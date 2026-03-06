Andrei Caramitru anunță cât va dura războiul din Iran: „E imposibil, matematic”

Economistul Andrei Caramitru, care e implicat și în politică, a explicat – prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook – cât crede că va dura războiul din Iran.

„Cursa în războiul ăsta e între 3 fenomene :

1) capacitatea Iranului de a trage bombe balistice și drone. Vedeți mai jos evoluția pe zile. E deja minus 95%. În ritmul ăsta în câteva zile ajunge la zero

2) aprovizionarea cu mâncare a Golfului. Ăia importă 80-90% din mâncare. Au stocuri pentru 2-3 săptămâni, maximum, după ce începe foamea.

3) aprovizionarea economiei globale cu energie/petrol. Deja situația e gravă.

Din cauzele astea 3 – nu cred ca războiul ăsta in faza ultra intensivă poate să dureze mai mult de 3 săptămâni. E imposibil, matematic. După, va fi o perioadă lungă de hărțuire în interiorul Iranului. Dar vom vedea…”, a scris el pe Facebook, alături de următorul grafic: