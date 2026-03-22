Filmarea cu Justin Timberlake arestat în stare de ebrietate a fost făcută publică

Imaginile cu Justin Timberlake în stare de ebrietate, surprinse de camerele purtate de polițiști, au fost făcute publice. Vedeta pop a fost oprită în iunie 2024 în Sag Harbor, New York, după ce a condus pe contrasens și a ignorat semnele de stop, transmite Mediafax.

Justin Timberlake, la volan, sub influența băuturilor alcoolice

Justin Timberlake, în vârstă de 45 de ani și fost solist al trupei NSYNC, a fost arestat în iunie 2024 în Sag Harbor, un sat înstărit din Hamptons, după ce polițiștii l-au oprit pentru că a virat pe contrasens și nu a respectat semnele de stop.

În documentul de acuzare, polițiștii au raportat că ochii săi erau „înroșiți și sticloși” și că respirația emana un puternic miros de alcool.

Starul a refuzat etilotestul și s-a împiedicat la testele de sobrietate, inclusiv la mersul în linie dreaptă și urmărirea cu privirea mișcării mâinii unui polițist.

Condamnat la plata unei amenzi și la muncă în folosul comunității

La momentul arestării, Timberlake a explicat că este „puțin nervos” și că se află într-un turneu mondial.

În cele din urmă, el a pledat vinovat pentru o infracțiune rutieră mai puțin gravă și a fost condamnat la plata unei amenzi de 500 de dolari plus o suprataxă de 260 de dolari, 25 de ore de muncă în folosul comunității și difuzarea unui mesaj de siguranță publică în fața tribunalului.

Videoclipul cu Tustin Timberlake a fost făcut public

Inițial, vedeta a încercat să blocheze difuzarea video-ului printr-un proces împotriva Village of Sag Harbor, susținând că imaginile îl arată „într-o stare extrem de vulnerabilă” și i-ar dăuna reputației.

În cele din urmă, judecătorul a permis publicarea, cu anumite cenzurări, iar ambele părți au ajuns la un acord.

Imaginile au fost surprinse de camerele de pe uniformele polițiștilor și includ peste opt ore de înregistrări, parțial cenzurate, din timpul controlului rutier și din interiorul secției de poliție.

Dialogul surprins între Timberlake și polițist

Polițist: „Te-am văzut virând pe partea stângă și trecând pe roșu. Este mașina ta?”

Timberlake: „Da, îmi pare rău… e o mașină închiriată pe care o folosesc pentru câteva zile.”

Polițist: „Ești în vizită?”

Timberlake: „Sunt într-un turneu mondial.”

Polițist: „Ce faci?”

Timberlake: „Păi, e greu de explicat… un turneu mondial. Sunt Justin Timberlake”.

Apoi, Justin Timberlake este supus câtorva teste de sobrietate, pe care nu a putut să le ducă la bun sfârșit și a refuzat etilotestul. Ulterior, cântărețul a fost încătușat și urcat în spatele mașinii poliției. O persoană care îl însoțea a intervenit, implorând polițiștii să nu-l aresteze.

„Sper că oricine se uită și ascultă poate învăța din asta”

După condamnare, Justin Timberlake a transmis un mesaj public de responsabilitate:

„Chiar dacă ați băut un singur pahar, nu vă urcați la volan. Aceasta este o greșeală pe care am făcut-o, dar sper că oricine se uită și ascultă în acest moment poate învăța din asta. Știu că eu cu siguranță am învățat”.

Vedeta a subliniat că momentul a fost unul regretabil și a avertizat publicul să nu repete astfel de greșeli.

