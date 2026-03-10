Prima pagină » Știri externe » Prețul petrolului a scăzut brusc, după ce Trump a vorbit despre sfârșitul conflictului cu Iranul: „Războiul se va încheia foarte curând”

Prețul petrolului pe piața BRENT a scăzut cu peste 6% după ce președintele Donald Trump a declarat că războiul împotriva Iranului s-ar putea încheia în curând. Declarațiile liderului de la Casa Albă au redus temerile investitorilor privind perturbarea aprovizionării globale cu energie.

Prețurile petrolului au înregistrat marți o scădere puternică, de peste 6%, după ce președintele Donald Trump a declarat că războiul împotriva Iranului ar putea ajunge curând la final. Declarațiile liderului de la Casa Albă au calmat temporar piețele energetice, care se temeau de o criză majoră de aprovizionare la nivel global, scrie Mediafax.ro.

Cotația petrolului Brent a scăzut cu 6.51 dolari, adică 6.6%, până la 88.45 dolari pe baril, la ora 07:00, ora României. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a depreciat cu 6.12 dolari, sau 6.5%, ajungând la 88.65 dolari pe baril.

Scăderea vine după câteva zile de volatilitate extremă pe piețele energetice. Luni, prețurile petrolului depășiseră pragul psihologic de 100 de dolari pe baril, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimii patru ani.

Petrolul Brent urcase luni până la 119.50 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel înregistrat din 2022.

Declarațiile președintelui Donald Trump au calmat piețele

Președintele Donald Trump a afirmat luni că operațiunile militare împotriva Iranului evoluează mai rapid decât estimările inițiale și că conflictul ar putea fi aproape de final.

„Suntem foarte mândri să fim implicați în asta și se va încheia în curând, iar dacă va reîncepe, vor fi loviți și mai puternic”, a spus Trump.

Liderul de la Casa Albă a transmis și un avertisment dur către Teheran, afirmând că Iranul „va fi lovit de douăzeci de ori mai puternic” dacă va încerca să blocheze tranzitul petrolului prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Reacția Iranului

Reacția Iranului nu a întârziat să apară. Garda Revoluționară Islamică a transmis că Teheranul este cel care va decide momentul în care războiul se va încheia.

„Iranul nu va permite exportul niciunui litru de petrol din regiune”, au avertizat oficialii iranieni.

În paralel, piețele energetice au fost influențate și de discuțiile din Washington privind o posibilă relaxare a sancțiunilor petroliere impuse Rusiei, măsură care ar putea crește oferta globală de petrol și ar contribui la stabilizarea prețurilor.

