Prima pagină » Știri externe » Erdogan a inaugurat „Domul de Oțel” al TURCIEI: Va „inspira încredere în prieteni și frică în dușmani”

Erdogan a inaugurat „Domul de Oțel” al TURCIEI: Va „inspira încredere în prieteni și frică în dușmani”

27 aug. 2025, 21:57, Știri externe
Erdogan a inaugurat

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a inaugurat oficial miercuri sistemul integrat de apărare aeriană al Turciei, cunoscut sub numele de „Domul de Oțel”.

Erdogan a descris inaugurarea ca un moment de cotitură pentru Turcia și industria sa de apărare, notează Associated Press.

„Aceste sisteme sunt o demonstrație de forță pentru Turcia”, a declarat Erdogan în timpul unui eveniment organizat la fabrica din Ankara a companiei din industria de apărare Aselsan. „În apărarea aeriană, inaugurăm o nouă eră pentru iubita noastră Turcie”.

Guvernul lui Erdogan a anunțat începerea dezvoltării Domului de Oțel, care integrează platforme și senzori de apărare aeriană pe mare și pe uscat într-o rețea cu misiunea de a proteja cerul Turciei, în august anul trecut.

Cea mai recentă etapă a proiectului: 47 de vehicule în valoare de 460 de milioane de dolari

Erdogan a spus că cea mai recentă etapă a proiectului a constat în 47 de vehicule în valoare de 460 de milioane de dolari.

Ele vor „inspira încredere în prietenii noștri și frică în dușmanii noștri”.

Guvernul nu a anunțat data exactă când sistemul va fi pe deplin operațional.

„Nicio țară care nu își poate dezvolta propriul radar și sistem de apărare aeriană nu poate privi viitorul cu încredere, în fața provocărilor actuale de securitate, în special în regiunea noastră”, a spus Erdogan.

Anterior, Turcia a încercat să-și consolideze apărarea aeriană cu achiziția de sisteme de rachete S-400 din Rusia în 2019.

Decizia respectivă a dus la eliminarea Turciei din programul de avioane stealth F-35 condus de SUA, un eșec pentru obiectivele de apărare ale Ankarei.
Conflictele din Siria și Ucraina, precum și recentele atacuri ale Israelului asupra Iranului, au sporit nevoia de a dezvolta o apărare aeriană mai bună.

Erdogan a dezvăluit, de asemenea, noile unități de producție ale Aselsan, care urmează să intre în funcțiune în 2026.

„În următorii 50 de ani, Turcia va fi o țară care nu numai că își satisface propriile nevoi, dar este și lider mondial cu tehnologia sa”, a spus Erdogan.

Turcia a investit masiv în industria sa de apărare, căutând să devină autosuficientă în domeniul produției de armament încă din momentul când a fost supusă unui embargo asupra armelor de către Statele Unite ca răspuns la invadarea Ciprului din 1974.

Foto: Profimedia

Germania aprobă VÂNZAREA avioanelor de vânătoare Eurofighter Typhoon către Turcia

Turcia condamnă declarațiile lui Netanyahu privind genocidul armean: „Încearcă să MUȘAMALIZEZE crimele comise de el și de Guvernul său”

