25 nov. 2025, 11:27, Știri externe
Estul Franței a fost lovit de inundații. „Echivalentul a 18 zile de ploaie a căzut în doar câteva ore“, spun meteorologii

Ploile torențiale au provocat ravagii în mai multe departamente din estul Franței. Mai multe regiuni din Jura, Haute-Savoie și Doubs au fost inundate, după ce râurile s-au revărsat, iar apa a măturat totul în cale.

Porecla de „Mica Veneție” nu a fost niciodată mai potrivită pentru orășelul Ornans (Doubs), relatează BFMTV. Râul Loue a ieșit din matcă, ieri, și a înghițit străzile.

Inundații în Ornans, sursa video: X/@Meteovilles

Imaginile arată drumuri complet inundate, impracticabile chiar și cu mașina. Râul Loue a atins un nivel de 2,30 metri, în noaptea de luni spre marți. Afluenții săi s-au revărsat și ei, iar marți dimineață, nivelul râului a rămas foarte ridicat, la peste 1,85 metri.

În regiunea Doubs, echivalentul a 18 zile de precipitații a căzut în doar câteva ore, spun meteorologii.

Sursă video: X/@MeteoExpress

Locuitorii și comercianții din Ornans nu au fost, însă, luați pe nepregătite. După-amiaza, și-au ridicat mobila și electrocasnicele și au amplasat bariere în fața ușilor pentru a bloca apa.

„Oamenii din Ornans sunt obișnuiți cu acest fenomen. În apartamente și case, prizele electrice sunt deja ridicate. Râul revarsă o dată sau de două ori pe an”, explică jurnaliștii.

Și în Haute-Savoie, unele râuri au depășit granițele malurilor lor. Allèves, de exemplu, a înregistrat un vârf de 3,91 metri, ieri după-amiaza. Drept urmare, pe anumite secțiuni ale cursului său s-au format adevărați torenți. Locuitorii descriu situația pe Facebook ca pe o „inundație impresionantă” sau chiar un posibil eveniment „o dată la cinci ani”.

Tot în Haute-Savoie, numeroși copaci căzuți au perturbat traficul.

Astăzi, sunt posibile noi inundații, în special în jurul râului Doubs, unde Vigicrues (serviciul francez de monitorizare a inundațiilor) prognozează o creștere a nivelului apei pe una dintre secțiunile sale. Alerta va fi în vigoare până miercuri dimineață, din cauza precipitațiilor. Localitățile din apropierea lui sunt sub avertizare galbenă de inundații. Același lucru este valabil și pentru râurile Allan și Seille, alte două urmând să își reverse apele marți.

