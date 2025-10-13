Prima pagină » Știri externe » Revista TIME îl pune pe TRUMP pe copertă: Acordul din Gaza este TRIUMFUL președintelui SUA, un punct de inflexiune pentru Orientul Mijlociu

Revista TIME îl pune pe TRUMP pe copertă: Acordul din Gaza este TRIUMFUL președintelui SUA, un punct de inflexiune pentru Orientul Mijlociu

13 oct. 2025, 22:40, Știri externe
Revista TIME îl pune pe TRUMP pe copertă: Acordul din Gaza este TRIUMFUL președintelui SUA, un punct de inflexiune pentru Orientul Mijlociu

Acordul pentru oprirea conflictului din Fâșia Gaza ar putea deveni ”semnătura” succesului celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, o turnură strategică pentru Orientul Mijlociu, deși există în continuare riscul unui eșec, comentează revista TIME.

”Ostaticii israelieni aflați în viață în Fâșia Gaza au fost eliberați în prima etapă a planului de pace elaborat de președintele Donald Trump. În cadrul acordului, Israelul a eliberat 250 de deținuți palestinieni condamnați la închisoare pe viață și încă 1.700 de locuitori ai Fâșiei Gaza capturați după atacurile din 7 octombrie 2023. Acordul ar putea deveni semnătura realizărilor lui Trump în al doilea mandat prezidențial și ar putea marca un punct de turnură strategică pentru Orientul Mijlociu”, notează publicația TIME, care i-a dedicat coperta liderului american.

Cu toate acestea, publicația americană atrage atenția că, deși Hamas și Israelul au acceptat Acordul în două etape, există riscul ca înțelegerea să eșueze.

Grupul militant Hamas a eliberat luni 20 de ostatici israelieni aflați în viață, dar deține cadavrele altor 28 de israelieni. În schimbul ostaticilor, Israelul a eliberat peste 1.900 de deținuți palestinieni, inclusiv circa 250 care erau condamnați pentru terorism.

În același timp, Guvernul Benjamin Netanyahu a acuzat, luni seară, grupul militant palestinian Hamas de încălcarea termenului acordului care tocmai a fost semnat în Egipt, în contextul refuzului de predare a cadavrelor ostaticilor.

”Sarcina urgentă este să asigurăm repatrierea ostaticilor decedați. Anunțul Hamas privind returnarea celor patru cadavre reprezintă un eșec al îndeplinirii obligațiilor. Orice amânare sau evitare deliberată va fi considerată o încălcare flagrantă a acordului și va atrage o ripostă imediată”, a afirmat Israel Katz, ministrul israelian al Apărării, într-un mesaj postat pe platforma X.

Foto: Profimedia

