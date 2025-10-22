Implementarea inițiativei „Planul cu 12 Puncte” pentru încetarea războiului din Ucraina pe actuala linie a frontului (o înghețare a conflictului) ar urma să fie controlată de Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump.

Planul este în curs de elaborare de către statele europene care lucrează cu Ucraina la plan, respingând cererile lui Vladimir Putin către SUA ca Kievul să cedeze teritoriile ucrainene din Donbas în schimbul unui acord de pace.

Prin înființarea unui consiliu pentru pace prezidat de către Trump, SUA ar supraveghea implementarea planului propus. Rusia și Ucraina s-ar angaja să oprească orice avans al forțelor militare pentru capturarea de alte teritorii. Printre cele 12 puncte se enumeră:

încetarea reciprocă a focului;

întoarcerea copiilor ucraineni care au fost deportați de trupele ruse pe teritoriul Federației Ruse;

finalizarea schimbului de prizonieri;

garanții de securitate și ajutor pentru Ucraina în vederea reconstrucției și aderării la UE;

ridicarea treptată a sancțiunilor îndreptate împotriva Rusiei;

o sumă de 300 de miliarde de dolari din rezervele înghețate ale Băncii Centrale Europene ar urma să fie returnate imediat Moscovei, dar numai după participarea Kremlinului la procesul de reconstrucție a Ucrainei prin plata reparațiilor de război;

garanți de securitate pentru Ucraina;

începutul procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană;

fonduri acordate Ucrainei pentru reparații

În cazul unui nou atac din partea Rusiei asupra Ucrainei, toate restricțiile vor fi restabilite. Moscova și Kievul vor începe negocieri privind administrarea teritoriilor ocupate, deși nici UE, nici Ucraina nu recunosc juridic teritoriile pretinse de Moscova (Donețk, Luhansk, Zaporojie, Herson, Crimeea) ca fiind rusești.

Sursa Foto: X – Ursula von der Leyen/Volodimir Zelenski

