Explozie violentă în inima Istanbulului: două imobile s-au făcut una cu pământul, oameni prinși sub dărâmături

O după-amiază obișnuită s-a transformat într-un coșmar în cartierul Fatih din Istanbul, după ce o explozie puternică a zguduit zona și a dus la prăbușirea a două clădiri lipite una de cealaltă, conform Mediafax.

Intervenție contracronometru printre ruine

Primele evaluări indică o posibilă acumulare de gaz natural drept cauză a exploziei, însă autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce a declanșat tragedia.

Echipe ale AFAD, pompieri și medici au ajuns rapid la locul dezastrului și au început operațiunile de căutare și salvare.

Potrivit declarațiilor guvernatorului Davut Gül, nouă persoane au rămas prinse sub dărâmături, iar după intervenția autorităților, toate persoanele prinse sub ruine au fost recuperate și transportate la spital, conform Hurriyet.

Zona în care s-a produs incidentul este considerată una sensibilă din punct de vedere al siguranței construcțiilor. Multe dintre clădiri sunt vechi, ridicate înainte de introducerea normelor moderne antiseismice și neconsolidate complet până în prezent.

Densitatea urbană ridicată și infrastructura îmbătrânită amplifică riscurile, mai ales în situații critice precum exploziile sau cutremurele.

Semnal de alarmă pentru autorități

Datele oficiale arată că zeci de mii de clădiri din acest district sunt considerate vulnerabile. Incidentul de acum readuce în prim-plan necesitatea accelerării programelor de consolidare.

Nu este un caz izolat. În ultimii ani, o altă clădire din zonă s-a prăbușit în urma unui seism, fără victime atunci. De această dată însă, consecințele sunt mai grave, iar misiunea salvatorilor continuă sub presiunea timpului.

Recomandarea autorului: