Prima pagină » Știri externe » Eroare fatală la un spital din SUA. Un copil de numai 2 ani a murit după ce medicul a uitat să pună o VIRGULĂ în rețetă

Eroare fatală la un spital din SUA. Un copil de numai 2 ani a murit după ce medicul a uitat să pună o VIRGULĂ în rețetă

Mihai Tănase
14 nov. 2025, 10:15, Știri externe
Eroare fatală la un spital din SUA. Un copil de numai 2 ani a murit după ce medicul a uitat să pună o VIRGULĂ în rețetă
Foto: Profimedia images

O tragedie fără margini s-a petrecut în Statele Unite, după ce un copil de numai 2 ani a murit după ce ar fi primit o doză de potasiu de zece ori mai mare decât cea necesară, în urma unei erori medicale provocate de ștergerea accidentală a unei zecimale din rețetă.

Un caz cutremurător petrecut în statul de reședință al lui Trump arată cum o simplă eroare într-o rețetă medicală s-a transformat într-o tragedie. Un copil de 2 ani a murit după ce un medic ar fi șters din greșeală o virgulă din doza de potasiu prescrisă, crescând cantitatea administrată de zece ori, scrie New York Post.

Tragedia a avut loc pe 3 martie 2024, când băiețelul, internat cu niveluri periculos de scăzute de potasiu, ar fi primit o supradoză, care i-a provocat o leziune cerebrală masivă. Copilul a fost ținut în viață timp de două săptămâni, conectat la aparate, însă, din păcate, șansele sale de supraviețuire erau zero.

Procesul intentat de mama băiatului arată că micuțul ajunsese la spital pe 1 martie, după ce ar fi contactat un virus care i-ar fi provocat hipokaliemie severă. Micuț fost de urgență transferat la un centru medical mai mare, unde medicii au constatat că băiețelul cântărea doar 9,5 kilograme și avea nevoie de terapie electrolitică controlată.

Inițial, medicul prescrisese 1,5 mmol de potasiu. În ziua următoare, însă, acesta ar fi șters din greșeală o virgulă esențială, introducând în sistem o doză de 15 mmol, administrată de două ori pe zi, care în realitate era de zece ori mai mult decât indicațiile medicale inițiale.

Documentele din anchetă susțin că, deși sistemul spitalului ar fi emis un avertisment în acest sens, niciun alt medic sau farmacist nu a observat eroarea. Copilul primea, în același timp, potasiu intravenos și supliment prin Pedialyte, ceea ce a amplificat riscul fatal.

Micuțul a intrat în stop cardiac la câteva minute după administrare

Potrivit avocatului familiei, minorul ar fi primit două doze letale, ultima la ora 20:28. La 21:02, copilul a intrat în stop cardiac din cauza hiperkaliemiei. Răspunsul echipei medicale ar fi fost din nou plin de erori: „2-3 încercări eșuate” de intubare și un timp de reacție întârziat cu minimum 20 de minute.

„A rămas sever privat de oxigenul necesar pentru a susține viața”, susțin documentele depuse în instanță.

Deși inima copilului și-a reluat activitatea spontan, daunele produse creierului și organelor interne erau ireversibile. În următoarele două săptămâni, minorul a suferit convulsii și multiple complicații specifice terapiei intensive.

Pe 18 martie, familia a luat decizia de a-l deconecta de la aparate, singurele care îl mai țineau artificial în viață.

Mama copilului cere despăgubiri materiale pentru moartea fiului ei și acuză sistemul medical de „lipsă totală de control” asupra tratamentului. Avocatul familiei susține că medicii „nu au respectat standardele de bază ale profesiei medicale” și insistă ca procesul să meargă înainte pentru a preveni tragedii similare.

Citește și

EXTERNE Gigantul american Carlyle este interesat de activele Lukoil. Compania este prezentă și pe piața din România
11:00
Gigantul american Carlyle este interesat de activele Lukoil. Compania este prezentă și pe piața din România
ANALIZA de 10 Cine îl va recruta pe „Generalul IARNĂ”, Rusia sau Ucraina? Operațiunea „Frig și Întuneric”: „Atacurile rusești sunt de o amploare mult mai mare, ucrainenii nu au apărarea aeriană necesară pentru a face față”
10:00
Cine îl va recruta pe „Generalul IARNĂ”, Rusia sau Ucraina? Operațiunea „Frig și Întuneric”: „Atacurile rusești sunt de o amploare mult mai mare, ucrainenii nu au apărarea aeriană necesară pentru a face față”
EXTERNE BBC îi cere scuze lui Donald Trump, dar refuză să plătească despăgubirile cerute de președintele american
09:53
BBC îi cere scuze lui Donald Trump, dar refuză să plătească despăgubirile cerute de președintele american
EXTERNE O femeie din Japonia s-a „căsătorit” cu un bărbat creat cu ChatGPT: „Faptul că sunt AI nu înseamnă cu nu te pot iubi”
09:35
O femeie din Japonia s-a „căsătorit” cu un bărbat creat cu ChatGPT: „Faptul că sunt AI nu înseamnă cu nu te pot iubi”
EXTERNE Scandal de proporții în Poliție, după ce un ofițer s-a „tranformat” peste noapte în FEMEIE dintr-un motiv ireal. Gradele de pe umăr țin seama de gen
08:31
Scandal de proporții în Poliție, după ce un ofițer s-a „tranformat” peste noapte în FEMEIE dintr-un motiv ireal. Gradele de pe umăr țin seama de gen
ULTIMA ORĂ Statele Unite declară oficial război cartelurilor de droguri. Departamentul de Război al SUA declanșează operațiunea „Southern Spear”
00:47
Statele Unite declară oficial război cartelurilor de droguri. Departamentul de Război al SUA declanșează operațiunea „Southern Spear”
Mediafax
ANM. Prognoza meteo până în preajma Crăciunului. Precipitațiile vor fi abundente
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Ce trebuie să faceți în fiecare zi la ora 17.30 pentru a economisi la încălzire
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce nu mâncăm lebede sau pescăruși, dar mâncăm găini?
LIVE Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, face declarații despre evoluția inflației și dobânzilor
11:03
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, face declarații despre evoluția inflației și dobânzilor
POLITICĂ Cătălin Drulă, candidatul USR la PMB, îl face mincinos pe Băluță: „A mințit. Minte. Așa fac pesediștii”
11:02
Cătălin Drulă, candidatul USR la PMB, îl face mincinos pe Băluță: „A mințit. Minte. Așa fac pesediștii”
Gândul de Vreme Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend. ANM anunță chiar și temperaturi de 20 de grade
11:00
Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend. ANM anunță chiar și temperaturi de 20 de grade
AUTO La ce să fii atent atunci când conduci pe timp de ceață și ai vizibilitate redusă. Cum îți pregătești mașina de drum
10:56
La ce să fii atent atunci când conduci pe timp de ceață și ai vizibilitate redusă. Cum îți pregătești mașina de drum
INFRASTRUCTURĂ PORR a mobilizat 550 de muncitori în şantierul Autostrăzii Piteşti-Sibiu-Lot 4. Cristian Pistol: „Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%”
10:35
PORR a mobilizat 550 de muncitori în şantierul Autostrăzii Piteşti-Sibiu-Lot 4. Cristian Pistol: „Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 83%”
ACTUALITATE Sile Pușcaș: „Nimeni n-a vorbit de posibilitatea României de a face mai mulți BANI, au venit și au mărit taxele”
10:23
Sile Pușcaș: „Nimeni n-a vorbit de posibilitatea României de a face mai mulți BANI, au venit și au mărit taxele”