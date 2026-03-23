Atac masiv cu drone ucrainene în Rusia. Un incendiu a izbucnit la terminalul petrolier din Primorsk, Sankt Petersburg, orașul natal al lui Putin

A fost o noapte tensionată în Rusia, după ce un atac ucrainean masiv cu drone asupra unui terminal petrolier din portul Primorsk, lângă Sankt Petersburg a provocat un incendiu uriaș.

Un nou episod tensionat în războiul din Ucraina a avut loc în regiunea Leningrad, unde un terminal petrolier din portul Primorsk a fost lovit de drone. Guvernatorul Alexander Drozdenko a confirmat că în urma atacului a izbucnit un incendiu, care este în curs de stingere, iar personalul portuar a fost evacuat pentru siguranță, scrie Mediafax.ro.

„Un rezervor de combustibil a fost avariat în portul Primorsk, provocând un incendiu. Operațiunile de luptă pentru respingerea atacului continuă”, a transmis oficialul rus.

Acest port de la Marea Baltică se află între graniţa cu Finlanda şi marele oraş Sankt Petersburg.

Aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg, închis temporar

Autoritățile ruse susțin că apărarea antiaeriană a lucrat la foc continuu pentru a neutraliza atacul cu drone ucrainean. Inițial, guvernatorul a anunțat că 35 de drone au fost doborâte, iar ulterior a precizat că numărul acestora a depășit 50 de la începutul atacului.

„Peste 50 de drone” au fost distruse în timpul nopţii deasupra regiunii ruse Leningrad, a declarat pe Telegram guvernatorul Aleksandr Drozdenko.

În urma incidentului, au fost raportate și pagube și în zonele rezidențiale din regiune. Ferestrele a trei apartamente din apropierea satului Izora, din districtul Gatchinsky, au fost avariate.

Pe fondul amenințării aeriene, aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg și-a suspendat temporar activitatea. Restricțiile au fost impuse „pentru siguranța zborurilor”, au transmis autoritățile din aviația civilă rusă.

Sursa video – X/@Global_Mil_Info – imagini amator

