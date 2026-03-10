Prima pagină » Știri externe » Israelul plusează în conflictul din Orientul Mijlociu. O combinație letală zboară deasupra Iranului, F-16I Sufa echipat cu 4 rachete aer-sol Rampage. „O nouă configurație de atac la mare distanță”

Cristian Lisandru
10 mart. 2026, 09:00, Știri externe
Israelul plusează în conflictul din Orientul Mijlociu. O combinație letală zboară deasupra Iranului, F-16I Sufa echipat cu 4 rachete aer-sol Rampage. „O nouă configurație de atac la mare distanță"

Pe 6 martie 2026, contul oficial X al Forțelor Aeriene Israeliene a publicat o nouă imagine nocturnă care dezvăluie un F-16 I Sufa echipat cu patru rachete RAMPAGE stand-off. Această configurație marchează un progres semnificativ față de dotările afișate la începutul Operațiunii „Răgetul Leului”, subliniind capacitățile de atac pe rază lungă de acțiune în expansiune ale flotei de avioane de vânătoare construite în SUA de către Israel.

Fotografia – se arată într-o analiză publicată de Army Recognition – oferă o imagine neobișnuit de clară asupra evoluției posturii de atac în adâncime a Israelului, care apare în contextul intensificării operațiunilor comune americano-israeliene în cadrul Operațiunilor „Epic Fury” și „Răgetul Leului” (Lion’s Roar), care continuă să modeleze campania aeriană regională mai amplă.

  • Inițial, avionul F-16I transporta două rachete RAMPAGE împreună cu două rachete aer-aer, o configurație mixtă care indica o misiune ce echilibrează atacul pe rază lungă de acțiune și autoprotecția.
  • În imaginea recent publicată, acest echilibru pare să se fi schimbat: avionul este prezentat cu patru rachete RAMPAGE și nicio rachetă aer-aer vizibilă, indicând un profil de atac specializat, centrat pe lansarea unei salve mai puternice împotriva țintelor fixe de la sol.

F-16I Sufa echipat cu 4 rachete aer-sol Rampage | Sursa – X / Forțele Aeriene Israeliene

F-16I Sufa, potrivit în special pentru acest set de misiuni

O configurație cu patru rachete RAMPAGE, prin contrast, sugerează o platformă optimizată ca un purtător de rachete dedicat, destinat lansării mai multor rachete de precizie într-o singură ieșire împotriva unor obiective pre-planificate, cum ar fi stații radar, amplasamente de rachete sol-aer, posturi de comandă, zone de depozitare a munițiilor, infrastructură de aerodrom sau alte ținte fixe bine apărate.

  • În termeni operaționali, se arată în analiza Army Recognition, acest lucru indică mai puțin o operațiune de vânătoare auto-escortată și mai mult un rol cu rachete de atac în adâncime în cadrul unui pachet mai larg, susținut de alte aeronave și mijloace de susținere.
  • Această interpretare se aliniază cu modul în care Operațiunea Răgetul Leului a fost prezentată ca parte a unui cadru de campanie americano-israelian mai amplu, alături de Operațiunea Epic Fury.

F-16I Sufa este potrivit în special pentru acest set de misiuni.

F-16I Sufa | Foto – Profimedia Images

„Versiunea israeliană a F-16D Block 52+ a fost adaptată pentru atacuri de precizie la distanță lungă, cu rezervoare de combustibil conformale care cresc capacitatea de combustibil fără a elimina stațiile de armament de sub aripi, o cabină cu două locuri care ajută la împărțirea volumului de muncă între pilot și ofițerul de sisteme de armament și o integrare puternică a avionicii, sistemelor de misiune și echipamentelor de război electronic israeliene”, notează Army Recognition.

O aeronavă poate amenința mai multe puncte de țintă separate într-o singură misiune

Racheta aer-sol RAMPAGE este esențială pentru semnificația imaginii. Cel mai bine este descrisă nu ca o rachetă de croazieră clasică, ci ca o armă supersonică de precizie, derivată dintr-un design de rachetă lansată de la sol și adaptată pentru lansare aeriană.

  • Industria israeliană a prezentat-o ​​ca o armă aer-sol precisă, cu rază lungă de acțiune, destinată atacurilor asupra țintelor importante, cu ghidare autonomă, rezistență la bruiaj și un profil de zbor conceput pentru a îmbunătăți supraviețuirea împotriva țintelor apărate.
  • Cu o rază de acțiune adesea descrisă în clasa 150-250 de kilometri și un focos de aproximativ 150 de kilograme, RAMPAGE ocupă o nișă între bombele ghidate grele și rachetele de atac cu rază lungă de acțiune, mai scumpe.
  • Pentru un F-16I, transportul a patru dintre ele înseamnă că o aeronavă poate amenința mai multe puncte de țintă separate într-o singură misiune sau poate concentra o salvă mai mare pe un număr mai mic de locații securizate.

Echiparea cu patru rachete indică încredere în atacul de tip stand-off ca metodă preferată pentru reducerea expunerii aeronavei, menținând în același timp masa de impact.

Avionul poate rămâne mai departe de zona țintă și poate lansa rachete de precizie de mare viteză

În loc să zboare mai aproape de zonele apărate cu muniții de atac direct, avionul poate rămâne mai departe de zona țintă și poate lansa rachete de precizie de mare viteză, al căror profil complică interceptarea.

Absența rachetelor aer-aer vizibile în noua imagine nu înseamnă neapărat că aeronava ar opera fără sprijin; în schimb, sugerează specializarea în cadrul unei operațiuni aeriene mai ample, în care avioanele de escortă, suprimarea apărării aeriene inamice, sprijinul pentru războiul electronic și gestionarea luptei ar putea acoperi deja riscuri împotriva cărora echiparea mixtă anterioară trebuia să se protejeze singură.

„La fel de important este că o configurație cu patru RAMPAGE reflectă o metodă de luptă mai largă, care a devenit din ce în ce mai semnificativă în războiul aerian regional modern: utilizarea munițiilor de tip stand-off pentru a limita expunerea, a scurta termenele de angajare și a crește numărul de ținte fixe pe care o aeronavă le poate deservi în timpul unui singur val de atac”, se mai notează în analiza publicată de Army Recognition.

