Erdogan i-a cerut Giorgiei Meloni să renunțe la FUMAT. Care a fost REACȚIA premierului italian

Cruciada anti-fumat a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan are o nouă țintă: nu mai este vorba de marile companii de tutun ci de premierul italian Giorgia Meloni, care a glumit că dacă renunță la tutun ar putea ucide pe cineva.

În marja summitului de pace din Egipt menit să pună capăt războiului din Gaza, Erdogan i-a promis lui Meloni că va găsi o modalitate de a o convinge să renunțe la fumat, notează Politico.

„Arătați minunat. Dar trebuie să vă fac să vă opriți din fumat”, i-a spus Erdogan lui Meloni.

Dar președintele francez Emmanuel Macron, care era alături de cei doi, s-a grăbit să-i spulbere speranțele lui Erdogan.

„Este imposibil!” a spus Macron, râzând.

„Știu, știu”, a spus Meloni, adăugând un avertisment că renunțarea la fumat ar putea să o facă mai puțin sociabilă:

„Nu vreau să ucid pe cineva.”

Ce efect au avut remarcile lui Erdogan

Se pare că Erdogan își face campanie pentru politica anti-tutun și la summitul de pace.

După comentariul său, Meloni și-a ținut mâna la gură pe tot parcursul întâlnirii cu liderii.

Într-o carte bazată pe o serie de interviuri, Meloni a mărturisit că a început să fumeze din nou după ce a renunțat timp de 13 ani. Dar ea a recunoscut, de asemenea, că fumatul a ajutat-o să stabilească legături cu alți politicieni, inclusiv președintele tunisian Kais Saied.

Campania anti-fumat a lui Erdogan

În Turcia, Erdogan a reafirmat angajamentul Turciei față de un viitor fără fum, notează Daily Sabah.

Recent, el a ținut un discurs în care a subliniat rolul vital al tineretului în modelarea viitorului „Secol al Turciei”.

El a declarat:

„Națiunile puternice sunt construite pe societăți sănătoase. Este responsabilitatea noastră să ne protejăm tinerii de obiceiuri dăunătoare, cum ar fi tutunul și alcoolul.”

Menționând că aproximativ opt milioane de oameni mor în fiecare an în întreaga lume din cauza bolilor legate de tutun, inclusiv 1,3 milioane din cauza fumatului pasiv, Erdogan a atras atenția asupra efectelor devastatoare ale tutunului nu doar asupra indivizilor, ci asupra unor întregi comunități.

„Numai în țara noastră, 100.000 de oameni își pierd viața prematur în fiecare an din cauza consumului de tutun”, a spus el, subliniind nevoia urgentă de a păstra avântul eforturilor din domeniul controlului asupra tutunului în Turcia.

Foto: Profimedia

