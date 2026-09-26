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Miniștrii propuși de Siegfried Mureșan vor fi audiați luni și marți în comisiile din Parlament. Votul în plen va avea loc miercuri. Programul complet

Miniștrii propuși de Siegfried Mureșan vor fi audiați luni și marți în comisiile din Parlament. Votul în plen va avea loc miercuri. Programul complet
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Candidații propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru viitorul Guvern vor fi audiați luni, 28 septembrie, și marți, 29 septembrie, în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului. Audierile încep luni, la ora 12:00, iar votul de învestitură pentru Cabinetul Mureșan este programat miercuri, 30 septembrie, la ora 13:00.

Cine va fi audiat luni

Prima zi a audierilor începe la ora 12:00 cu Tánczos Barna, propus pentru funcția de viceprim-ministru și ministru al Agriculturii.

Programul continuă cu Diana Buzoianu, propusă la Ministerul Mediului, de la ora 13:00, Sebastian Burduja, propus la Ministerul Energiei, de la ora 14:00, și Cseke Attila, propus la Ministerul Dezvoltării, de la ora 15:00.

De la ora 16:00 este programat Radu Miruță, propus viceprim-ministru și ministru al Apărării. Cătălin Drulă, propus la Transporturi, va fi audiat de la ora 17:00, Alexandru Nazare, propus la Finanțe, de la ora 18:00, iar Irineu Darău, propus la Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism, de la ora 19:00.

  • Vezi AICI documentul.

Cine va fi audiat marți

Audierile de marți încep la ora 09:00, cu Mihai Dimian, propus pentru Ministerul Educației și Cercetării.

De la ora 10:00 este programat Mircea Abrudean, propus viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne. Acesta va fi urmat de Dragoș Pîslaru, propus la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, de la ora 11:00.

Raluca Turcan, propusă la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, va fi audiată de la ora 12:00.

La ora 13:00 este programată Oana Gheorghiu, propusă la Sănătate, urmată de Oana Țoiu, propusă la Afaceri Externe, de la ora 14:00.

Andrea Chiș, propusă la Justiție, va fi audiată de la ora 15:00, iar Bulcsú Koppány Ötvös, propus la Cultură, de la ora 16:00.

  • Fiecărui candidat îi este alocat un interval de o oră.

Votul de învestitură, programat miercuri

După încheierea audierilor din comisiile parlamentare, Cabinetul propus de Siegfried Mureșan va ajunge în plenul reunit al Parlamentului pentru votul de învestitură.

Votul este programat miercuri, 30 septembrie, de la ora 13:00.

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