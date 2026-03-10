Cutremur puternic în largul Italiei. Seismul s-a simțit până la Roma și Milano. Ce magnitudine a avut

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 a fost înregistrat în Marea Tireniană, în largul Italiei, între Napoli și insula Capri. Seismul s-a resimțit în mai multe orașe, inclusiv Roma și Milano.

Un cutremur cu magnitudinea de aproximativ 6,1 a avut loc în noaptea de luni spre marți în Marea Tireniană, în largul coastei de vest a Italiei. Seismul a fost resimțit în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în marile orașe Roma și Milano, potrivit publicației italiene Il Messaggero, citată de Mediafax.ro.

Cutremurul a fost înregistrat la ora 00:03, iar epicentrul a fost localizat în zona maritimă dintre orașul Napoli și insula Capri.

Potrivit Centrului German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ), magnitudinea seismului a fost de 6,1, iar adâncimea a fost estimată la aproximativ 377 de kilometri.

Cele mai apropiate localități de epicentrul cutremurului au fost Anacapri, aflată la aproximativ 8 kilometri distanță, și municipalitatea Capri, situată la circa 10 kilometri.

Adâncimea foarte mare a hipocentrului a redus semnificativ impactul la suprafață. Specialiștii explică faptul că, atunci când un cutremur are loc la mare adâncime, undele seismice se propagă pe o arie mai largă, dar ajung la suprafață cu o intensitate mai mică.

Până în acest moment, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale importante.

