Atacurile Houthi asupra Strâmtorii Bab el-Mandeb amenință să agraveze criza petrolieră din Strâmtoarea Ormuz. De la sfârșitul lunii februarie, SUA și Iranul sunt implicate într-un conflict care a rămas o problemă centrală în geopolitica globală. Dincolo de modelarea viitorului Orientului Mijlociu, conflictul dintre SUA și această superputere regională a provocat ravagii și asupra rutelor comerciale globale. Prețurile au crescut. Pe piețe există o incertitudine acută. Ca represalii împotriva SUA și a aliaților americani din Orientul Mijlociu, Teheranul a efectuat contraatacuri împotriva adversarilor săi.

Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz. A blocat una dintre cele mai importante rute comerciale petroliere din lume, se arată într-o analiză publicată de Atlas Institute for International Affairs.

Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Înainte de conflict, Strâmtoarea Ormuz asigura trecerea a aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale din lume.

20 de milioane de barili de petrol au trecut prin Strâmtoarea Ormuz doar în anul 2025.

Închiderea acestei rute către Golful Persic a avut un impact masiv asupra comerțului global.

Prețurile au crescut vertiginos.

Atacurile sporadice asupra navelor pot fi suficiente pentru a închide căile navigabile critice

Arabia Saudită – printre alte state din Orientul Mijlociu – a apelat la Strâmtoarea Bab el-Mandeb, notează Rory Miller, profesor de politică internațională.

Miller este și director al Programului de Studii Energetice și director al Programului de Cercetare a Statelor Mici la Universitatea Georgetown din Qatar.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb este un punct de legătură care leagă Marea Roșie de Golful Aden, ca rută alternativă.

Arabia Saudită a redirecționat milioane de barili de petrol printr-o conductă către Marea Roșie.

Numărul navelor care treceau prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut vertiginos la începutul lunii martie. Bab el-Mandeb a rămas o resursă constantă. S-au observat chiar și mici creșteri ale transporturilor maritime în regiune.

Începând cu 20 iulie, Strâmtoarea Bab el-Mandeb este amenințată.

Houthii sunt un grup rebel yemenit

Ulterior, au întărit această amenințare cu un atac asupra unui petrolier saudit

Houthii au declarat că vor bloca doar navele saudite.

Conflictul din Strâmtoarea Ormuz a arătat că până și atacurile sporadice asupra navelor pot fi suficiente pentru a închide căile navigabile critice. Cauza o reprezintă riscul crescut și costurile de asigurare.

Impactul blocadei Houthi asupra exporturilor de petrol și economiei globale

La doar două zile după anunțul Houthi, Clionadh Raleigh – fondatorul ACLED, un serviciu de monitorizare a conflictelor – a oferit un interviu.

Expertul a declarat că, în cazul în care Strâmtoarea Bab el-Mandeb ar fi sub presiune în același timp cu Strâmtoarea Ormuz, ar închide efectiv două dintre cele mai importante rute maritime din lume simultan.

În iunie, peste 7 milioane de barili de petrol au tranzitat strâmtoarea Bab el-Mandeb pe zi, față de 4 milioane înainte de războiul din Iran.

Arabia Saudită singură a fost responsabilă pentru exportul a 4 milioane dintre acești barili din Yanbu.

Chiar și închiderea tuturor exporturilor Arabiei Saudite, din cauza amenințărilor Houthi, ar împiedica transportul la nivel mondial al unei mari părți din exporturile valoroase de petrol.

Efectele intimidării Houthi sunt deja evidente în numărul de nave care tranzitează strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Numărul de nave care au trecut prin acest punct de blocare a fost în medie de 31 pe zi între 25 și 26 iulie . Este o cifră în scădere cu 50% față de media deja scăzută din al doilea trimestru în termeni de tonaj.

. Este o cifră în scădere cu 50% față de media deja scăzută din al doilea trimestru în termeni de tonaj. Să presupunem că Houthii reușesc să blocheze complet accesul Arabiei Saudite la Marea Roșie. Ar lua de pe piață aproximativ 4% din petrolul mondial. Ar putea apărea o creștere substanțială a prețurilor deja ridicate ale petrolului.

Acest conflict se referă în principal la conflictul politic dintre puterile regionale și intermediarii acestora. Dar efectele acestor manevre pot fi resimțite în întreaga lume datorită naturii extrem de globalizate a economiei actuale, avertizează Rory Miller.

Alternative potențiale la cele două strîmtori

Există și alte alternative atât la Golful Persic, cât și la Marea Roșie. Dar, explică Miller, acestea sunt în cele din urmă rute mult mai dificile și sunt extrem de mai scumpe.

Canalul Suez este o altă rută de transport maritim importantă. Dar nu permite transportul navelor de dimensiunile necesare pentru transportul țițeiului.

În plus, ar fi nevoie de încă patru săptămâni pentru a ajunge în Asia prin Marea Mediterană, deoarece navele ar trebui să ocolească Africa.

Extinderea acestei rute, împreună cu potențialele pericole cu care se confruntă tranzitarea Capului Bunei Speranțe, pune companiile de transport maritim în fața unor creșteri substanțiale ale costurilor.

Rutele sunt mai lungi și crește riscul de asigurare.

O altă alternativă, conducta egipteană de la Sumed, nu poate prelua cantitatea mare de petrol care trece prin strâmtoarea Bab el-Mandeb.

O alianță internațională menită să protejeze Marea Roșie de atacurile Houthi

Pe 30 iulie, Arabia Saudită a anunțat intenția de a forma o alianță internațională pentru a proteja Marea Roșie de atacurile Houthi.

Potrivit unor surse saudite, 13 țări au fost de acord, inclusiv Turcia, Kuweit, Bahrain, Qatar, Iordania, Egipt, Pakistan, Djibouti, Somalia, Bangladesh, Yemen, Sudan și Comore.

Acest pact de securitate a avut deja o influență asupra situației, cu creșteri ale traficului maritim prin strâmtoarea Bab el-Mandeb.

„Deși această alianță de securitate pare a fi cea mai bună soluție pentru situația imediată, este incert cât de eficientă va fi pe termen lung. Este incert și dacă reprezintă o amenințare de reluare a ostilităților între Arabia Saudită și guvernul rebel houthi”, conchide autorul analizei.