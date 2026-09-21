Imagini de la descinderea polițiștilor la vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia

Călin Georgescu este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Georgescu a fost ridicat direct din trafic de procurorii DIICOT, luni dimineață, în timp ce se ducea la înot.

DICOOT a publicat imagini de la descinderea procurorilor și polițiștilor acasă la Călin Georgescu luni dimineață.

Procurorii și polițiștii au făcut cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Prejudiciul investigat depășește 1,1 milioane de euro. Acțiunea a fost declanșată luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat

Potrivit informațiilor transmise de DIICOT, ancheta vizează trei persoane doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani, care ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi acționat în România și Marea Britanie și că membrii acesteia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine care ar fi putut facilita obținerea unor finanțări importante de la instituții bancare din străinătate. Prejudiciul investigat în dosar este estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro.