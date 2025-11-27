ESCROCHERIA „Brad Pitt” lovește din nou. O pensionară a pierdut 107.000 de euro după ce a crezut că celebrul actor s-a îndrăgostit lulea de ea

O femeie pensionară din Elveția a fost victima unei escrocherii online deja bine-cunoscută, după ce a crezut că se află într-o relație cu celebrul actor Brad Pitt. Escrocii care s-au dat drept reprezentanții starului american au convins-o să trimită, în mai multe tranșe, aproape 107.000 de euro cu promisiunea unei „iubiri eterne”.

Totul a început în mai 2024, când femeia a fost contactată pe Instagram de un individ care pretindea că este managerul lui Brad Pitt. Așa-zisul reprezentant al starului de la Hollywwod i-a propus să o „pună în legătură” cu actorul, iar discuțiile au escaladat rapid într-o falsă poveste romantică. Escrocul a început să-i trimită mesaje declarații de iubire, care au prins-o pe nefericita pensionară într-un joc fals al iubirii.

„Într-o zi, m-a făcut să cred că e îndrăgostit de mine”, a povestit victima.

Mesajele trimise de escroc deveneau tot mai melodramatice: „Dragostea mea, ești totul pentru mine acum și pentru totdeauna.”

Când au stabilit să se întâlnească, falsul „Brad Pitt” a cerut 50.000 de dolari pentru a acoperi presupuse cheltuieli logistice. Inițial, femeia a ezitat, însă în cele din urmă a cedat și a trimis banii în două tranșe, dar întâlnirea nu a avut loc. Escrocul i-a alimentat în continuare speranțele și a inventat noi motive pentru a-i cere bani, scrie b1TV.

Femeia a ajuns chiar în Los Angeles, unde a așteptat aproape trei săptămâni într-un hotel, fiind convinsă că îl va întâlni pe faimosul actor. În toată această perioadă, bătrâna a mai trimis încă 20.000 de dolari. Nici de această dată întâlnirea nu a avut loc, potrivit publicației Midi Libre.

Nu era singura victimă. O altă femeie pierduse 830.000 de euro

Întoarsă în Elveția, pensionara a descoperit că nu fusese singura înșelată. A aflat despre cazul lui Anne, o franțuzoaică de 53 de ani, care pierduse nu mai puțin de 830.000 de euro într-o escrocherie similară.

„Nu am făcut rău nimănui în viața mea. Acești oameni merită iadul”, declara Anne în ianuarie 2025.

Șocată de amploarea rețelei, pensionara a mers la poliție și a depus plângere. A angajat și un detectiv privat pentru a descoperi cine se afla în spatele acestei înșelătorii, însă răspunsurile sunt încă neclare.

Rămasă fără economii și cu un sentiment profund de trădare, femeia și-a dat seama că toată povestea ei de dragoste a fost doar o iluzie.