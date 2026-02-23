Prima pagină » Știri externe » Farsa perfectă sau A.I.? Internetul este împărțit în două după ce un american cu vocea lui Donald Trump a intrat în direct la C-SPAN

Farsa perfectă sau A.I.? Internetul este împărțit în două după ce un american cu vocea lui Donald Trump a intrat în direct la C-SPAN

23 feb. 2026, 14:20, Știri externe
Farsa perfectă sau A.I.? Internetul este împărțit în două după ce un american cu vocea lui Donald Trump a intrat în direct la C-SPAN

Pe zi ce trece, președintele american este implicat în diverse situații, unele mai serioase, altele mai amuzante. Duminică seara, un cetățean american, care s-a identificat drept „John Barron” și a cărui voce era identică cu cea a lui Donald Trump, a intrat în direct la emisiunea Washington Journal de pe C-SPAN pentru a deplânge anularea tarifelor vamale de către Curtea Supremă a SUA.

Întâmplarea face că pseudonimul „John Barron” este unul celebru, pe care Donald Trump l-a folosit în anii ’80 și ’90 pentru a vorbi cu jurnaliștii, dându-se drept propriul său purtător de cuvânt. Pe atunci, CNN a efectuat o anchetă care a stabilit că Donald Trump obișnuia să se dea drept altă persoană la telefon, dar făcea un efort minim pentru a-și ascunde vocea.

Americanul care a sunat la C-SPAN duminică seara a descris decizia Curții în privința tarifelor vamale ca fiind „practic cea mai proastă decizie” și i-a insultat în același timp pe liderii Partidului Democrat.

Toată această situație a declanșat o întreagă frenezie pe rețelele de socializare, unde internauții s-au împărțit în două tabere: cei care cred că apelantul este un imitator și alții care cred că Trump a revenit la vechile obiceiuri.

C-SPAN a emis un comunicat pentru a clarifica situația

La scurt timp după emisiune, rețeaua de televiziune C-SPAN a emis un comunicat în care a precizat clar că nu Donald Trump a fost cel care a intrat în direct prin telefon. Apelul a provenit de la un număr de telefon din centrul statului Virginia și, mai mult, în momentul apelului, Donald Trump se afla într-o întâlnire oficială la Casa Albă cu guvernatorii, un eveniment acoperit pe scară largă de presă.  Cu toate acestea, mulți utilizatori de pe rețelele sociale au rămas impresionați de calitatea imitației, pe care au considerat-o fie o farsă executată perfect, fie o utilizare a inteligenței artificiale pentru a clona vocea.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ Haos și violențe în Mexic după moartea lui „El Mencho” în urma raidului armatei. Orașele arată ca după război
13:22
Haos și violențe în Mexic după moartea lui „El Mencho” în urma raidului armatei. Orașele arată ca după război
FLASH NEWS Accident cumplit în Nepal. Autobuz prăbușit într-o râpă de la 200 metri înălțime, 19 morți
12:18
Accident cumplit în Nepal. Autobuz prăbușit într-o râpă de la 200 metri înălțime, 19 morți
FLASH NEWS Raidul care l-a ucis pe „El Mencho”: Cartelul de droguri CJNG este mai bine înarmat decât poliția mexicană
11:52
Raidul care l-a ucis pe „El Mencho”: Cartelul de droguri CJNG este mai bine înarmat decât poliția mexicană
RĂZBOI Atac masiv al Rusiei cu 126 de drone Shahed și rachete Iskender asupra Odesei, Harkovului și Zaporojie. Cel puțin trei persoane au murit
11:46
Atac masiv al Rusiei cu 126 de drone Shahed și rachete Iskender asupra Odesei, Harkovului și Zaporojie. Cel puțin trei persoane au murit
POLITICĂ Kim Jong Un, „reales” în unanimitate lider al Partidului Muncitorilor în Coreea de Nord. Phenianul ridică miza amenințării nucleare
11:18
Kim Jong Un, „reales” în unanimitate lider al Partidului Muncitorilor în Coreea de Nord. Phenianul ridică miza amenințării nucleare
ALERTĂ New York, blocat de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimul deceniu. Autorităţile au instituit stare de urgenţă şi au restricţionat circulaţia
10:42
New York, blocat de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimul deceniu. Autorităţile au instituit stare de urgenţă şi au restricţionat circulaţia
Mediafax
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Digi24
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Filmări de noapte de pe frontul din Ucraina: Forțele aeriene ale Kievului arată cum au respins un atac combinat al Rusiei
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Este încălzirea pe centrală dăunătoare pentru piele? Ce spun dermatologii
ULTIMA ORĂ Ce s-a întâmplat cu avionul care duminică seară s-a întors pe Otopeni, după ce decolase către Egipt. Pasagerii, nevoiți să doarmă în aeroport
14:16
Ce s-a întâmplat cu avionul care duminică seară s-a întors pe Otopeni, după ce decolase către Egipt. Pasagerii, nevoiți să doarmă în aeroport
SPORT FCSB i-a cedat, iar Gigi Becali a trecut la atac: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”
14:03
FCSB i-a cedat, iar Gigi Becali a trecut la atac: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”
UTILE Ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Ce spun specialiștii despre tentația copiilor de a gusta din omăt
13:47
Ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Ce spun specialiștii despre tentația copiilor de a gusta din omăt
VIDEO Măcel în Olt. O haită de câini, scăpată dintr-o curte privată, a ucis zeci de oi și miei. Pagubele sunt uriașe
13:44
Măcel în Olt. O haită de câini, scăpată dintr-o curte privată, a ucis zeci de oi și miei. Pagubele sunt uriașe
ULTIMA ORĂ Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE
13:29
Rectorul Universității din Suceava, Mihai Dimian, susținut de PSD, ar fi posibilul înlocuitor al lui Bolojan la Ministerul Educației – SURSE

Cele mai noi

Trimite acest link pe