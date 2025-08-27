Prima pagină » Știri externe » Turcia condamnă declarațiile lui Netanyahu privind genocidul armean: „Încearcă să MUȘAMALIZEZE crimele comise de el și de Guvernul său”

Turcia condamnă declarațiile lui Netanyahu privind genocidul armean: „Încearcă să MUȘAMALIZEZE crimele comise de el și de Guvernul său”

27 aug. 2025, 16:45, Știri externe
Turcia condamnă declarațiile lui Netanyahu privind genocidul armean:

Turcia a condamnat miercuri recunoașterea de către premierul israelian Benjamin Netanyahu a genocidului armean, spunând că acesta a avut ca scop „mușamalizarea” crimelor comise în Fâșia Gaza de către Armata israeliană.

Turcia a respins remarcile premierului israelian Benjamin Netanyahu privind genocidul comis de Imperiul Otoman împotriva armenilor, asirienilor și grecilor la începutul secolului al XX-lea.

„Remarcile lui Netanyahu cu privire la evenimentele din 1915 sunt o încercare de a exploata tragediile din trecut din motive politice”, a anunțat Ministerul de Externe de la Ankara. „Condamnăm și respingem această declarație, care este incompatibilă cu faptele istorice și juridice”.

Turcia a repetat acuzația că Israelul desfășoară un genocid în Fâșia Gaza, spunând:

„Netanyahu, care este judecat pentru rolul său în genocidul comis împotriva poporului palestinian, încearcă să mușamalizeze crimele comise de el și de Guvernul său”.

Declarațiile premierului israelian

Marți seara, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că recunoaște genocidul comis de Imperiul Otoman împotriva armenilor, asirienilor și grecilor la începutul secolului al XX-lea.

Invitat la podcastul lui Patrick Bet David, Netanyahu a fost întrebat de ce Israelul nu recunoaște genocidul armean. Netanyahu a spus:

„Cred că am făcut-o. Cred că Knessetul a adoptat o rezoluție în acest sens”, deși nicio astfel de lege nu a fost adoptată.

Întrebat de ce niciun prim-ministru israelian nu a făcut asta, Netanyahu a răspuns:

„Tocmai am făcut-o. Iată.”

Remarcile lui Netanyahu marchează prima dată când un prim-ministru israelian face acest lucru, reflectând probabil legăturile din ce în ce mai proaste cu Turcia, notează The Times of Israel.

Începând cu Uruguay în 1965, națiuni precum Franța, Germania, Canada, Rusia și Statele Unite au recunoscut genocidul armean. Numărul de armeni care au murit este estimat între 600.000 și 1,5 milioane. Turcia evocă „masacre” și o foamete, în care ar fi pierit între 300.000 și 500.000 de armeni și tot atâția turci.

Israelul a evitat mult timp o recunoaștere a genocidului armean, deși un număr de politicieni de rang înalt au cerut acest lucru în ultimii ani.

La rândul său, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a comparat în mod repetat Israelul cu Germania nazistă, din cauza războiului purtat de Israel împotriva grupării Hamas în Gaza.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

MACRON respinge acuzațiile lui Netanyahu cu privire la problema antisemitismului/ Președintele francez cere încetarea operațiunilor din Fâșia Gaza

Trump pregătește un plan pentru Fâșia Gaza, după încheierea RĂZBOIULUI dintre gruparea Hamas și Israel

Citește și

EXTERNE Mai mulți funcționari publici au fost suspendați după ce l-au CRITICAT public pe Donald Trump
16:33
Mai mulți funcționari publici au fost suspendați după ce l-au CRITICAT public pe Donald Trump
EXTERNE SONDAJ: Cei mai mulți dintre americani sunt de acord cu impunerea de sancțiuni economice partenerilor comerciali ai Rusiei
16:23
SONDAJ: Cei mai mulți dintre americani sunt de acord cu impunerea de sancțiuni economice partenerilor comerciali ai Rusiei
NEWS ALERT Rusia avertizează că NU va accepta militari NATO în Ucraina /”Aceasta este cauza actualului conflict”
15:34
Rusia avertizează că NU va accepta militari NATO în Ucraina /”Aceasta este cauza actualului conflict”
EXTERNE Liderii Japoniei și Indiei vor stabili OBIECTIVE comune pentru dezvoltarea cooperării în următorii zece ani
15:26
Liderii Japoniei și Indiei vor stabili OBIECTIVE comune pentru dezvoltarea cooperării în următorii zece ani
EXTERNE Macron IGNORĂ apelurile în sensul demisiei și susține asumarea răspunderii Guvernului /„Un vot de luciditate și responsabilitate”
15:12
Macron IGNORĂ apelurile în sensul demisiei și susține asumarea răspunderii Guvernului /„Un vot de luciditate și responsabilitate”
EXTERNE Beijingul respinge planul dezarmării nucleare propus de TRUMP/ „Forțele Chinei și ale SUA nu sunt la același nivel”
14:30
Beijingul respinge planul dezarmării nucleare propus de TRUMP/ „Forțele Chinei și ale SUA nu sunt la același nivel”
Mediafax
Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski pentru negocieri de pace, afirmă premierul canadian Mark Carney
Digi24
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Mediafax
Suma uriașă cu care au contribuit doi români la Pilonul II într-o singură lună
Click
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Digi24
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Este vorba de Bruce Willis. Veștile nu sunt deloc bune: „A fost o decizie dureroasă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
Serviciul militar voluntar, introdus prin lege. Vor merge în Armată 6 luni. Va fi permisă și recrutarea obligatorie
Evz.ro
Profesor judecat pentru viol, la catedră. Caz scandalos, copii în pericol
A1
Incendiu în complexul Dragonul Roşu din Bucureşti! Focul s-a întins pe o suprafaţă de 3.800 de metri pătraţi, cu degradări de fum
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP 28 august 2025. Surpriză totală pentru o zodie! Acesta primește o sumă importantă de bani când se așteaptă mai puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Gaza, dincolo de titluri: cum a început, care este miza și de ce pacea pare mereu amânată
GUVERN Bolojan spune răspicat în fața agenției de rating Moody’s că „România traversează o CRIZĂ bugetară”
16:48
Bolojan spune răspicat în fața agenției de rating Moody’s că „România traversează o CRIZĂ bugetară”
AUTO Pietonii traversează intersecțiile aglomerate cu ochii în TELEFOANE și cu CĂȘTILE pe urechi. Câteva clipe de neatenție pot fi fatale
16:47
Pietonii traversează intersecțiile aglomerate cu ochii în TELEFOANE și cu CĂȘTILE pe urechi. Câteva clipe de neatenție pot fi fatale
ACTUALITATE Top 10 cele mai frumoase orașe de vizitat din România. De la orașe vibrante până la medievale
16:42
Top 10 cele mai frumoase orașe de vizitat din România. De la orașe vibrante până la medievale
VIDEO Mihai Tudose, ironii la adresa lui Bolojan, cu privire la data alegerilor pentru Capitală: „Băluță zice „da” și Bolojan organizează alegeri în 2028″
16:25
Mihai Tudose, ironii la adresa lui Bolojan, cu privire la data alegerilor pentru Capitală: „Băluță zice „da” și Bolojan organizează alegeri în 2028″
COMUNICAT AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor de presă
16:07
AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor de presă
VIDEO Mihai Tudose: „Lucrurile au început să meargă rău pentru DEFICIT de la împrumuturile din pandemie. De vină sunt Orban și Cîțu”
15:57
Mihai Tudose: „Lucrurile au început să meargă rău pentru DEFICIT de la împrumuturile din pandemie. De vină sunt Orban și Cîțu”