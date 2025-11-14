Eroare fatală la un spital din SUA. Un copil de numai 2 ani a murit după ce medicul a uitat să pună o VIRGULĂ în rețetă

O tragedie fără margini s-a petrecut în Statele Unite, după ce un copil de numai 2 ani a murit după ce ar fi primit o doză de potasiu de zece ori mai mare decât cea necesară, în urma unei erori medicale provocate de ștergerea accidentală a unei zecimale din rețetă.

Un caz cutremurător petrecut în statul de reședință al lui Trump arată cum o simplă eroare într-o rețetă medicală s-a transformat într-o tragedie. Un copil de 2 ani a murit după ce un medic ar fi șters din greșeală o virgulă din doza de potasiu prescrisă, crescând cantitatea administrată de zece ori, scrie New York Post.

Tragedia a avut loc pe 3 martie 2024, când băiețelul, internat cu niveluri periculos de scăzute de potasiu, ar fi primit o supradoză, care i-a provocat o leziune cerebrală masivă. Copilul a fost ținut în viață timp de două săptămâni, conectat la aparate, însă, din păcate, șansele sale de supraviețuire erau zero.

Procesul intentat de mama băiatului arată că micuțul ajunsese la spital pe 1 martie, după ce ar fi contactat un virus care i-ar fi provocat hipokaliemie severă. Micuț fost de urgență transferat la un centru medical mai mare, unde medicii au constatat că băiețelul cântărea doar 9,5 kilograme și avea nevoie de terapie electrolitică controlată.

Inițial, medicul prescrisese 1,5 mmol de potasiu. În ziua următoare, însă, acesta ar fi șters din greșeală o virgulă esențială, introducând în sistem o doză de 15 mmol, administrată de două ori pe zi, care în realitate era de zece ori mai mult decât indicațiile medicale inițiale.

Documentele din anchetă susțin că, deși sistemul spitalului ar fi emis un avertisment în acest sens, niciun alt medic sau farmacist nu a observat eroarea. Copilul primea, în același timp, potasiu intravenos și supliment prin Pedialyte, ceea ce a amplificat riscul fatal.

Micuțul a intrat în stop cardiac la câteva minute după administrare

Potrivit avocatului familiei, minorul ar fi primit două doze letale, ultima la ora 20:28. La 21:02, copilul a intrat în stop cardiac din cauza hiperkaliemiei. Răspunsul echipei medicale ar fi fost din nou plin de erori: „2-3 încercări eșuate” de intubare și un timp de reacție întârziat cu minimum 20 de minute.

„A rămas sever privat de oxigenul necesar pentru a susține viața”, susțin documentele depuse în instanță.

Deși inima copilului și-a reluat activitatea spontan, daunele produse creierului și organelor interne erau ireversibile. În următoarele două săptămâni, minorul a suferit convulsii și multiple complicații specifice terapiei intensive.

Pe 18 martie, familia a luat decizia de a-l deconecta de la aparate, singurele care îl mai țineau artificial în viață.

Mama copilului cere despăgubiri materiale pentru moartea fiului ei și acuză sistemul medical de „lipsă totală de control” asupra tratamentului. Avocatul familiei susține că medicii „nu au respectat standardele de bază ale profesiei medicale” și insistă ca procesul să meargă înainte pentru a preveni tragedii similare.