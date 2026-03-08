🚨 Lupte în Orient: Bombardamente israeliene asupra Hezbollah în Beirut. Netanyahu: „Deținem supremația spațiului aerian Iranian”

Statele Unite și Israelul au lovit cinci instalații petroliere în timpul unor atacuri nocturne în capitala iraniană și în apropierea acesteia, a declarat un oficial la televiziunea de stat.

„Noaptea trecută, patru depozite petroliere și un centru de transport al produselor petroliere din Teheran și Alborz au fost atacate de avioane inamice”, a declarat pentru televiziunea de stat Keramat Veyskarami, directorul general al Companiei Naționale Iraniene de Distribuție a Produselor Petroliere.

El a adăugat că cele cinci instalații „au fost avariate”, dar „incendiul a fost stins”.