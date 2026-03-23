Atac masiv cu drone ucrainene în Rusia. Un incendiu a izbucnit la terminalul petrolier din Primorsk, Sankt Petersburg, orașul natal al lui Putin

A fost o noapte tensionată în Rusia, după ce un atac ucrainean masiv cu drone asupra unui terminal petrolier din portul Primorsk, lângă Sankt Petersburg a provocat un incendiu uriaș.
Un nou episod tensionat în războiul din Ucraina a avut loc în regiunea Leningrad, unde un terminal petrolier din portul Primorsk a fost lovit de drone. Guvernatorul Alexander Drozdenko a confirmat că în urma atacului a izbucnit un incendiu, care este în curs de stingere, iar personalul portuar a fost evacuat pentru siguranță, scrie Mediafax.ro.
„Un rezervor de combustibil a fost avariat în portul Primorsk, provocând un incendiu. Operațiunile de luptă pentru respingerea atacului continuă”, a transmis oficialul rus.
Acest port de la Marea Baltică se află între graniţa cu Finlanda şi marele oraş Sankt Petersburg.
Autoritățile ruse susțin că apărarea antiaeriană a lucrat la foc continuu pentru a neutraliza atacul cu drone ucrainean. Inițial, guvernatorul a anunțat că 35 de drone au fost doborâte, iar ulterior a precizat că numărul acestora a depășit 50 de la începutul atacului.
În urma incidentului, au fost raportate și pagube și în zonele rezidențiale din regiune. Ferestrele a trei apartamente din apropierea satului Izora, din districtul Gatchinsky, au fost avariate.
Pe fondul amenințării aeriene, aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg și-a suspendat temporar activitatea. Restricțiile au fost impuse „pentru siguranța zborurilor”, au transmis autoritățile din aviația civilă rusă.
Sursa video – X/@Global_Mil_Info – imagini amator
