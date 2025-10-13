Prima pagină » Știri externe » Scene sfâșietoare la reunirea ostaticilor israelieni cu familiile după doi ani de captivitate în Fâșia Gaza. IMAGINILE stârnesc emoții puternice

13 oct. 2025, 21:19, Știri externe
Reunirea ostaticilor israelieni cu familiile, după captivitatea în Fâșia Gaza, a generat emoții puternice în Israel și pe plan internațional, ținând cont de riscurile și problemele din ultimii ani.

Grupul militant Hamas a eliberat luni 20 de ostatici israelieni aflați în viață, dar deține cadavrele altor 28 de israelieni.

Printre ostaticii israelieni care se află încă în viață se numără: Ariel Cuniuo, în vârstă de 28 de ani, Evyatar David, în vârstă de 24 de ani, Gali și Ziv Berman, frați gemeni în vârstă de 28 de ani, Omri Miran, în vârstă de 48 de ani, ​​Matan Angrest, în vârstă de 22 de ani; Matan Zangauker, în vârstă de 25 de ani; Nimrod Cohen, în vârstă de 21 de ani; Guy Gilboa-Dalal, 24 de ani; Yosef-Chaim Ohana, 25 de ani; Elkana Bohbot, 36 de ani; Avinatan Or, 32 de ani; Eitan Mor, 25 de ani; Bar Kupershtein, 23 de ani; Segev Kalfon, 27 de ani; și Rom Braslabski, 21 de ani.

Reunirea lor cu familiile a generat emoții puternice pentru cei care au vizualizat scenele, atât în Israel, cât și la nivel internațional. În schimbul ostaticilor, Israelul a eliberat peste 1.900 de deținuți palestinieni, inclusiv circa 250 care erau condamnați pentru terorism.

În același timp, Guvernul Benjamin Netanyahu a acuzat, luni seară, grupul militant palestinian Hamas de încălcarea termenului acordului care tocmai a fost semnat în Egipt, în contextul refuzului de predare a cadavrelor ostaticilor.

”Sarcina urgentă este să asigurăm repatrierea ostaticilor decedați. Anunțul Hamas privind returnarea celor patru cadavre reprezintă un eșec al îndeplinirii obligațiilor. Orice amânare sau evitare deliberată va fi considerată o încălcare flagrantă a acordului și va atrage o ripostă imediată”, a afirmat Israel Katz, ministrul israelian al Apărării, într-un mesaj postat pe platforma X.

Foto: Profimedia

