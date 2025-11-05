Prima pagină » Știri externe » Eroarea făcută de un spital. A anunțat din greșeală rudele a peste 500 de pacienți despre moartea acestora

05 nov. 2025, 08:30, Știri externe
Un spital a trimis scrisori de condoleanțe pentru 500 de rude. Acestea au fost informate, din greșeală, că pacienții lor au murit.

În scrisori, spitalul din SUA a început prin a își exprima condoleanțele, apoi au discutat despre modul de soluționare a succesiunii și a datoriilor pacientului.

Cum a anunțat un spital, din greșeală, moartea a peste 500 de pacienți

Singura problemă era faptul că pacienții care au primit scrisorile erau în viață, iar unii nici măcar nu fuseseră internați pentru afecțiuni grave.

O femeie a decis să vorbească despre scrisoarea pe care a primit-o de la MaineHealth, centru din Portland, SUA, joia trecută.

„A fost destul de tulburător să deschid acea scrisoare. De ce ar spune că sunt moartă? A fost cu adevărat șocant și supărător”, a spus femeia.

Pacienta s-a temut că organizația medicală non-profit chiar a raportat statului că ea ar fi murit. După deschiderea scrisorii, ea a contactat serviciul Patient First Financial Services pentru a îi informa că trăiește.

„Mi-a spus că este la curent cu problema și că vor trimite scrisori de scuze, la plural, așa că mi-am dat seama că mai sunt și alte persoane”, a declarat femeia.

„Și el a spus: «Mă bucur să aud că sunteți încă vie și sănătoasă». Iar eu i-am răspuns: «Da, și eu mă bucur». Și acolo s-a încheiat conversația”, a povestit o femeie care a primit o astfel de scrisoare medicală.

MaineHealt a recunoscut greșeala și a anunțat că lucrează la remedierea ei.

„O eroare în sistemul informatic al MaineHealth a dus la trimiterea accidentală a unor scrisori către 531 de pacienți, în care se preciza că sunt morți și se ofereau informații despre soluționarea succesiunii”, a transmis compania într-un comunicat.

Organizația a mai anunțat că niciun pacient nu a fost declarat oficial decedat. Femeia a mărturisit faptul că, pe măsură ce parcurgea scrisoarea, MaineHealth încerca să colecteze bani de la familia ei pentru o factură restantă.

„Adică, am făcut câteva analize, iar medicul meu face parte din MaineHealth. Dar nici măcar nu am fost internată pentru ceva serios, din cauza căruia aș fi putut muri. Așa că nici nu știu de unde au scos această informație”, a explicat pacienta.

