Fondul suveran al Norvegiei crește INVESTIȚIILE în energia regenerabilă pentru a deveni lider mondial pe această nișă

Fondul suveran al Norvegiei dorește creşterea investiţiilor în sursele regenerabile, pentru a se putea extinde tehnologic și geografic dincolo de Europa.

Fondul norvegian are deja active fotovoltaice şi eoliene în Europa, iar până acum a alocat doar 8 din cele 38 de miliarde de dolari prevăzute pentru investiţii în infrastructura dedicată energiei regenerabilă, informează Bloomberg.

„Ne vom extinde spre alte tehnologii, ne vom extinde în alte arii geografice dincolo de Europa şi căutăm noi parteneri strategici puternici. Până acum o mare parte din investiţii au mers spre proiecte eoliene offshore”, afirmă administratorul fondului, Harald von Heyden.

Fondul norvegian a făcut prima sa investiţie în domeniul regenerabilelor în anul 2021, cu o participaţie la parcurile eoliene offshore Borssele 1 şi 2 din Olanda. În prezent, fondul are 10 investiţii în active regenerabile în cinci ţări şi infrastructura regenerabilă reprezintă aproximativ 0,4% din investiţiile sale totale.

Cele mai noi achiziţii în portofoliul său de regenerabile sunt o participaţie de 49% la proiectele Nordseecluster şi Thor demarate de grupul RWE AG, pentru care a plătit aproximativ 1,4 miliarde de euro (1,6 miliarde de dolari) şi mai multe proiecte fotovoltaice din Spania.

