Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe lună, după majorarea de la 1 noiembrie 2025

Începând cu data de 1 noiembrie 2025, cetățenii vor plăti mai mult la facturi la căldură și curent. Această decizie vine după ultima taxă mărită de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Iată mai jos, în articol, cât ar putea plăti o persoană care consumă 200 kWh pe lună, după aplicarea acestei majorări.

Vestea nu este tocmai îmbucurătoare pentru consumatorii din România. O creștere cu 62% a taxei de cogenerare rezultă facturi mai mari la finalul lunii. Noua majorare a intrat în vigoare încă de la 1 noiembrie 2025 (sâmbătă), iar taxa de cogenerare crește de la 0,0084 lei/kWh la 0,0136 lei/kWh. Practic, este marcată o creștere cu aproximativ 50 de bani.

Cât vine factura la un consum lunar de 200 kWh

Costul respectiv ar fi trebuit să sprijine modernizarea și dezvoltarea de centrale energetice de înaltă eficiență în România pentru a îmbunătăți securitatea alimentării cu energie. Spre deosebire de anul 2024, taxa a fost mărită cu 62%, atingând, acum, valoarea de 0,0136 lei/kWh.

Practic, la fiecare kilowatt consumat se adaugă majorarea respectivă. La final, când sosește factura la curent, consumatorul va realiza că trebuie să plătească mai mult, față de luna precedentă. Estimările arată că impactul direct asupra prețului final este de aproape 0,5 procente. La fiecare 100 kWh consumați se adaugă aproape 0,50 lei la factură. La un consum de 200 kWh, scumpirea va fi de aproape 1 leu.

Costului i se vor mai adăuga și alte componente tarifare la factura de curent (accize, TVA, tarife de distribuție).

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)