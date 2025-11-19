18 noiembrie 2025: Pentru a treia oară de la începerea războiului, Ucraina a bombardat Rusia cu rachete ATACMS de fabricație americană. Este primul atac ucrainean efectuat cu rachetele SUA de rază lungă pe teritoriul Rusiei de la instalarea lui Donald Trump la Casa Albă din ianuarie 2025. Informarea vine de la armata ucraineană, într-un context tensionat când Ucraina este grav afectată de pierderile de pe front și de mega-scandalul de corupție în care sunt implicați apropiații președintelui Volodimir Zelenski.

Încă nu sunt informații în ce privește posibila implicare a președintelui Donald Trump în atacul cu rachetele americane de rază lungă. Ucrainenii nu au oferit detalii dacă au putut realiza atacul cu rachetele ATACMS pe cont propriu, fără permisiunea și suportul tehnic din partea Administrației Trump. Poziția oficială a președintelui republican este să medieze reluarea negocierilor pentru pace între Kiev și Moscova.

Ucrainenii au primit rachetele ATACMS de la fostul președinte Biden

Rachetele ATACMS de rază lungă au fost furnizate de administrația Biden încă din 2023. Însă, Kievul a primit restricție să le lanseze asupra teritoriului Federației Ruse până în noiembrie 2024. Ucrainenii au putut lovi ținte numai din interiorul teritoriilor ucrainene aflate sub ocupație rusă, nu și teritoriul Federației Ruse.

Primul atac ucrainean cu rachetele ATACMS de fabricație americană a fost efectuat asupra unei plaje din Crimeea, pe 23 iunie 2024, ucigând 4 persoane și rănind alte 150.

19 noiembrie 2024: Primul atac ucrainean asupra Rusiei cu rachete ATACMS

Primul atac ucrainean cu rachetele americane ATACMS efectuat pe teritoriul Federației Ruse a fost pe 19 noiembrie 2024, iar ținta a fost lovită cu succes. Forțele ucrainene, care ar fi primit asistență strategică, suport tehnic și permisiune de la administrația Biden, a efectuat un atac asupra unui obiectiv de pe teritoriul regiunii Briansk cu șase rachete ATACMS de fabricație americană. Atacul a avut loc la două săptămâni după victoria în alegerile prezidențiale a lui Donald Trump.

Fiul președintelui ales, Donald Trump Jr., l-a acuzat atunci pe fostul președinte Joe Biden și Complexul Industrial Militar că „încearcă să provoace al Treilea Război Mondial” înainte ca tatăl său să depună jurământul pentru începerea celui de-al doilea mandat prezidențial și „să aibă șansa să facă pace pentru a salva viețile oamenilor”.

26 noiembrie 2024: Al doilea atac ucrainean asupra Rusiei cu rachete ATACMS

Al doilea atac cu rachete ATACMS a fost efectuat de ucraineni în regiunea Kursk, aflată parțial sub ocupația trupelor ucrainene, dar înconjurate de forțele ruse. Joe Biden ar fi permis Ucrainei să ATACE Rusia cu rachete cu rază lungă de acțiune, cu două luni înainte de a preda mandatul lui Trump.

Despre rachetele ATACMS

Rachetele ATACMS pot atinge o rază de 2.500 de km, informează Reuters. Ucrainenii speră că utilizarea rachetelor americane de rază lungă că acestea ar putea presa Kremlinul să vină la masa negocierilor. Donald Trump a respins solicitările lui Zelenski pentru furnizarea rachetelor americane Tomahawk. Un diplomat occidental a declarat că bombardarea Rusiei cu rachete ATACMS „nu este un factor decisiv pentru Ucraina, fiind mai degrabă o decizie simbolică”.

Profesorul Universitar Dr. Valentin Stan a declarat la emisiunea „Marius Tucă Show” că Ucraina n-ar fi putut efectua atacurile cu rachetele ATACMS fără ajutor tehnic din partea Statelor Unite, ceea ce ar însemna că Joe Biden a fost primul președinte american din istorie care tocmai a „bombardat” Rusia.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă