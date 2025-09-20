Prima pagină » Știri externe » Europa și-ar putea lua adio de la sistemele PATRIOT. Statele Unite limitează VÂNZAREA de armament către aliați

20 sept. 2025, 19:50, Știri externe
Statele Unite nu mai vor să vândă echipamente militare către Europa din rațiuni de securitate națională, pentru că trimiterea armelor către aliați înseamnă diminuarea capacității de apărare pentru americani.

Primul indiciu că SUA și-a schimbat abordarea față de europeni a apărut atunci când nu a aprobat înțelegerea cu Danemarca în privința achiziționării de către aceasta a sistemelor de apărare antiaeriană Patriot.

Timp de săptămâni, negociatorii au urmărit semnarea acordului. Dar, pe măsură ce se apropia termenul limită, Pentagonul și-a pierdut brusc interesul.

„Nu puteam înțelege de ce. Părea o decizie evidentă, dar pur și simplu s-au răzgândit”, a declarat sub protecția anonimatului un oficial familiarizat cu afacerea.

Răspunsul nu a întârziat să apară. Conform The Atlantic, Departamentul de Stat s-a opus tranzacției.

„Nu cred în valoarea anumitor tranzacții militare externe și nu-mi place ideea de a vinde rachete Patriot, deoarece acestea sunt în cantități insuficiente. Statele Unite au nevoie de ele pentru a le utiliza atunci când este necesar”, susține secretarul adjunct al Apărării, Elbridge Colby.

Deficitul de sisteme Patriot al SUA este o problemă presantă pentru Pentagon, după ce în stocuri s-ar mai regăsi doar 25% din capacitatea totală disponibilă. Patriot este valoros și prin prisma faptului că nu are un echivalent european.

Aliații europeni și-au intensificat cheltuielile militare după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, de teamă că războiul s-ar putea extinde.

Mediafax
Digi24
Cancan.ro
Prosport.ro
Adevarul
Mediafax
Click
Wowbiz
Antena 3
Digi24
Cancan.ro
Ce se întâmplă doctore
observatornews.ro
StirileKanalD
KanalD
Ciao.ro
Promotor.ro
Descopera.ro
Capital.ro
Evz.ro
A1
Stirile Kanal D
Kfetele
RadioImpuls
Râzi cu lacrimi
Descopera.ro
