ajuns subiect de presă în Serbia. „Tatăl meu primește o astfel de pensie după 40 de ani de muncă”
20:57
Un nepalez angajat în România a ajuns subiect de presă în Serbia. „Tatăl meu primește o astfel de pensie după 40 de ani de muncă”
VIDEO O banală joacă se putea transforma într-o tragedie pe o plajă din California. A fost nevoie de intervenția salvamarilor ca să smulgă turiștii din groapa săpată de ei, înainte să se înece
19:48
O banală joacă se putea transforma într-o tragedie pe o plajă din California. A fost nevoie de intervenția salvamarilor ca să smulgă turiștii din groapa săpată de ei, înainte să se înece
NEWS ALERT Zelenski l-a numit oficial pe Yevhen Khmara în funcția de ministru al Apărării. Fedorov nu revine în funcție. Proteste în fața Parlamentului din Kiev
19:14
Zelenski l-a numit oficial pe Yevhen Khmara în funcția de ministru al Apărării. Fedorov nu revine în funcție. Proteste în fața Parlamentului din Kiev
ATAC Tragedie în Filipine: Un elev de liceu și-a ucis un coleg în sala de clasă și a transmis atacul în direct pe internet
18:46
Tragedie în Filipine: Un elev de liceu și-a ucis un coleg în sala de clasă și a transmis atacul în direct pe internet
TENSIUNI Israel a atacat o bază aeriană din Siria
18:28
Israel a atacat o bază aeriană din Siria
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Ei sunt soții care au murit în Grecia, în timp ce se aflau în luna de miere. Elicopterul privat s-a prăbușit!
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Adevarul
„Mai frumos e în Ferentari”. Turiști români revoltați de condițiile găsite la hotelurile de pe litoralul Bulgariei: „Nu aș mai veni aici nici gratis”
Mediafax
Mega-gară de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
Rugăciunea pentru momentele de cumpănă. Rostește-o zilnic timp de o lună și caută liniștea sufletească
Digi24
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
Cancan.ro
Băutura de 3 lei care ajută microbiomul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii o au în casă, dar puțini știu cât e de benefică
Ce se întâmplă doctore
Ce i-a provocat infarctul fatal nepotului lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani! Mircea Totolici a murit în somn
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Toată viața a crezut că nu are familie, dar un test ADN a dezvăluit 50 de rude din toată lumea
EXCLUSIV Ștefan Popescu, scenariu dur pentru Europa. Analistul crede că inovația generată de război poate transforma conflictul într-un stil de viață
22:37
Ștefan Popescu, scenariu dur pentru Europa. Analistul crede că inovația generată de război poate transforma conflictul într-un stil de viață
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului
22:10
Crin Antonescu explică influența USR asupra electoratului său: Propaganda eficientă îi ține captivi în lupta împotriva PSD-ului
CONTROVERSĂ Președinta Curții Constituționale va formula o opinie separată la „amendamentul Fritz”, față de hotărârea CCR: „Este neconstituțională”. Tănăsescu s-a văzut cu Bolojan înainte de verdictul CCR
21:42
Președinta Curții Constituționale va formula o opinie separată la „amendamentul Fritz”, față de hotărârea CCR: „Este neconstituțională”. Tănăsescu s-a văzut cu Bolojan înainte de verdictul CCR
SCANDAL Scandal cu jigniri între fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, și istoricul Vladimir Tismăneanu: „E înscris pe mutra sa întregul tupeism pesedist” / „Progenitura are acum tupeul să insulte”
21:30
Scandal cu jigniri între fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, și istoricul Vladimir Tismăneanu: „E înscris pe mutra sa întregul tupeism pesedist” / „Progenitura are acum tupeul să insulte”
EXCLUSIV Sebastian Burduja face dezvăluiri din culisele crizei energetice. Fostul ministru al Energiei susține că afirmația USR privind pierderea banilor din PNRR este falsă
21:21
Sebastian Burduja face dezvăluiri din culisele crizei energetice. Fostul ministru al Energiei susține că afirmația USR privind pierderea banilor din PNRR este falsă

Cele mai noi

Trimite acest link pe