Atacurile Houthi asupra Strâmtorii Bab el-Mandeb amenință să agraveze criza petrolieră din Strâmtoarea Ormuz. De la sfârșitul lunii februarie, SUA și Iranul sunt implicate într-un conflict care a rămas o problemă centrală în geopolitica globală. Dincolo de modelarea viitorului Orientului Mijlociu, conflictul dintre SUA și această superputere regională a provocat ravagii și asupra rutelor comerciale globale. Prețurile au crescut. Pe piețe există o incertitudine acută. Ca represalii împotriva SUA și a aliaților americani din Orientul Mijlociu, Teheranul a efectuat contraatacuri împotriva adversarilor săi.
Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz. A blocat una dintre cele mai importante rute comerciale petroliere din lume, se arată într-o analiză publicată de Atlas Institute for International Affairs.
Arabia Saudită – printre alte state din Orientul Mijlociu – a apelat la Strâmtoarea Bab el-Mandeb, notează Rory Miller, profesor de politică internațională.
Miller este și director al Programului de Studii Energetice și director al Programului de Cercetare a Statelor Mici la Universitatea Georgetown din Qatar.
Numărul navelor care treceau prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut vertiginos la începutul lunii martie. Bab el-Mandeb a rămas o resursă constantă. S-au observat chiar și mici creșteri ale transporturilor maritime în regiune.
Houthii au declarat că vor bloca doar navele saudite.
Conflictul din Strâmtoarea Ormuz a arătat că până și atacurile sporadice asupra navelor pot fi suficiente pentru a închide căile navigabile critice. Cauza o reprezintă riscul crescut și costurile de asigurare.
La doar două zile după anunțul Houthi, Clionadh Raleigh – fondatorul ACLED, un serviciu de monitorizare a conflictelor – a oferit un interviu.
Expertul a declarat că, în cazul în care Strâmtoarea Bab el-Mandeb ar fi sub presiune în același timp cu Strâmtoarea Ormuz, ar închide efectiv două dintre cele mai importante rute maritime din lume simultan.
Efectele intimidării Houthi sunt deja evidente în numărul de nave care tranzitează strâmtoarea Bab el-Mandeb.
Acest conflict se referă în principal la conflictul politic dintre puterile regionale și intermediarii acestora. Dar efectele acestor manevre pot fi resimțite în întreaga lume datorită naturii extrem de globalizate a economiei actuale, avertizează Rory Miller.
Există și alte alternative atât la Golful Persic, cât și la Marea Roșie. Dar, explică Miller, acestea sunt în cele din urmă rute mult mai dificile și sunt extrem de mai scumpe.
Canalul Suez este o altă rută de transport maritim importantă. Dar nu permite transportul navelor de dimensiunile necesare pentru transportul țițeiului.
O altă alternativă, conducta egipteană de la Sumed, nu poate prelua cantitatea mare de petrol care trece prin strâmtoarea Bab el-Mandeb.
Pe 30 iulie, Arabia Saudită a anunțat intenția de a forma o alianță internațională pentru a proteja Marea Roșie de atacurile Houthi.
Potrivit unor surse saudite, 13 țări au fost de acord, inclusiv Turcia, Kuweit, Bahrain, Qatar, Iordania, Egipt, Pakistan, Djibouti, Somalia, Bangladesh, Yemen, Sudan și Comore.
Acest pact de securitate a avut deja o influență asupra situației, cu creșteri ale traficului maritim prin strâmtoarea Bab el-Mandeb.
„Deși această alianță de securitate pare a fi cea mai bună soluție pentru situația imediată, este incert cât de eficientă va fi pe termen lung. Este incert și dacă reprezintă o amenințare de reluare a ostilităților între Arabia Saudită și guvernul rebel houthi”, conchide autorul analizei.