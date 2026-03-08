🚨 Lupte în Orient: Bombardamente israeliene asupra Hezbollah în Beirut. Netanyahu: „Deținem supremația spațiului aerian Iranian”

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat într-o postare pe Truth Social că mai mulți oficiali iranieni vor fi ținte, spunând: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte tare!”, potrivit The Guardian.com.
Postarea lui Trump a venit după comentariile făcute reporterilor la bordul Air Force Once, unde a clarificat că nu are intenția de a negocia cu Iranul și a sugerat că războiul cu Iranul se va termina doar atunci când Teheranul nu va mai avea o armată funcțională sau vreun lider la putere.
Președintele SUA a lăsat deschisă și posibilitatea desfășurării trupelor americane pe teren.