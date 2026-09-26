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Papa Leon al XIV-lea își continuă vizita în Franța. Sute de mii de oameni sunt așteptați la Liturghia din Paris

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Papa Leon al XIV-lea continuă sâmbătă, 26 septembrie, vizita de patru zile în Franța. După o primă zi în care a fost întâmpinat de zeci de mii de oameni la Paris și Saint-Denis, Papa are programată sâmbătă o Liturghie în aer liber, la Place de la Concorde, unde sunt așteptați aproximativ 500.000 de credincioși. Seara, el va ajunge la Lourdes, unde se va ruga la Grota Massabielle.

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Papa Leon al XIV-lea a început ziua la un centru pentru migranți

Prima oprire de sâmbătă a fost la Maison Bakhita, un centru al Arhidiecezei Parisului destinat sprijinului și integrării persoanelor aflate în situații vulnerabile, inclusiv a migranților.

26 September 2026, France, Paris: Pope Leo XIV visits the Maison Bakhita Centre for Accompaniment and Social Integration, which welcomes and supports migrants, during his apostolic journey to France. Photo: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa

Centrul, inaugurat în 2021, oferă programe de sprijin și asistență persoanelor care trăiesc în exil. Vizita a deschis cea de-a doua zi a călătoriei Papei în Franța.

Întâlnire cu catehumeni și persoane botezate recent

Papa s-a deplasat apoi la Institutul Catolic din Paris, unde s-a întâlnit cu membri ai adunării sinodale provinciale, catehumeni și persoane care au primit recent botezul.

În cadrul vizitei, Leon al XIV-lea s-a oprit și la Scara Martirilor, unde s-a rugat în tăcere.

Locul face parte din fostul complex al mănăstirii Carmeliților, transformat în închisoare în timpul Revoluției Franceze. Pe 2 septembrie 1792, aproximativ 115 membri ai clerului și un laic au fost masacrați aici. Aceștia au rămas cunoscuți drept „martirii Carmeliților”.

Papa s-a recules la baza scării pe care victimele au fost coborâte spre grădina unde au fost executate.

Sute de mii de oameni sunt așteptați la Liturghia din Paris

Momentul central al zilei este programat la ora 15:00, când Papa Leon al XIV-lea va celebra Liturghia în zona Place de la Concorde și Champs-Élysées.

Dieceza Parisului estimează că aproximativ 500.000 de credincioși ar putea participa la eveniment. Reuters a relatat anterior că aproximativ 600.000 de persoane s-au înscris pentru a lua parte la Liturghie.

Vizita din Franța este prima călătorie oficială a unui papă în această țară după aproape 20 de ani. Vineri, în prima zi, Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu președintele Emmanuel Macron, a vizitat UNESCO, s-a rugat la Catedrala Notre-Dame și a participat la o priveghere cu tineri la Stade de France.

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