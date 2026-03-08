Prima pagină » Știri externe » Lupte în Orient: Bombardamente israeliene asupra Hezbollah în Beirut. Netanyahu: „Deținem supremația spațiului aerian Iranian”

Lupte în Orient: Bombardamente israeliene asupra Hezbollah în Beirut. Netanyahu: „Deținem supremația spațiului aerian Iranian"

Lupte în Orient: Bombardamente israeliene asupra Hezbollah în Beirut. Netanyahu: „Deținem supremația spațiului aerian Iranian”
08:55

Donald Trump a amenințat din nou regimul de la Teheran: „Astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare!”.

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat într-o postare pe Truth Social că mai mulți oficiali iranieni vor fi ținte, spunând: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte tare!”, potrivit The Guardian.com.

Postarea lui Trump a venit după comentariile făcute reporterilor la bordul Air Force Once, unde a clarificat că nu are intenția de a negocia cu Iranul și a sugerat că războiul cu Iranul se va termina doar atunci când Teheranul nu va mai avea o armată funcțională sau vreun lider la putere.

Președintele SUA a lăsat deschisă și posibilitatea desfășurării trupelor americane pe teren.

08:43

Statele Unite și Israelul au lovit cinci instalații petroliere în și în apropierea Teheranului

Statele Unite și Israelul au lovit cinci instalații petroliere în timpul unor atacuri nocturne în capitala iraniană și în apropierea acesteia, a declarat un oficial la televiziunea de stat.

„Noaptea trecută, patru depozite petroliere și un centru de transport al produselor petroliere din Teheran și Alborz au fost atacate de avioane inamice”, a declarat pentru televiziunea de stat Keramat Veyskarami, directorul general al Companiei Naționale Iraniene de Distribuție a Produselor Petroliere.

El a adăugat că cele cinci instalații „au fost avariate”, dar „incendiul a fost stins”.

08:30

Israelul susține că a lovit aeroportul iranian din Isfahan: „Avioane de vânătoare F-14, distruse”

Armata israeliană afirmă că forțele sale au efectuat ieri atacuri aeriene asupra unui aeroport din Isfahan, Iran, distrugând un număr nespecificat de avioane de vânătoare F-14.

„În plus, au fost lovite sistemele de detectare și sistemele de apărare aeriană care reprezentau o amenințare pentru avioanele Forțelor Aeriene Israeliene”, se arată în declarația publicată pe Telegram.

„Acest atac se adaugă celui care a distrus 16 avioane ale „Forței Quds” în urmă cu două zile vineri la aeroportul Mehrabad din Teheran”, se adaugă în declarație.

08:20

Președintele iranian amenință: „Iranul „va fi obligat să răspundă” dacă va fi atacat de o țară vecină”

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că țara sa „va fi obligată să răspundă” la orice atac sau încercare de invazie din partea unei țări vecine, potrivit unor declarații difuzate duminică de televiziunea de stat.

Dacă dușmanii Iranului „vor încerca să folosească orice țară pentru a ne ataca sau invada teritoriul, vom fi nevoiți să răspundem la acel atac. Răspunsul nu înseamnă că avem dispute cu acea țară sau că dorim să-i facem rău poporului său – am răspunde din necesitate”, a spus Pezeshkian.

Sâmbătă, președintele și-a cerut scuze țărilor vecine din Golf care găzduiesc baze militare americane pentru atacurile asupra teritoriului lor.

08:01

Trump ignoră amenințarea oficialului iranian: „Nu-mi pasă deloc”

Președintele SUA, Donald Trump, a ignorat sâmbătă amenințările oficialului iranian de rang înalt din domeniul securității, respingând avertismentele că ar putea „plăti prețul” pentru războiul din Orientul Mijlociu.

Într-un interviu telefonic acordat CBS News, Trump a reacționat la comentariile lui Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, care a devenit o figură proeminentă la Teheran după uciderea, la 28 februarie, a liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei.

„Nu am nicio idee despre ce vorbește, cine este. Nu-mi pasă deloc”, a declarat Trump pentru CBS, adăugând că Larijani „a fost deja învins”.

„El intenționa să preia controlul asupra Orientului Mijlociu și a cedat și s-a predat tuturor acestor țări din cauza mea. El s-a predat deja tuturor țărilor din Orientul Mijlociu, deoarece încerca să preia controlul asupra întregului Orient Mijlociu”, a spus Trump

07:50

Atacuri iraniene cu rachete și drone asupra Kuveitului și Emiratelor Arabe Unite

Kuweitul afirmă că sistemele de apărare aeriană au interceptat atacuri cu rachete și drone Armata kuweitiană a declarat că sistemele de apărare aeriană ale țării au răspuns la atacuri cu rachete și drone.

Într-o declarație anterioară, aceasta a afirmat că sunetul exploziilor a fost rezultatul interceptării focului inamic de către sisteme.

De asemenea, un nou atac iranian a fost interceptat și în Emiratele Arabe Unite.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite afirmă că apărarea aeriană a țării răspunde amenințărilor reprezentate de rachete și drone provenite din Iran.

07:35

Incendiu uriaș la un depozit de petrol din Teheran după atacurile Israelului asupra infrastructurii energetice

Un incendiu de proporții a izbucnit la depozitul de petrol Aqdasiyeh din nordul Teheranului, după loviturile lansate de Israel asupra infrastructurii petroliere și gaziere a Iranului.

Întreaga instalație a fost cuprinsă de flăcări.

07:25

Forțele aeriene israeliene au lansat o nouă serie de bombardamente în Iran

Forțele aeriene israeliene au lansat o nouă serie de atacuri aeriene împotriva țintelor regimului iranian în întreaga țară, anunță IDF.

Iranul poate duce un război intens împotriva Statelor Unite și Israelului timp de cel puțin șase luni, afirmă Garda Revoluționară într-o declarație difuzată de agenția de știri Fars.

„Forțele armate ale Republicii Islamice Iran sunt capabile să continue un război intens timp de cel puțin șase luni, la ritmul actual al operațiunilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzii, Ali Mohammad Naini, potrivit Fars.

Garda, forța de elită a Iranului, afirmă, de asemenea, că a vizat „peste 200” de locații legate de bazele și instalațiile americane și israeliene din regiune.

07:15

Sună sirenele de raid aerian în Israel după ce Iranul a lansat un nou tir de rachete

Mass-media israeliană afirmă că sirenele de raid aerian au fost activate în sudul Israelului, inclusiv în deșertul Negev, după ce IRGC a anunțat o nouă rundă de atacuri cu rachete și drone.

Canalul 12 din Israel a declarat că apărarea aeriană intercepta proiectilele. Între timp, armata israeliană a anunțat pe X că a detectat rachete din Iran și a cerut publicului să respecte alertele de urgență.

06:57

Washington Post: Un război pe scară largă al SUA împotriva Iranului „puțin probabil” să răstoarne guvernul iranian

Un raport al serviciilor secrete realizat de Consiliul Național de Informații al SUA a constatat că chiar și un atac „pe scară largă” condus de americani împotriva Iranului ar fi puțin probabil să răstoarne guvernul actual, potrivit unui raport al Washington Post.

Raportul a ridicat îndoieli cu privire la previziunea administrației Trump că războiul ar putea fi încheiat în patru până la șase săptămâni, a afirmat Washington Post, citând trei surse anonime familiarizate cu conținutul evaluării serviciilor de informații.

Postul a afirmat că raportul a fost finalizat la doar o săptămână după ce SUA și Israelul au lansat un atac comun pe 28 februarie, ucigându-l pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în prima zi a operațiunii.

Raportul a analizat și posibilitatea ca opoziția fragmentată să preia controlul asupra țării, descriind-o ca „puțin probabilă”, au declarat sursele pentru Post.

06:57

Benjamin Netanyahu: Israelul are „controlul aproape total asupra spațiului aerian iranian”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu susține că Israelul controlează aproape complet spațiul aerian iranian și anunță continuarea operațiunilor militare împotriva Teheranului.

„Datorită piloților noștri curajoși și piloților americani, am obținut controlul aproape total asupra spațiului aerian deasupra Teheranului”, a declarat premierul.

„Vom continua cu toată forța noastră”, a declarat Benjamin Netanyahu.

Liderul israelian spune că ofensiva urmărește „eradicarea regimului” și schimbarea echilibrului în Orientul Mijlociu.

Netanyahu a insistat că Israelul „nu încearcă să divizeze Iranul”, adăugând: „noi încercăm să eliberăm Iranul”.

În același timp, premierul israelian a transmis un avertisment membrilor Gărzii Revoluționare iraniene. „Către agenții Gărzii Revoluționare, vă spun doar atât: și voi sunteți în vizor. Cine depune armele nu va fi rănit, iar cine nu o face, va fi responsabil pentru propriul sânge”.

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în a noua zi, iar tensiunile între SUA și Israel, pe de o parte și Iranul par că nu se vor calma prea curând. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de peste zi în războiul din Orientul Mijlociu.

Armata israeliană a lansat noi lovituri asupra infrastructurii Hezbollah din Beirut. În această dimineață Iranul a lansat un nou tir de rachete asupra sudului Israelului.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat sâmbătă seara că Israelul va continua ofensiva militară împotriva Iranului „cu toată forța”, afirmând că armata israeliană și aliații americani au obținut „control aproape total” asupra spațiului aerian de deasupra capitalei iraniene, Teheran, scrie Times of Israel.

Un raport al serviciilor secrete realizat de Consiliul Național de Informații al SUA a constatat că chiar și un atac „pe scară largă” condus de americani împotriva Iranului ar fi puțin probabil să răstoarne guvernul actual, potrivit unui raport al Washington Post.

