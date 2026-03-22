Soarta lui Bolojan, în mâinile social-democraților. PSD decide luni când încep consultările interne pentru ieșirea de la guvernare

Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni pentru a stabili calendarul unei consultări interne în partid, care ar putea decide inclusiv ieșirea social-democraților de la guvernare. Anunțul a fost făcut de liderul PSD, Sorin Grindeanu, după adoptarea bugetului de stat pe 2026.
„Luni vom avea un Birou Permanent Național și vom hotărî calendarul”, a declarat Grindeanu, vineri, la Palatul Parlamentului.
Întrebat dacă vede o schimbare a premierului, liderul PSD a declarat: „O să facem acea consultare internă și toți membrii PSD care vor vota, adică aproape 5000 de oameni, vor hotărî”.
Sorin Grindeanu a spus că, la votul intern din PSD, va conta ceea ce s-a întâmplat la buget, dar și alte puncte:
„Vorbim de 0,04% din PIB, vorbim de o încrâncenare pe care ați văzut-o de când am anunțat acest pachet de solidaritate, la începutul sesiunii parlamentare. 0,04% din PIB, ca într-un final să se ajungă la o soluție, pe care o salut, dar acest lucru putea fi deblocat mult mai devreme.
Bugetul contează atunci când colegii mei vor vota, dar contează și modul în care s-a derulat activitatea guvernamentală în toate aceste luni, modul în care s-a interacționat în cadrul Guvernului, modul în care au fost luate în seamă propunerile PSD. Unele sunt pe plus, dar vom spune și punctele plus și punctele minus și mai ales o să facem propria analiză”, spunea Grindeanu.
Întrebat cum va vota el la consultarea internă din PSD în privința schimbării premierului Bolojan, Sorin Grindeanu spune că o să anunțe înainte.
„O să anunț înainte de vot, tranșant, cum voi face acest lucru”, a declarat liderul PSD.
Biroul Executiv al PNL decisese luni, ca la finalul săptămânii, după ce Parlamentul va adopta Legea Bugetului, să organizeze la Sibiu o ședință în care să decidă dacă partidul trece în Opoziție.
Președintele PSD Sorin Grindeanu spunea că dacă PNL decide în weekend să iasă de la guvernare, atunci „ne îndreptăm spre anticipate”.
Surse din partid spun că discuţia de joi, 19 martie 2026, din coaliţie, din biroul liderului PSD, Sorin Grindeanu, a fost definitorie pentru soarta PNL la guvernare.
Când toţi ochii erau aţintiţi spre USR că vor fi scoşi de la guvernare, era cât pe-aci să iasă PNL din coaliţie. Iar asta numai din cauză că PSD ameninţa cu demiterea premierului Ilie Bolojan.
Potrivit aceloraşi surse apropiate liberalilor, Bolojan nu ar fi ezitat să arunce ţara în haos şi să scoată partidul de la guvernare, în cazul în care nu ar fi ajuns la nicio înţelegere cu partenerii de coaliţie ca să rămână în continuare premier.
Nicușor Dan a fost întrebat, în conferința de presă de la Bruxelles, dacă ar putea să se ajungă la rotativă cu un alt premier, iar președintele României a răspuns că și-ar dori „ca această majoritate parlamentară să continue”. El a mai afirmat, vineri, că „suntem într-o situaţie mai bună acum decât eram de dimineaţă (n.r. joi dimineaţă)”.
Președintele României a fost întrebat, având în vedere contextul ultimelor divergenţe din coaliţia de guvernare, dacă ar lua în calcul un scenariu de schimbare a premierului. Șeful statului a afirmat că „sprijinul îl dă majoritatea parlamentară”, spunând și că ar trebui privită „partea plină a paharului”.
„Tot timpul trebuie să ne uităm la partea plină a paharului. Sprijinul pentru domnul prim-ministru, evident, preşedintele este cel care îl numeşte, dar sprijinul îl dă majoritatea parlamentară.
Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue mult timp de acum încolo, dar o să mai vedem”, a spus Nicuşor Dan.
„Da, eu îl exclud. Bineînţeles, teoretic multe se pot întâmpla, dar dat fiind contextul pe care îl traversăm, e ultimul lucru la care să ne gândim, la o lungă perioadă de instabilitate”, a spus despre excluderea scenariului alegerilor anticipate.
