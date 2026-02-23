Kim Jong Un, „reales” în unanimitate lider al Partidului Muncitorilor în Coreea de Nord. Phenianul ridică miza amenințării nucleare

Kim Jong Un a fost reales în unanimitate secretar general al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, în cadrul unui congres rar, unde nu a existat niciun contracandidat. Presa de stat susține că liderul autoritar promite creșterea nivelului de trai într-una dintre cele sărace și mai izolate națiuni de pe glob.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost reales secretar general al Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord, în cadrul unui congres de fațadă, organizat la Phenian, unde nu a exista niciun contracandidat, a anunțat luni presa de stat nord-coreeană, scrie France24.

Potrivit Agenția Centrală de Știri Coreeană, decizia a fost luată duminică, în a patra zi a congresului, „în conformitate cu voința de neclintit și dorința unanimă a tuturor delegaților”. KCNA a transmis că, sub conducerea lui Kim, „capacitatea de descurajare a războiului, având ca pivot forțele nucleare, a fost îmbunătățită radical”, consolidând apărarea națională.

Congresul Partidului Muncitorilor, organizat o dată la cinci ani și desfășurat pe parcursul mai multor zile, oferă o imagine rară asupra mecanismelor opresive exercitate de puterea din Coreea de Nord, una dintre cele mai izolate țări din lume, coduse de decenii doar de descendenții familiei Kim.

Kim Jong Un a promis creșterea nivelului de trai în Coreea de Nord

În discursul de deschidere al congresului, rostit joi, Kim Jong Un a promis creșterea nivelului de trai, recunoscând indirect dificultățile economice cu care se confruntă țara, afectată de sancțiuni internaționale.

„Astăzi, partidul nostru se confruntă cu sarcini istorice grele și urgente de stimulare a construcției economice și a nivelului de trai al populației și de transformare a tuturor domeniilor vieții statale și sociale cât mai curând posibil”, a declarat liderul nord-coreean.

De-a lungul deceniilor, regimul de la Phenian a acordat prioritate absolută armelor nucleare și puterii militare, chiar și în perioade în care țara s-a confruntat cu o penurie alimentară severă și foamete. De la preluarea puterii în 2011, Kim Jong Un a insistat însă și asupra necesității consolidării economiei, una dintre cele mai sărace din lume.

La precedentul congres al partidului, organizat în 2021, Kim a făcut un gest rar, recunoscând că au fost comise greșeli în „aproape toate domeniile” dezvoltării economice. Liderul a anunțat deja că reuniunea din acest an va marca prezentarea următoarei etape a programului nuclear nord-coreean.

Presa de stat a mai relatat că, în sesiunea de duminică, delegații au votat și revizuirea regulilor interne ale partidului, în vederea „consolidării calitative a rândurilor partidului” și a asigurării „imparțialității în aplicarea disciplinei de partid”.

Congresul actual a fost practic doar a noua reuniune a Partidului Muncitorilor sub conducerea familiei Kim, aflată la putere de zeci de ani și o nouă ocazie pentru Kim Jong-Un de a-și consolida cultul personalității.

Amintim că evenimentul a fost suspendat în timpul conducerii tatălui lui Kim Jong Un, Kim Jong Il, și reluat abia în 2016.

