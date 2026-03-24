Prima pagină » Știri externe » Explozie urmată de un incendiu uriaș la rafinăria Valero din Texas, SUA. Autoritățile cer populației să se adăpostească

Explozie urmată de un incendiu uriaș la rafinăria Valero din Texas, SUA. Autoritățile cer populației să se adăpostească

Mihai Tănase

O explozie urmată de incendiu a avut loc la rafinăria Valero din Port Arthur, Texas. Autoritățile au emis ordin de adăpostire pentru locuitori, după ce un nor dens de fum și flăcări uriașe au fost observate în zonă.

Deflagrația puternică s-a produs luni seara, la ora 19:22, ora locală, la rafinăria de petrol Valero din Port Arthur, în statul Texas, declanșând un incendiu și panică în rândul populației din zonă, potrivit APNew.

Imagini difuzate de presa locală arată flăcări uriașe și un nor dens de fum negru care se ridică deasupra instalației. Mai mulți locuitori au relatat că au auzit o bubuitură puternică, suficient de intensă încât să zguduie geamurile locuințelor.

Autoritățile cer populației să se adăpostească

„Pentru a garanta siguranța tuturor locuitorilor din zonă și având în vedere recentele explozii de la rafinăria Valero, a fost emis un ordin imediat de adăpostire la fața locului”, au transmis autoritățile texane.

Șeriful Zena Stephens a declarat că nu au fost raportate victime și că explozia a fost probabil cauzată de un încălzitor industrial, a raportat KFDM, afiliată CBS.

„Pentru a asigura siguranța tuturor locuitorilor din vecinătate, având în vedere recenta explozie de la rafinăria Valero, se ordonă adăpostirea imediată la fața locului”, a declarat pompierii veniți la fața locului.

Măsura vizează o arie extinsă din jurul rafinăriei, una dintre cele mai importante din regiune.

Compania Valero a confirmat incidentul și a precizat că situația este monitorizată atent.

„În prezent, este un incendiu într-o unitate de la rafinăria Valero din Port Arthur, statul Texas. Tot personalul a fost localizat”, au transmis reprezentanții companiei.

Rafinăria din Port Arthur este situată la aproximativ 140 de kilometri est de Houston și are aproape 800 de angajați. Instalația procesează țiței greu și sulfuros, transformându-l în benzină, motorină și combustibil pentru avioane, cu o capacitate de aproximativ 435.000 de barili pe zi.

Sursa video – X/Open Source Intel

