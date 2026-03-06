Prima pagină » Actualitate » Andrei Caramitru anunță cât va dura războiul din Iran: „E imposibil, matematic”

Andrei Caramitru anunță cât va dura războiul din Iran: „E imposibil, matematic”

06 mart. 2026, 18:42, Actualitate
Andrei Caramitru anunță cât va dura războiul din Iran: „E imposibil, matematic”
Andrei Caramitru - FOTO: EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

Economistul Andrei Caramitru, care e implicat și în politică, a explicat – prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook – cât crede că va dura războiul din Iran.

„Cursa în războiul ăsta e între 3 fenomene :

1) capacitatea Iranului de a trage bombe balistice și drone. Vedeți mai jos evoluția pe zile. E deja minus 95%. În ritmul ăsta în câteva zile ajunge la zero
2) aprovizionarea cu mâncare a Golfului. Ăia importă 80-90% din mâncare. Au stocuri pentru 2-3 săptămâni, maximum, după ce începe foamea.
3) aprovizionarea economiei globale cu energie/petrol. Deja situația e gravă.

Din cauzele astea 3 – nu cred ca războiul ăsta in faza ultra intensivă poate să dureze mai mult de 3 săptămâni. E imposibil, matematic. După, va fi o perioadă lungă de hărțuire în interiorul Iranului. Dar vom vedea…”, a scris el pe Facebook, alături de următorul grafic:

FOTO – Facebook

Autorul mai recomandă:

WSJ: Emiratele Arabe Unite iau în calcul „înghețarea activelor” iraniene de miliarde de dolari și confiscarea navelor comerciale ale Teheranului

Trump: Evacuăm mii de oameni din Orienul Mijlociu

Europa, divizată în privința războiului lui Trump împotriva Iranului. Șeful NATO spune că „există sprijin”, dar realitatea de la Bruxelles e alta

Pe aripile vântului, varianta europeană. „În conflictul din Orientul Mijlociu, pasivitatea UE este derutantă, Europa riscă să se condamne la statutul de jucător marginalizat”

Reacția lui Trump în contextul scumpirii benzinei în SUA din cauza războiului din Orient: „Nu am nicio îngrijorare. Dacă prețurile cresc, cresc”

Următoarea „țință” a lui Trump după Iran: „Cuba este doar o chestiune de timp”

Dan Dungaciu: „Populația din Iran nu poate acum să protesteze. Este cinic să le cerem așa ceva”

Donald Trump, despre continuarea războiului din Orientul Mijlociu: „Nu am nicio limită de timp pentru războiul cu Iranul”

Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”

Resturile unei drone interceptate au rănit șase persoane în Abu Dhabi. Apărarea Emiratelor Arabe Unite a doborât până acum peste 1.000 de drone

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Alexandru Rogobete: „Pentru prima dată dăm drumul la programe de screening și prevenție”
19:45
Alexandru Rogobete: „Pentru prima dată dăm drumul la programe de screening și prevenție”
ACTUALITATE Alexandru Rogobete: „Degeaba construim spitale noi, dacă nu există fundamentul relației dintre pacienți și medic”
19:15
Alexandru Rogobete: „Degeaba construim spitale noi, dacă nu există fundamentul relației dintre pacienți și medic”
ACTUALITATE De ce crește prețul medicamentelor? Alexandru Rogobete: „Depinde de modul de prescriere. Medicul prescrie substanța activă, nu denumirea comercială”
19:00
De ce crește prețul medicamentelor? Alexandru Rogobete: „Depinde de modul de prescriere. Medicul prescrie substanța activă, nu denumirea comercială”
ACTUALITATE O nevastă din Teleorman, reținută pentru că și-a bătut soțul în formă continuată. Omul ia o binemeritată pauză. Femeia, reținută fără brățară
18:41
O nevastă din Teleorman, reținută pentru că și-a bătut soțul în formă continuată. Omul ia o binemeritată pauză. Femeia, reținută fără brățară
ACTUALITATE Alexandru Rogobete: „Screeningul nu înseamnă boală. Acesta se face la oameni sănătoși”
18:33
Alexandru Rogobete: „Screeningul nu înseamnă boală. Acesta se face la oameni sănătoși”
FLASH NEWS Ciprian Ciucu negociază cu AUR pentru a înceta boicotul. Edilul spune că cerințele partidului sunt „de bun simț”
18:17
Ciprian Ciucu negociază cu AUR pentru a înceta boicotul. Edilul spune că cerințele partidului sunt „de bun simț”
Mediafax
Rusia își consolidează trupele la granița NATO și se pregătește pentru un posibil conflict militar
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Mediafax
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii. Abonamentul mobil costă 62 lei/lună
Ce se întâmplă doctore
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Vocea interioară: ce spun studiile despre autocritica care ne sabotează?
FLASH NEWS Un lider PSD agită coaliția de guvernare: „Să trecem bugetul și votăm ieșirea. Eu cel puțin asta voi vota”
19:49
Un lider PSD agită coaliția de guvernare: „Să trecem bugetul și votăm ieșirea. Eu cel puțin asta voi vota”
SĂNĂTATE Rogobete: „În iulie se finalizează primul sistem național de securitate cibernetică în sănătate!”
19:41
Rogobete: „În iulie se finalizează primul sistem național de securitate cibernetică în sănătate!”
SĂNĂTATE Explicațiile ministrului Sănătății legate de creșterea prețurilor la unele medicamente din farmacii și cum se face compensarea!
19:38
Explicațiile ministrului Sănătății legate de creșterea prețurilor la unele medicamente din farmacii și cum se face compensarea!
ENERGIE Kremlinul jubilează după declanșarea războiului SUA-Iran. Rusia înregistrează o creștere masivă a cererii de petrol și gaze
19:32
Kremlinul jubilează după declanșarea războiului SUA-Iran. Rusia înregistrează o creștere masivă a cererii de petrol și gaze
METEO Vortex polar | „Primăvara falsă” i-a păcălit pe meteorologi. Nucleul vortexului polar „explodează” peste Europa
19:17
Vortex polar | „Primăvara falsă” i-a păcălit pe meteorologi. Nucleul vortexului polar „explodează” peste Europa
EXCLUSIV Nicușor Dan, luat prin surprindere. Bușcu: ”Nu există conștiința urgenței/Vor crește din nou taxele”
19:17
Nicușor Dan, luat prin surprindere. Bușcu: ”Nu există conștiința urgenței/Vor crește din nou taxele”

Cele mai noi

Trimite acest link pe