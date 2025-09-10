Prima pagină » Știri externe » Fondul suveran al Norvegiei crește INVESTIȚIILE în energia regenerabilă pentru a deveni lider mondial pe această nișă

Fondul suveran al Norvegiei crește INVESTIȚIILE în energia regenerabilă pentru a deveni lider mondial pe această nișă

10 sept. 2025, 19:03, Știri externe
Fondul suveran al Norvegiei crește INVESTIȚIILE în energia regenerabilă pentru a deveni lider mondial pe această nișă

Fondul suveran al Norvegiei dorește creşterea investiţiilor în sursele regenerabile, pentru a se putea extinde tehnologic și geografic dincolo de Europa.

Fondul norvegian are deja active fotovoltaice şi eoliene în Europa, iar până acum a alocat doar 8 din cele 38 de miliarde de dolari prevăzute pentru investiţii în infrastructura dedicată energiei regenerabilă, informează Bloomberg.

„Ne vom extinde spre alte tehnologii, ne vom extinde în alte arii geografice dincolo de Europa şi căutăm noi parteneri strategici puternici. Până acum o mare parte din investiţii au mers spre proiecte eoliene offshore”, afirmă administratorul fondului, Harald von Heyden.

Fondul norvegian a făcut prima sa investiţie în domeniul regenerabilelor în anul 2021, cu o participaţie la parcurile eoliene offshore Borssele 1 şi 2 din Olanda. În prezent, fondul are 10 investiţii în active regenerabile în cinci ţări şi infrastructura regenerabilă reprezintă aproximativ 0,4% din investiţiile sale totale.

Cele mai noi achiziţii în portofoliul său de regenerabile sunt o participaţie de 49% la proiectele Nordseecluster şi Thor demarate de grupul RWE AG, pentru care a plătit aproximativ 1,4 miliarde de euro (1,6 miliarde de dolari) şi mai multe proiecte fotovoltaice din Spania.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Hidrocentrala Tarnița, proiect de pe vremea lui Ceaușescu, este încă de actualitate pentru noul Minister al Energiei. Cât e de valoroasă pentru sistem

Mediul de afaceri, ademenit să investească în tehnologii verzi. Anunțul privind depunerea dosarelor pentru finanțarea proiectelor

Citește și

EXTERNE A fost adoptată o rezoluţie prin care cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar
20:30
A fost adoptată o rezoluţie prin care cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar
EXTERNE Prima REACȚIE a lui Donald Trump la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută: „Ce-i cu Rusia?”
19:38
Prima REACȚIE a lui Donald Trump la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută: „Ce-i cu Rusia?”
VIDEO Paris: Momentul în care Poliția ATACĂ protestatarii „Blocăm Totul” adunați în zona Gare du Nord
18:54
Paris: Momentul în care Poliția ATACĂ protestatarii „Blocăm Totul” adunați în zona Gare du Nord
EXTERNE Ministerul rus de Externe, despre incursiunea DRONELOR în spațiul polonez: Teritoriul Poloniei nu a fost vizat
18:29
Ministerul rus de Externe, despre incursiunea DRONELOR în spațiul polonez: Teritoriul Poloniei nu a fost vizat
FOTO-VIDEO Momentul în care premierul Nepalului este EVACUAT cu elicopterul. Imaginile amintesc de Revoluția din 1989 din România
18:07
Momentul în care premierul Nepalului este EVACUAT cu elicopterul. Imaginile amintesc de Revoluția din 1989 din România
EXTERNE Detaliul straniu legat de satul Wyryki-Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o DRONĂ rusească peste o casă
17:49
Detaliul straniu legat de satul Wyryki-Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o DRONĂ rusească peste o casă
Mediafax
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Digi24
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
Cancan.ro
Vine urgia în România! Cod galben de intemperii necruțătoare: ploi torențiale și vijelii
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
A murit Livia Trancă! Când va avea loc înmormântarea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
Evz.ro
Piața auto rămâne pe scădere. Ce tipuri de mașini preferă românii
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Emoții mari pentru Elena Udrea! Ce spune despre prima zi de școală a fiicei sale: „Lucrul cu adevărat extraordinar este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, ca eu să fiu în sfârșit cu ea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
S-ar părea că nu toate caloriile sunt la fel, iar alimentele ultra-procesate dăunează sănătății bărbaților