Prima pagină » Știri externe » Cutremur puternic în largul Italiei. Seismul s-a simțit până la Roma și Milano. Ce magnitudine a avut

Cutremur puternic în largul Italiei. Seismul s-a simțit până la Roma și Milano. Ce magnitudine a avut

Mihai Tănase
10 mart. 2026, 08:42, Știri externe
Cutremur puternic în largul Italiei. Seismul s-a simțit până la Roma și Milano. Ce magnitudine a avut

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 a fost înregistrat în Marea Tireniană, în largul Italiei, între Napoli și insula Capri. Seismul s-a resimțit în mai multe orașe, inclusiv Roma și Milano.

Un cutremur cu magnitudinea de aproximativ 6,1 a avut loc în noaptea de luni spre marți în Marea Tireniană, în largul coastei de vest a Italiei. Seismul a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în marile orașe Roma și Milano, potrivit publicației italiene Il Messaggero, citată de Mediafax.ro.

Cutremurul a fost înregistrat la ora 00:03, iar epicentrul a fost localizat în zona maritimă dintre orașul Napoli și insula Capri.

Potrivit Centrului German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ), magnitudinea seismului a fost de 6,1, iar adâncimea a fost estimată la aproximativ 377 de kilometri.

Cele mai apropiate localități de epicentrul cutremurului au fost Anacapri, aflată la aproximativ 8 kilometri distanță, și municipalitatea Capri, situată la circa 10 kilometri.

Adâncimea foarte mare a hipocentrului a redus semnificativ impactul la suprafață. Specialiștii explică faptul că, atunci când un cutremur are loc la mare adâncime, undele seismice se propagă pe o arie mai largă, dar ajung la suprafață cu o intensitate mai mică.

Până în acest moment, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale importante.

Recomandarea autorului:

SUA, lovite de furtuni și tornade puternice. Cel puțin șase morți, zeci de răniți, zeci de case distruse și sute de gospodării, fără electricitate

Recomandarea video

Citește și

APĂRARE Bulgaria investește 620.000.000 de dolari în noul sistem de rachete americane pentru apărarea litoralului la Marea Neagră
10:30
Bulgaria investește 620.000.000 de dolari în noul sistem de rachete americane pentru apărarea litoralului la Marea Neagră
ECONOMIE O țară care deține arma nucleară ia măsuri radicale în criza petrolului. Școlile au fost închise, iar săptămână de lucru, redusă
10:09
O țară care deține arma nucleară ia măsuri radicale în criza petrolului. Școlile au fost închise, iar săptămână de lucru, redusă
ANALIZA de 10 Războiul din Orientul Mijlociu și legăturile dintre Rusia și Iran. „Kremlinul nu vrea să-și ruineze relațiile cu Trump, dar Moscova ar putea încerca să transforme situația în avantajul său”
10:00
Războiul din Orientul Mijlociu și legăturile dintre Rusia și Iran. „Kremlinul nu vrea să-și ruineze relațiile cu Trump, dar Moscova ar putea încerca să transforme situația în avantajul său”
ALEGERI ÎN SUA FBI extinde ancheta privind alegerile din 2020 în Arizona, după confiscarea unor buletine de vot. Reacția lui Donald Trump
09:41
FBI extinde ancheta privind alegerile din 2020 în Arizona, după confiscarea unor buletine de vot. Reacția lui Donald Trump
RĂZBOI Prima discuție Trump-Putin după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Ce au vorbit cei doi lideri timp de o oră
09:14
Prima discuție Trump-Putin după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Ce au vorbit cei doi lideri timp de o oră
MILITAR Israelul plusează în conflictul din Orientul Mijlociu. O combinație letală zboară deasupra Iranului, F-16I Sufa echipat cu 4 rachete aer-sol Rampage. „O nouă configurație de atac la mare distanță”
09:00
Israelul plusează în conflictul din Orientul Mijlociu. O combinație letală zboară deasupra Iranului, F-16I Sufa echipat cu 4 rachete aer-sol Rampage. „O nouă configurație de atac la mare distanță”
Mediafax
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
RĂZBOI financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Click
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Zodiile cu noroc uriaș de bani în săptămâna 9-15 martie. Belșugul bate la ușă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cum verifici online amenzile și punctele de penalizare în 2026. Ghid complet pentru șoferi
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Imagini uimitoare de pe Marte dezvăluie una dintre cele mai vechi regiuni cu cratere ale Planetei Roșii

Cele mai noi

Trimite acest link pe