Turcia condamnă declarațiile lui Netanyahu privind genocidul armean: „Încearcă să MUȘAMALIZEZE crimele comise de el și de Guvernul său”

Turcia a condamnat miercuri recunoașterea de către premierul israelian Benjamin Netanyahu a genocidului armean, spunând că acesta a avut ca scop „mușamalizarea” crimelor comise în Fâșia Gaza de către Armata israeliană.

Turcia a respins remarcile premierului israelian Benjamin Netanyahu privind genocidul comis de Imperiul Otoman împotriva armenilor, asirienilor și grecilor la începutul secolului al XX-lea.

„Remarcile lui Netanyahu cu privire la evenimentele din 1915 sunt o încercare de a exploata tragediile din trecut din motive politice”, a anunțat Ministerul de Externe de la Ankara. „Condamnăm și respingem această declarație, care este incompatibilă cu faptele istorice și juridice”.

Turcia a repetat acuzația că Israelul desfășoară un genocid în Fâșia Gaza, spunând:

„Netanyahu, care este judecat pentru rolul său în genocidul comis împotriva poporului palestinian, încearcă să mușamalizeze crimele comise de el și de Guvernul său”.

Declarațiile premierului israelian

Marți seara, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că recunoaște genocidul comis de Imperiul Otoman împotriva armenilor, asirienilor și grecilor la începutul secolului al XX-lea.

Invitat la podcastul lui Patrick Bet David, Netanyahu a fost întrebat de ce Israelul nu recunoaște genocidul armean. Netanyahu a spus:

„Cred că am făcut-o. Cred că Knessetul a adoptat o rezoluție în acest sens”, deși nicio astfel de lege nu a fost adoptată.

Întrebat de ce niciun prim-ministru israelian nu a făcut asta, Netanyahu a răspuns:

„Tocmai am făcut-o. Iată.”

Remarcile lui Netanyahu marchează prima dată când un prim-ministru israelian face acest lucru, reflectând probabil legăturile din ce în ce mai proaste cu Turcia, notează The Times of Israel.

Începând cu Uruguay în 1965, națiuni precum Franța, Germania, Canada, Rusia și Statele Unite au recunoscut genocidul armean. Numărul de armeni care au murit este estimat între 600.000 și 1,5 milioane. Turcia evocă „masacre” și o foamete, în care ar fi pierit între 300.000 și 500.000 de armeni și tot atâția turci.

Israelul a evitat mult timp o recunoaștere a genocidului armean, deși un număr de politicieni de rang înalt au cerut acest lucru în ultimii ani.

La rândul său, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a comparat în mod repetat Israelul cu Germania nazistă, din cauza războiului purtat de Israel împotriva grupării Hamas în Gaza.

