RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 811. Israelul anunță că nu se va retrage niciodată complet din Fâșia Gaza

Israelul nu își va retrage niciodată toate trupele din Fâșia Gaza, a anunțat ministrul Apărării, Israel Katz, în timpul unei conferințe organizate de ziarul Makor Rishon.

„În Gaza, Israelul nu se va retrage niciodată complet. Va exista o zonă de securitate importată în Fâșia Gaza”, a spus Katz în timpul conferinței. Acest lucru va rămâne valabil chiar și în cazul unei tranziții către a doua fază a planului de pace al președintelui american Donald Trump și dezarmarea Hamas, a mai spus Katz.

Zona de securitate se va afla în interiorul Fâșiei Gaza, a precizat Katz, adăugând că în partea de nord a fâșiei de coastă ar putea fi create așezări israeliene, care ar proteja zona de securitate.

Declarațiile lui Katz, membru al partidului Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, contrazic, astfel, încă o dată, planul de pace al lui Trump, care prevede o retragere treptată a tuturor trupelor israeliene din Fâșia Gaza.

