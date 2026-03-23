Atac masiv cu drone ucrainene în Rusia. Un incendiu a izbucnit la terminalul petrolier din Primorsk, Sankt Petersburg, orașul natal al lui Putin

Mihai Tănase
Foto: X/@Exilenova_plus- Captură foto

A fost o noapte tensionată în Rusia, după ce un atac ucrainean masiv cu drone asupra unui terminal petrolier din portul Primorsk, lângă Sankt Petersburg a provocat un incendiu uriaș.

Un nou episod tensionat în războiul din Ucraina a avut loc în regiunea Leningrad, unde un terminal petrolier din portul Primorsk a fost lovit de drone. Guvernatorul Alexander Drozdenko a confirmat că în urma atacului a izbucnit un incendiu, care este în curs de stingere, iar personalul portuar a fost evacuat pentru siguranță, scrie Mediafax.ro.

„Un rezervor de combustibil a fost avariat în portul Primorsk, provocând un incendiu. Operațiunile de luptă pentru respingerea atacului continuă”, a transmis oficialul rus.

Acest port de la Marea Baltică se află între graniţa cu Finlanda şi marele oraş Sankt Petersburg.

Aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg, închis temporar

Autoritățile ruse susțin că apărarea antiaeriană a lucrat la foc continuu pentru a neutraliza atacul cu drone ucrainean. Inițial, guvernatorul a anunțat că 35 de drone au fost doborâte, iar ulterior a precizat că numărul acestora a depășit 50 de la începutul atacului.

„Peste 50 de drone” au fost distruse în timpul nopţii deasupra regiunii ruse Leningrad, a declarat pe Telegram guvernatorul Aleksandr Drozdenko.

În urma incidentului, au fost raportate și pagube și în zonele rezidențiale din regiune. Ferestrele a trei apartamente din apropierea satului Izora, din districtul Gatchinsky, au fost avariate.

Pe fondul amenințării aeriene, aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg și-a suspendat temporar activitatea. Restricțiile au fost impuse „pentru siguranța zborurilor”, au transmis autoritățile din aviația civilă rusă.

Sursa video – X/@Global_Mil_Info – imagini amator

Alegeri în Slovenia. Robert Golob a revendicat victoria după un scrutin aproape egal cu Janez Jansa. Urmează negocieri dificile pentru Executiv

RĂZBOI Mark Rutte face anunțul care dă fiori: Europa se va alinia Statelor Unite în conflictul cu Iranul
09:59
Mark Rutte face anunțul care dă fiori: Europa se va alinia Statelor Unite în conflictul cu Iranul
ALEGERI Alegeri în Germania. Partidul lui Merz a câștigat alegerile regionale din Renania-Palatinat. AfD crește puternic, SPD pierde un fief istoric
09:40
Alegeri în Germania. Partidul lui Merz a câștigat alegerile regionale din Renania-Palatinat. AfD crește puternic, SPD pierde un fief istoric
ULTIMA ORĂ Incident aviatic grav la New York. Un avion Air Canada s-a ciocnit cu un vehicul pe pista aeroportului LaGuardia. Pilotul și copilotul au murit
08:39
Incident aviatic grav la New York. Un avion Air Canada s-a ciocnit cu un vehicul pe pista aeroportului LaGuardia. Pilotul și copilotul au murit
ALEGERI Alegeri în Slovenia. Robert Golob a revendicat victoria după un scrutin aproape egal cu Janez Jansa. Urmează negocieri dificile pentru Executiv
08:04
Alegeri în Slovenia. Robert Golob a revendicat victoria după un scrutin aproape egal cu Janez Jansa. Urmează negocieri dificile pentru Executiv
ALERTĂ Atac rusesc la granița României. MApN a ridicat două avioane de luptă după ce ținte aeriene au fost detectate în apropiere de Tulcea, lângă Sulina
07:24
Atac rusesc la granița României. MApN a ridicat două avioane de luptă după ce ținte aeriene au fost detectate în apropiere de Tulcea, lângă Sulina
FLASH NEWS Alegeri locale în Franța. Socialiștii câștigă Parisul. Partidul lui Bardella câștigă în Riviera franceză. Cine este noul primar al Parisului
23:12
Alegeri locale în Franța. Socialiștii câștigă Parisul. Partidul lui Bardella câștigă în Riviera franceză. Cine este noul primar al Parisului
Mediafax
Mark Rutte: Europa se va alinia Statelor Unite în conflictul cu Iranul
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Mediafax
Iranul amenință centralele energetice și de desalinizare din Golf după ultimatumul lui Trump
Click
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu fericire în suflet și zâmbetul pe buze. Viața le surâde pe toate planurile
Digi24
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost scufundat de Marina americană
Cancan.ro
Cât de bogat este, de fapt, Rareș Cojoc? Realitatea financiară a fostului soț al Andreei Popescu depășește orice imaginație
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă Ramona Gabor în Dubai, la mai bine de 15 ani de când a părăsit România! Arată complet diferit acum
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Obiceiurile ciudate ale marilor genii: cum își stimulau gândirea Einstein, Darwin sau Tesla
ULTIMA ORĂ 🚨 Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie Bolojan şi dacă social-democraţii rămâne la guvernare
10:12
🚨 Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie Bolojan şi dacă social-democraţii rămâne la guvernare
SPORT Presa din Italia îl CRITICĂ pe Cristian Chivu: „Și-a pierdut echipa. Cel mai bun Inter nu mai există”
10:01
Presa din Italia îl CRITICĂ pe Cristian Chivu: „Și-a pierdut echipa. Cel mai bun Inter nu mai există”
FLASH NEWS Tragedia de la Midia: Se fac pregătiri pentru ridicarea navei de pe fundul mării și continuă operațiunea de căutare a marinarilor dispăruți
09:56
Tragedia de la Midia: Se fac pregătiri pentru ridicarea navei de pe fundul mării și continuă operațiunea de căutare a marinarilor dispăruți
CONTROVERSĂ Cu cât se vinde un kilogram de roșii oltenești în piață
09:52
Cu cât se vinde un kilogram de roșii oltenești în piață
INFRASTRUCTURĂ Vești bune pentru șoferi. CNIR anunță progrese pe Autostrada Transilvania. Tronsonul Chibriș-Biharia ar putea fi gata înainte de termen
09:51
Vești bune pentru șoferi. CNIR anunță progrese pe Autostrada Transilvania. Tronsonul Chibriș-Biharia ar putea fi gata înainte de termen

