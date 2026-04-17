FMI reia relațiile cu Venezuela după ani de blocaj în timpul regimului Maduro. Caracasul reintră în jocul financiar cu acces la miliarde de dolari

Fondul Monetar Internațional anunță reluarea relațiilor cu Venezuela după o pauză începută în 2019. Decizia deschide calea pentru sprijin financiar colosal pentru noua administrație de la Caracs și marchează o schimbare majoră în contextul politic din această țară, după capturarea lui Maduro.

Fondul Monetar Internațional face un pas major spre normalizarea relațiilor cu Venezuela, după o ruptură care a durat aproape șapte ani. Instituția condusă de Kristalina Georgieva a anunțat oficial reluarea colaborării cu autoritățile de la Caracas, sub conducerea președintei interimare Delcy Rodríguez.

„Directorul general, Kristalina Georgieva, a anunțat astăzi că Fondul Monetar Internațional colaborează acum cu guvernul venezuelean sub administrația președintei interimare Delcy Rodriguez”, se arată în comunicatul instituției, potrivit DW.com.

La rândul său, liderul de la Caracas a confirmat schimbarea de direcție.

„Am restabilit reprezentarea Venezuelei în cadrul acestui organism internațional” și „normalizăm toate procesele care implică drepturile Venezuelei pe lângă instituție”, a declarat Delcy Rodríguez.

Venezuela primește acces la miliarde de dolari prin mecanismele FMI

Reluarea relațiilor deschide calea către accesul la finanțare internațională, după ani în care Venezuela a fost izolată de marile instituții financiare globale.

Potrivit experților, această schimbare ar putea permite evaluarea completă a economiei venezuelene și chiar accesul la miliarde de dolari prin mecanismele FMI.

Relațiile dintre cele două părți fuseseră suspendate în 2019, în contextul crizei politice și al disputelor privind recunoașterea conducerii legitime a țării. Relansarea dialogului vine după schimbări majore la vârful statului venezuelean, inclusiv îndepărtarea fostului președinte Nicolas Maduro și instalarea unei administrații interimare.

În acest nou context, FMI a început deja consultări cu statele membre pentru a stabili pașii următori, iar instituții precum Banca Mondială ar putea urma același drum, reluând sprijinul financiar pentru Caracas. Decizia marchează un moment crucial pentru Venezuela, o țară afectată de ani de criză economică profundă, datorii uriașe și inflație.

