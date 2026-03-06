Andrei Caramitru anunță cât va dura războiul din Iran: „E imposibil, matematic”

Economistul Andrei Caramitru, care e implicat și în politică, a explicat – prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook – cât crede că va dura războiul din Iran.
„Cursa în războiul ăsta e între 3 fenomene :
1) capacitatea Iranului de a trage bombe balistice și drone. Vedeți mai jos evoluția pe zile. E deja minus 95%. În ritmul ăsta în câteva zile ajunge la zero
2) aprovizionarea cu mâncare a Golfului. Ăia importă 80-90% din mâncare. Au stocuri pentru 2-3 săptămâni, maximum, după ce începe foamea.
3) aprovizionarea economiei globale cu energie/petrol. Deja situația e gravă.
Din cauzele astea 3 – nu cred ca războiul ăsta in faza ultra intensivă poate să dureze mai mult de 3 săptămâni. E imposibil, matematic. După, va fi o perioadă lungă de hărțuire în interiorul Iranului. Dar vom vedea…”, a scris el pe Facebook, alături de următorul grafic:
WSJ: Emiratele Arabe Unite iau în calcul „înghețarea activelor” iraniene de miliarde de dolari și confiscarea navelor comerciale ale Teheranului
Trump: Evacuăm mii de oameni din Orienul Mijlociu
Europa, divizată în privința războiului lui Trump împotriva Iranului. Șeful NATO spune că „există sprijin”, dar realitatea de la Bruxelles e alta
Pe aripile vântului, varianta europeană. „În conflictul din Orientul Mijlociu, pasivitatea UE este derutantă, Europa riscă să se condamne la statutul de jucător marginalizat”
Reacția lui Trump în contextul scumpirii benzinei în SUA din cauza războiului din Orient: „Nu am nicio îngrijorare. Dacă prețurile cresc, cresc”
Următoarea „țință” a lui Trump după Iran: „Cuba este doar o chestiune de timp”
Dan Dungaciu: „Populația din Iran nu poate acum să protesteze. Este cinic să le cerem așa ceva”
Donald Trump, despre continuarea războiului din Orientul Mijlociu: „Nu am nicio limită de timp pentru războiul cu Iranul”
Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”
Resturile unei drone interceptate au rănit șase persoane în Abu Dhabi. Apărarea Emiratelor Arabe Unite a doborât până acum peste 1.000 de drone