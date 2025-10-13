Președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, a ordonat o inspecție de „pregătire de luptă” a forțelor armate, ceea ce reprezintă o mobilizare bruscă care a pus țara în stare de alertă maximă. Mișcarea vine la scurt timp după exercițiile comune cu Rusia, „Zapad-2025”, în contextul unei accelerări a operațiunilor militare rusești în proximitatea granițelor NATO.

Conform anunțului oficial al Ministerului Apărării de la Minsk, datat 11 octombrie, inspecția are ca obiectiv testarea capacității trupelor de a reacționa rapid „în condiții reale de luptă”.â

Belarus ia poziție față de furia Europei după episoadele cu dronele

Unii analiști, citați de The Kyiv Independent, interpretează mișcarea ca pe o reacție la „creșterea îngrijorărilor din Europa cu privire la presupusele operațiuni de sabotaj rusesc și la încălcările repetate ale spațiului aerian al NATO de către drone neidentificate”.

Deși Lukașenko a încercat să mențină o retorică a „independenței”, mobilizarea sa recentă demonstrează o aliniere totală la dezideratele Moscovei. Exercițiile militare comune „Zapad-2025” (foto), desfășurate în septembrie, au fost o reală demonstrație de forță. Acestea au inclus, în premieră, simulări ale utilizării armelor nucleare și ale rachetelor nucleare Oreshnik, un semnal eviudent că cele două țări se pregătesc pentru orice scenariu, inclusiv cel nuclear.

Mobilizarea belarusă reprezintă un semnal de alarmă pentru România

The Guardian a relatat că aceste exerciții, deși au avut un număr redus de soldați față de ediția din 2021 (circa 13.000), au suscitat o sursă de tensiune pentru țările vecine, precum Polonia și statele baltice.

Mobilizarea belarusă reprezintă un semnal de alarmă pentru România, dar și pentru flancul estic al NATO. Indiferent de scopul exercițiilor, ele au un impact direct asupra securității regionale. Mobilizarea militară pune o presiune suplimentară asupra NATO, care și-a crescut deja prezența militară pe flancul estic. Rusia și Belarus au format o alianță militară și politică tot mai strânsă, cu un impact negativ asupra stabilității regionale.

