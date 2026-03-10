Prima pagină » Știri externe » FBI extinde ancheta privind alegerile din 2020 în Arizona, după confiscarea unor buletine de vot. Reacția lui Donald Trump

Mihai Tănase
10 mart. 2026, 09:41, Știri externe
FBI a extins în Arizona ancheta privind posibile nereguli la alegerile prezidențiale din 2020. Investigația vine după confiscarea unor buletine de vot în Georgia și solicitarea de documente legate de auditul electoral din comitatul Maricopa.

Biroul Federal de Investigații (FBI) a extins în statul Arizona investigația privind alegerile prezidențiale americane din 2020. Ancheta vizează posibile nereguli electorale și vine după o serie de acțiuni similare desfășurate anterior în statul Georgia, scrie Nbcnews.com.

Oficiali din Arizona au confirmat că autoritățile federale au cerut documente legate de auditul realizat de Senatul statului asupra alegerilor desfășurate în comitatul Maricopa, cea mai populată zonă din Arizona și un punct central al disputelor politice legate de scrutinul din 2020.

Warren Petersen, președintele republican al Senatului din Arizona, a declarat că a răspuns unei solicitări formulate de un mare juriu federal, care a cerut documente referitoare la auditul electoral efectuat în acest stat.

„FBI-ul are documentele”, a scris Petersen pe X.

Reacția lui Donald Trump

Președintele Donald Trump a reacționat public la informațiile privind ancheta federală. Liderul de la Casa Albă a distribuit pe rețeaua sa Truth Social un articol publicat de site-ul conservator Just the News despre confiscarea documentelor electorale din Arizona.

Trump a descris informația drept „grozavă!!!”, salutând extinderea investigației asupra scrutinului prezidențial din 2020.

Atât Arizona, cât și Georgia au fost câștigate în acel scrutin de democratul Joe Biden, în fața lui Donald Trump.

Critici dure din partea procurorului general din Arizona

Procurorul general al statului Arizona, democrata Kris Mayes, a criticat dur deschiderea anchetei federale și a afirmat că alegerile din 2020 au fost deja analizate în detaliu.

„Mai multe audituri, proceduri judiciare și anchete independente – inclusiv cele efectuate de membri ai aceluiași partid politic ca și președintele – nu au găsit nicio dovadă de fraudă care ar fi putut schimba rezultatul”, a scris aceasta pe X.

Oficialul democrat a calificat investigația drept „nelegitimă”, acuzând „instrumentalizarea autorităților federale în slujba teoriilor conspirației și a minciunilor”.

La sfârșitul lunii ianuarie, agenți ai FBI au efectuat percheziții într-un centru electoral din Georgia, în cadrul unei anchete legate de presupuse nereguli electorale.

În trecut, președintele Donald Trump a fost inculpat de justiția federală și de autoritățile statului Georgia pentru presupuse tentative de a răsturna rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020.

Dosarul s-a bazat, printre altele, pe o convorbire telefonică din ianuarie 2021, în care liderul de la Casa Albă i-ar fi cerut unui oficial electoral din Georgia să „găsească” aproximativ 12.000 de voturi, necesare pentru a câștiga cei 16 mari electori ai statului.

Acuzațiile au fost ulterior retrase după realegerea sa în funcția de președinte în anul 2024.

