Raidul care l-a ucis pe „El Mencho”: Cartelul de droguri CJNG este mai bine înarmat decât poliția mexicană

Raidurile recente ale poliției din Mexic și confruntările directe cu cartelurile de droguri au scos la iveală o discrepanță majoră între capabilitățile autorităților și cele ale traficanților de droguri. Cartelul Jalisco Nueva Generación (CJNG), condus de Nemesio Oseguera Cervantes, poreclit „El Mencho”, a evoluat cu timpul de la o grupare criminală la o structură de tip paramilitar, scrie Fox News.

CJNG are capabilități să doboare și avioane

Forțele mexicane au confiscat lansatoare de rachete capabile să doboare aeronave în timpul operațiunii de duminică care a dus la neutralizarea lui „El Mencho”. Autoritățile din Mexic au făcut referire cu această ocazie la un incident din 2015 din Jalisco, unde membrii cartelului au folosit lansatoare de rachete pentru a doborî un elicopter militar, fiind unul dintre cele mai evidente exemple de atac direct al unui cartel împotriva forțelor federale.

În timpul raidului de duminică, autoritățile din Mexic au desfășurat forțe impresionante, cu avioane și unități specializate pentru a duce operațiunea la bun sfârșit. Polițiștii au confiscat cu această ocazie vehicule blindate și arme grele, echipamente asociate mai degrabă cu un conflict armat decât cu un cartel de droguri.

Oficiali DEA: CJNG este o structură paramilitară

Foști oficiali americani au descris Cartelul Jalisco Nueva Generación mai mult ca o organizație paramilitară decât ca o rețea tradițională de trafic de droguri. Tacticile acestora implicau blocaje rutiere coordonate, convoaie armate și aripi structurate de aplicare a legii pentru a-și afirma controlul în regiunile disputate. Foști oficiali SUA ai Drug Enforcement Administration (DEA) au spus că acest grup comanda un număr mare de oameni înarmați și astfel a putut să se organizeze într-un mod care le-a permis să desfășoare o forță rapidă de răspuns. Cu timpul, Cartelul Jalisco Nueva Generación a câștigat reputația de cea mai înarmată organizație din Mexic.

În ultimii ani, Mexicul s-a bazat din ce în ce mai mult pe forțele militare mai degrabă decât pe poliția locală în confruntările cu figuri importante ale cartelurilor de droguri. Raidul de duminică care s-a soldat cu uciderea lui „El Mencho” a marcat nu doar înlăturarea unui baron al drogurilor, ci și un exemplu despre cum cartelurile puternic înarmate pot reacționa împotriva forțelor statului.

Recomandările autorului: