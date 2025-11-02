Prima pagină » Actualitate » Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe lună, după majorarea de la 1 noiembrie 2025

Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe lună, după majorarea de la 1 noiembrie 2025

02 nov. 2025, 13:29, Actualitate
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe lună, după majorarea de la 1 noiembrie 2025
Facturi mai mari la curent, de la 1 noiembrie 2025 / foto: Shutterstock

Începând cu data de 1 noiembrie 2025, cetățenii vor plăti mai mult la facturi la căldură și curent. Această decizie vine după ultima taxă mărită de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Iată mai jos, în articol, cât ar putea plăti o persoană care consumă 200 kWh pe lună, după aplicarea acestei majorări.

Vestea nu este tocmai îmbucurătoare pentru consumatorii din România. O creștere cu 62% a taxei de cogenerare rezultă facturi mai mari la finalul lunii. Noua majorare a intrat în vigoare încă de la 1 noiembrie 2025 (sâmbătă), iar taxa de cogenerare crește de la 0,0084 lei/kWh la 0,0136 lei/kWh. Practic, este marcată o creștere cu aproximativ 50 de bani.

Cât vine factura la un consum lunar de 200 kWh

Costul respectiv ar fi trebuit să sprijine modernizarea și dezvoltarea de centrale energetice de înaltă eficiență în România pentru a îmbunătăți securitatea alimentării cu energie. Spre deosebire de anul 2024, taxa a fost mărită cu 62%, atingând, acum, valoarea de 0,0136 lei/kWh.

Practic, la fiecare kilowatt consumat se adaugă majorarea respectivă. La final, când sosește factura la curent, consumatorul va realiza că trebuie să plătească mai mult, față de luna precedentă. Estimările arată că impactul direct asupra prețului final este de aproape 0,5 procente. La fiecare 100 kWh consumați se adaugă aproape 0,50 lei la factură. La un consum de 200 kWh, scumpirea va fi de aproape 1 leu.

Costului i se vor mai adăuga și alte componente tarifare la factura de curent (accize, TVA, tarife de distribuție).

Autorul recomandă:

Ajutor de încălzire 2025 – persoanele eligibile pot depune cererile pentru a beneficia de sprijin

Am făcut calculul! Cât te costă, lunar, să încălzești un apartament cu centrală pe gaz la 21°C

Tot mai mulți români sunt preocupați să-și REDUCĂ facturile la energie. Ce soluții au găsit 7 din 10 clienți

Cât plătesc rușii factura la GAZE, de fapt. Această tânără a făcut calculul complet

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Citește și

FINANCIAR Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum i-ar putea afecta pe românii cu credite ipotecare
11:57
Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum i-ar putea afecta pe românii cu credite ipotecare
ANUNȚ Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată de marţi până miercuri
11:27
Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată de marţi până miercuri
CONTROVERSĂ Culmea ironiei. Câştigătoarea Nobelului pentru Pace cere o INTERVENȚIE militară în Venezuela. Planul avut după îndepărtarea de la putere a lui Maduro
11:23
Culmea ironiei. Câştigătoarea Nobelului pentru Pace cere o INTERVENȚIE militară în Venezuela. Planul avut după îndepărtarea de la putere a lui Maduro
Mediafax
Ai credit ipotecar? Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum te-ar putea afecta
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Cancan.ro
Daniel Balaș, furios după moartea Ștefaniei Szabo. Dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut. Mesaj pentru fostul ei soț: 'Trebuie să știe lumea adevărul despre voi'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn
Mediafax
Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie
Click
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce a fost pusă la zid: 'Pe foaie, am depășit 1 milion de euro'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Un studiu surprinzător sugerează că unele OZN-uri ar fi fost create de teste nucleare
ULTIMA ORĂ Cătălin Drulă i-a copiat până și sloganul de campanie al lui Nicușor Dan. A pus “onest” în centrul comunicării sale. Nicușor Dan a candidat cu “România Onestă”, Drulă se lansează cu “Pe Drumul Onest”
13:07
Cătălin Drulă i-a copiat până și sloganul de campanie al lui Nicușor Dan. A pus “onest” în centrul comunicării sale. Nicușor Dan a candidat cu “România Onestă”, Drulă se lansează cu “Pe Drumul Onest”
EXTERNE Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că o întâlnire Putin-Trump este „posibilă”, dar nu este „necesară”
13:02
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că o întâlnire Putin-Trump este „posibilă”, dar nu este „necesară”
POLITICĂ Bolojan nu mai vrea să audă critici. Amendă de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care manifestă „lipsă de respect” față de funcționarii publici
12:54
Bolojan nu mai vrea să audă critici. Amendă de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care manifestă „lipsă de respect” față de funcționarii publici
SPORT Gigi Becali face calculele pentru play-off și o „înțeapă” pe Dinamo. „Nu-mi fac probleme că poate termina campionatul în fața mea”
12:53
Gigi Becali face calculele pentru play-off și o „înțeapă” pe Dinamo. „Nu-mi fac probleme că poate termina campionatul în fața mea”
SPORT FCSB a învins U Cluj, dar Gigi Becali amenință un jucător important. „Vine iarna, tată!”
12:18
FCSB a învins U Cluj, dar Gigi Becali amenință un jucător important. „Vine iarna, tată!”
FLASH NEWS Trump amenință că va ataca Nigeria fiindcă persecută creștini: „Atacul va fi RAPID și BRUTAL, exact cum teroriștii îi atacă pe dragii noștri creștini”
12:14
Trump amenință că va ataca Nigeria fiindcă persecută creștini: „Atacul va fi RAPID și BRUTAL, exact cum teroriștii îi atacă pe dragii noștri creștini”