Iranul ia în considerare să atace baze militare americane din Europa în cazul în care președintele Donald Trump va reporni și escalada războiul. De la începerea conflictului, Teheranul a atacat bazele militare americane, instalațiile petroliere, hotelurile și aeroporturile numai din țările arabe din Golf.

Persoane apropiate regimului islamic de la Teheran au dezvăluit pentru Financial Times că autoritățile iraniene își evaluează opțiunile pentru a riposta. Gardienii Revoluției avertizează că ar putea extinde atacurile dincolo de regiunea Orientului Mijlociu.

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Țintele din Europa: De ce sunt vizate Bulgaria și Cipru

Iranul ar putea desfășura rachete balistice cu rază medie de acțiune împotriva obiectivelor militare americane din sud-estul Europei.

Forțele iraniene ar putea ataca baze militare din Bulgaria, după ce luna trecută, guvernul de la Sofia condus de premierul Rumen Radev le-a permis forțelor militare americane să folosească baza aeriană Bezmer pentru a realimenta avioanele SUA în aer.

De asemenea, ar putea fi vizată și o bază aeriană britanică din Cipru, după ce a mai fost lovită de o dronă în martie. Forțele iraniene iau în considerare să atace și cablurile submarine de fibră optică din strâmtoarea Ormuz în cazul escaladării conflictului.

Cercetător britanic: „Amenințarea este reală, dar limitată”

Sidharth Kaushal, cercetător de la grupul de experți al Royal United Services Institute din Londra, consideră că amenințarea reprezentată de rachetele iraniene la adresa Europei este „reală, dar limitată”.

Iranul ar putea desfășura rachete din seria Shahab. Însă, Sidharth Kaushal intuiește că proiectilele ar avea dificultate în a provoca pagube pe o rază lungă.

Din 1987, Iranul a dezvoltat cinci tipuri de rachete din clasa Shahab. Primul tip de rachetă, Shahab-1, a fost proiectat după rachetele sovietice R-17 Elbrus. Rachetele sovietice au fost cumpărate din Libia și Siria.

Iranul s-a inspirat și după rachetele Hwasong-5 cumpărate din Coreea de Nord. Primele rachete Shahab aveau rază operațională de 350 km, lungimi de 10 metri și greutate de peste 5 tone.

Netanyahu, în 1998: Iranul are rachete cu care poate lovi coasta de est a SUA

Din 2003, Iranul a dezvoltat patru variante ale rachetei Shahab-3 cu rază operațională extinsă la 2.000 km. Acestea pot lovi ținte din Turcia, Bulgaria sau Cipru, după un zbor la o altitudine de 400 km.

Anthony H. Cordesman a scris în cartea „Iranian Weapons of Mass Destruction” că Iranul ar fi dezvoltat rachetele Shahab-5 cu rază operațională de până la 4.300 de km.

Pot fi rachetele iraniene oprite?

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a atras atenția în 1998 că Iranul dezvoltă rachete cu rază operațională de până la 10.000 km. El a avertizat că Iranul ar putea lovi inclusiv coasta de est a SUA, potrivit Al Arabiya.

Potrivit unui articol publicat de Ynetnews în 2012, rachetele iraniene Shahab pot fi interceptate. Israel a dezvoltat sistemele Arrow II și Arrow III din 2014-2015 special pentru a intercepta acest tip de rachete iraniene. Statele membre NATO, inclusiv România, dispun de sistemele americane de interceptoare Patriot.

Negocierile de pace, în impas

Între timp, negocierile pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz sunt în impas. Președintele Trump a anunțat marți că nu se desfășoară deloc discuții cu regimul de la Teheran și că nici nu sunt programate să fie reluate.

Iar liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei a numit mai mulți politicieni iranieni radicali în armată și în securitate.

Sursa Foto: Google Earth