SUA au început ofensiva aeriană pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. Generalul Dan Caine: Avioanele A-10 și elicoptere Apache distrug blocada iraniană

Statele Unite au început o ofensivă aeriană pentru a debloca strâmtoarea Ormuz, folosind avioane A-10 și elicoptere Apache. Operațiunea în forță a armatei americane vizează distrugerea mijloacelor iraniene care blochează traficul maritim prin coridorul crucial pentru energia globală.

Statele Unite au lansat o ofensivă aeriană complexă pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale și energetice din lume, potrivit The Wall Street journal.

Operațiunea face parte dintr-un plan în mai multe etape al Pentagonului, care urmărește eliminarea amenințărilor reprezentate de ambarcațiunile rapide, minele și rachetele de croazieră ale Iranului, responsabile pentru blocarea traficului naval încă de la începutul lunii martie.

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, a explicat că forțele americane folosesc avioane de atac A-10 Warthog și elicoptere Apache pentru a neutraliza țintele din zonă.

„A-10 Warthog acționează acum pe flancul sudic, vizând ambarcațiuni rapide de atac în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat acesta, precizând că și elicopterele Apache „s-au alăturat luptei pe flancul sudic”.

Potrivit oficialilor americani, aceste aeronave operează la joasă altitudine pentru a distruge rapid țintele iraniene, inclusiv dronele kamikaze și navele care blochează transportul comercial. De asemenea, aliați ai SUA participă la operațiune, folosind elicoptere Apache pentru a intercepta drone de tip Shahed.

Plan pe termen lung pentru securizarea traficului

După neutralizarea amenințărilor, Washingtonul ar putea desfășura nave de război în strâmtoare și ar urma să asigure escorta navelor comerciale care tranzitează Golful Persic.

Operațiunea este estimată să dureze mai multe săptămâni, în funcție de capacitatea forțelor americane de a elimina complet mijloacele militare iraniene din zonă. În ultimele zile, avioanele A-10 și elicopterele Apache au distrus deja mai multe ambarcațiuni rapide iraniene, potrivit oficialilor citați de presa americană.

Cinci state europene și Japonia, gata să intervină pentru pentru deblocarea strâmtorii Ormuz

Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia au anunțat joi că sunt gata să participe la eforturile internaționale pentru menținerea navigației în strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Inițiativa vine într-un moment sensibil pentru securitatea maritimă globală, strâmtoarea Ormuz fiind una dintre cele mai importante rute de transport energetic din lume.Prin acest coridor strategic trece, în mod normal, aproximativ 20% din petrolul și gazele transportate la nivel global. Amintim că, zilele trecute președintele Donald Trump a cerut formarea unei coaliții militare internaționale pentru a asigura securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz, însă propunerea sa a fost însă respinsă de mai mulți aliați, inclusiv NATO, Australia, Japonia și Coreea de Sud. Ulterior, liderul de la Casa Albă a transmis un mesaj dur, afirmând că Statele Unite nu depind de această rută strategică și sugerând că responsabilitatea ar trebui să revină statelor care beneficiază direct de transportul de petrol și gaze prin Ormuz.

Cinci state europene și Japonia, gata să intervină pentru pentru deblocarea strâmtorii Ormuz: Condamnăm atacurile asupra navelor comerciale în Golf