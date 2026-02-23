Prima pagină » Știri externe » Raidul care l-a ucis pe „El Mencho”: Cartelul de droguri CJNG este mai bine înarmat decât poliția mexicană

Raidul care l-a ucis pe „El Mencho”: Cartelul de droguri CJNG este mai bine înarmat decât poliția mexicană

23 feb. 2026, 11:52, Știri externe
Raidul care l-a ucis pe „El Mencho”: Cartelul de droguri CJNG este mai bine înarmat decât poliția mexicană
Galerie Foto 8

Raidurile recente ale poliției  din Mexic și confruntările directe cu cartelurile de droguri au scos la iveală o discrepanță majoră între capabilitățile autorităților și cele ale traficanților de droguri. Cartelul Jalisco Nueva Generación (CJNG), condus de Nemesio Oseguera Cervantes, poreclit „El Mencho”, a evoluat cu timpul de la o grupare criminală la o structură de tip paramilitar, scrie Fox News.

CJNG are capabilități să doboare și avioane

Forțele mexicane au confiscat lansatoare de rachete capabile să doboare aeronave în timpul operațiunii de duminică care a dus la neutralizarea lui „El Mencho”. Autoritățile din Mexic au făcut referire cu această ocazie la un incident din 2015 din Jalisco, unde membrii cartelului au folosit lansatoare de rachete pentru a doborî un elicopter militar, fiind unul dintre cele mai evidente exemple de atac direct al unui cartel împotriva forțelor federale.

În timpul raidului de duminică, autoritățile din Mexic au desfășurat forțe impresionante, cu avioane și unități specializate pentru a duce operațiunea la bun sfârșit. Polițiștii au confiscat cu această ocazie vehicule blindate și arme grele, echipamente asociate mai degrabă cu un conflict armat decât cu un cartel de droguri.

Oficiali DEA: CJNG este o structură paramilitară

Foști oficiali americani au descris Cartelul Jalisco Nueva Generación mai mult ca o organizație paramilitară decât ca o rețea tradițională de trafic de droguri. Tacticile acestora implicau blocaje rutiere coordonate, convoaie armate și aripi structurate de aplicare a legii pentru a-și afirma controlul în regiunile disputate. Foști oficiali SUA ai Drug Enforcement Administration (DEA) au spus că acest grup comanda un număr mare de oameni înarmați și astfel a putut să se organizeze într-un mod care le-a permis să desfășoare o forță rapidă de răspuns. Cu timpul,  Cartelul Jalisco Nueva Generación a câștigat reputația de cea mai înarmată organizație din Mexic.

În ultimii ani, Mexicul s-a bazat din ce în ce mai mult pe forțele militare mai degrabă decât pe poliția locală în confruntările cu figuri importante ale cartelurilor de droguri. Raidul de duminică care s-a soldat cu uciderea lui „El Mencho” a marcat nu doar înlăturarea unui baron al drogurilor, ci și un exemplu despre cum cartelurile puternic înarmate pot reacționa împotriva forțelor statului.

Recomandările autorului:

Ungaria și Slovacia au încetat să livreze combustibil diesel Ucrainei din cauza întreruperii furnizării de petrol prin conducta „Drujba”

China a construit în 20 de ani căi ferate de mare viteză mai lungi decât circumferința Terrei. Cum a evitat România „capcana” investițiilor chineze

Friedrich Merz intenționează să acorde spionilor puteri noi și vaste pe fondul temerilor că Donald Trump ar putea opri schimbul de informații

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Atac masiv al Rusiei cu 126 de drone Shahed și rachete Iskender asupra Odesei, Harkovului și Zaporojie. Cel puțin trei persoane au murit
11:46
Atac masiv al Rusiei cu 126 de drone Shahed și rachete Iskender asupra Odesei, Harkovului și Zaporojie. Cel puțin trei persoane au murit
POLITICĂ Kim Jong Un, „reales” în unanimitate lider al Partidului Muncitorilor în Coreea de Nord. Phenianul ridică miza amenințării nucleare
11:18
Kim Jong Un, „reales” în unanimitate lider al Partidului Muncitorilor în Coreea de Nord. Phenianul ridică miza amenințării nucleare
ALERTĂ New York, blocat de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimul deceniu. Autorităţile au instituit stare de urgenţă şi au restricţionat circulaţia
10:42
New York, blocat de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimul deceniu. Autorităţile au instituit stare de urgenţă şi au restricţionat circulaţia
CONTROVERSĂ Scandal diplomatic în Coreea de Sud, după ce Ambasada Rusiei a afișat un banner cu un mesaj provocator: „Victoria va fi a noastră”
10:40
Scandal diplomatic în Coreea de Sud, după ce Ambasada Rusiei a afișat un banner cu un mesaj provocator: „Victoria va fi a noastră”
ECONOMIE Declin accelerat pe piața criptomonedelor. Bitcoin a scăzut sub 65.000 de dolari, după anunțul lui Trump privind impunerea noilor tarife globale
10:05
Declin accelerat pe piața criptomonedelor. Bitcoin a scăzut sub 65.000 de dolari, după anunțul lui Trump privind impunerea noilor tarife globale
ANALIZA de 10 În ecuația „Iran”, Trump are de ales între „Aplicare”, „Degradare” și „Îndepărtare”. Atlantic Council, predicții despre potențialele atacuri americane
10:00
În ecuația „Iran”, Trump are de ales între „Aplicare”, „Degradare” și „Îndepărtare”. Atlantic Council, predicții despre potențialele atacuri americane
Mediafax
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Digi24
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Povestea arhitectului care a proiectat „Blocul Creion“ din Constanța. „Să pui un bloc la doi-trei metri de altul mi se pare inacceptabil“
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”
Cancan.ro
BREAKING | Un bărbat înarmat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. Ce intenții ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit o metodă mai precisă de a măsura caloriile arse
SPORT Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
12:17
Dumitru Dragomir a dat verdictul. Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul: ”Un veritabil șoc pentru toată suflarea stelistă”
ADMINISTRAȚIE Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
12:13
Ce adeverință este obligatorie pentru noul buletin electronic. Totul despre cum se obține documentul
UTILE InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr
12:09
InfoCons avertizează: „Atenție la ce mâncați în Postul Mare”. Lista produselor bogate în aditivi alimentari, sare și zahăr
DEZVĂLUIRI Poveștile incredibile ale unui campion la box fără mănuși. „Dacă ți se întâmplă ceva, răspunzi, n-ai nimic, doar te întreabă dacă te duci la spital”
12:03
Poveștile incredibile ale unui campion la box fără mănuși. „Dacă ți se întâmplă ceva, răspunzi, n-ai nimic, doar te întreabă dacă te duci la spital”
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
11:59
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. “A fost sau n-a fost” cu Rapid? Se pregătește o nouă plecare!
Gândul de Vreme Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul
11:58
Lapovița și ninsoarea revin în mai multe regiuni. Unde se va depune strat nou de zăpadă și unde se încălzește. Prognoza ANM pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe