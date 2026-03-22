Soarta lui Bolojan, în mâinile social-democraților. PSD decide luni când încep consultările interne pentru ieșirea de la guvernare

Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni pentru a stabili calendarul unei consultări interne în partid, care ar putea decide inclusiv ieșirea social-democraților de la guvernare. Anunțul a fost făcut de liderul PSD, Sorin Grindeanu, după adoptarea bugetului de stat pe 2026.

„Luni vom avea un Birou Permanent Național și vom hotărî calendarul”, a declarat Grindeanu, vineri, la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă vede o schimbare a premierului, liderul PSD a declarat: „O să facem acea consultare internă și toți membrii PSD care vor vota, adică aproape 5000 de oameni, vor hotărî”.

Sorin Grindeanu a spus că, la votul intern din PSD, va conta ceea ce s-a întâmplat la buget, dar și alte puncte:

„Vorbim de 0,04% din PIB, vorbim de o încrâncenare pe care ați văzut-o de când am anunțat acest pachet de solidaritate, la începutul sesiunii parlamentare. 0,04% din PIB, ca într-un final să se ajungă la o soluție, pe care o salut, dar acest lucru putea fi deblocat mult mai devreme. Bugetul contează atunci când colegii mei vor vota, dar contează și modul în care s-a derulat activitatea guvernamentală în toate aceste luni, modul în care s-a interacționat în cadrul Guvernului, modul în care au fost luate în seamă propunerile PSD. Unele sunt pe plus, dar vom spune și punctele plus și punctele minus și mai ales o să facem propria analiză”, spunea Grindeanu.

Întrebat cum va vota el la consultarea internă din PSD în privința schimbării premierului Bolojan, Sorin Grindeanu spune că o să anunțe înainte.

„O să anunț înainte de vot, tranșant, cum voi face acest lucru”, a declarat liderul PSD.

