Danemarca va cumpăra sisteme de APĂRARE aeriană în valoare de 9,11 miliarde de dolari/ Statele europene își intensifică măsurile de securitate

Danemarca intenționează să cumpere sisteme de apărare aeriană fabricate în Europa pentru 9,11 miliarde de dolari, cea mai mare achiziție de arme realizată vreodată, a declarat, vineri, ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, invocând o situație dificilă în materie de securitate.

Premierul danez, Mette Frederiksen, a ordonat în februarie armatei să achiziționeze echipamente militare pentru a-și consolida apărarea în cazul unei potențiale agresiuni rusești în Europa.

Danemarca intenționează să achiziționeze opt sisteme, inclusiv platforma SAMP/T cu rază lungă de acțiune, produsă de Eurosam, precum și sisteme cu rază medie de acțiune fabricate de Norvegia, Germania sau Franța.

„Nu există nicio îndoială că situația de securitate este pusă la încercare”, a declarat, vineri, ministrul Apărării.

Danemarca denunță presupusa incursiunea a dronelor rusești în spațiul aerian polonez

„Am văzut cum Rusia a încălcat spațiul aerian polonez cu mai multe drone. Este un avertisment pentru noi toți cu privire la importanța consolidării puterii noastre de luptă”, a transmis Poulsen, potrivit agenției de presă Reuters.

Sistemele europene pot fi livrate mai rapid și mai ieftin decât sistemul american de apărare antirachetă Patriot, a subliniat Per Pugholm Olsen, șeful organizației daneze de achiziții și logistică pentru apărare.

Polonia a închis toate punctele de trecere a frontierei cu Belarusul în noaptea de joi spre vineri, în contextul desfășurării unor exerciții militare comune ruso-belarus, după incursiunea presupuselor drone rusești în spațiul aerian polonez, în noapte de marți spre miercuri.

Rusia a cerut Poloniei să „reconsidere decizia luată cât mai curând posibil”, denunțând „măsurile conflictuale” și o „politică de escaladare a tensiunilor”. Intruziunea a aproximativ 20 de drone în spațiul aerian polonez, în noapte de marți spre miercuri, a fost considerată deliberată de către Varșovia și aliații săi NATO.

