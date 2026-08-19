Bill Clinton, cel de-al 42-lea președinte al SUA, a împlinit 80 de ani. Fostul președinte intră în clubul octogenarilor care au condus America: George W. Bush, Donald Trump și Joe Biden.

A fost președintele care a condus America după Războiul Rece, atunci în postura de unica superputere globală. Președinția sa a fost marcată de tranziția către mileniul 3, creșterea economică la nivel record din anii ’90, dar și de momente dificile, precum procedura de suspendare pentru scandalul sexual cu Monica Lewinsky.

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Bill Clinton la 80 de ani: Fostul lider de la Casa Albă intră în „clubul octogenarilor”

În urmă cu 30 de ani, când împlinise 50 de ani, Bill Clinton candida la campania pentru realegere în funcția de președinte.

A rămas și azi o puternică voce influentă în Partidul Democrat care a virat tot mai mult spre stânga. El și cu soția sa, Hillary Clinton, au înființat Fundația Clinton, o organizație non-profit. Nu și-a întâlnit niciodată tatăl biologic, care a murit în urma unui accident rutier cu trei luni înainte ca viitorul președinte să se nască, potrivit Politico. Născut și crescut în Arkansas, Clinton a absolvit Universitatea Georgetown și Școala de Drept de la Yale, unde și-a întâlnit viitoarea nevastă, Hillary Rodham.

Victoria din 1992 și anii de înflorire economică ai Americii

A fost numit procuror general și a fost ales guvernator al statului Arkansas două mandate consecutive. În 1992, Clinton a devenit președintele Statelor Unite după ce i-a învins în alegerile prezidențiale pe președintele republican în funcție George H.W. Bush și pe candidatul independent Ross Perot. A fost primul președinte american din generația Baby Boom.

El s-a afișat ca „noul democrat” după ce a promis că va revitaliza economia Americii după politicile fiscale implementate de programul „Reaganeconomics” al republicanului Ronald Reagan. Iar în timpul celor două mandate ale sale, nivelul de trai al americanilor s-a îmbunătățit semnificativ.

A promulgat legi pentru NAFTA (Acordul Nord-American de Liber Schimb), Legea Brady pentru control asupra achiziționării armelor de foc și Clinton Crime Bill pentru creșterea finanțării pentru penitenciare și creșterea numărului ofițerilor de poliție. Democrații au eșuat însă să realizeze reforme în sănătate și în domeniul asigurărilor medicale.

Arhitectul păcii globale de după Războiul Rece

Clinton a condus America într-o perioadă pașnică de înflorire economică, cu toate că a condus intervenții militare în Somalia, Bosnia și Kosovo. Totuși, a participat la semnarea Acordului de Pace de la Dayton care a pus capăt Războaielor Bosniace, la procesul de pace din Irlanda de Nord și la încheierea tratatelor de pace dintre Israel și Iordania.

Pe 13 septembrie 1993, ca mediator al Acordurilor de la Oslo, Bill Clinton a fost fotografiat la momentul când prim-ministrul israelian Yitzhak Rabin și președintele palestinian Yasser Arafat și-au dat mâna în fața Casei Albe. A fost un moment care a pus capăt temporar îndelungatului conflict israeliano-palestinian și a marcat crearea Autorității Naționale Palestiniene.

În 1999, foste state membre ale Pactului de la Varșovia (Polonia, Ungaria și Cehia) au aderat la NATO. Pe de altă parte, Clinton a contribuit la dezarmarea nucleară a Ucrainei prin Memorandumul de la Budapesta din 1994 după ce SUA și Rusia i-au oferit garanții de securitate. În 2014, Rusia a încălcat memorandumul prin anexarea Crimeii și invadarea Ucrainei în 2022.

Scandalul care putea să-i pună capăt președinției

Cel mai greu moemnt al președinției sale a fost în 1998, când au fost divulgate public informații că a avut relații sexuale extraconjugale cu stagiara Monica Lewinsky.

Președintele a fost pus sub acuzare pentru mărturie mincinoasă sub jurământ și obstrucționarea justiției, după ce a mințit public la TV „nu am avut relații sexuale cu această femeie, doamna Lewinsky”.

A fost achitat de Senat, dar a fost obligat să plătească o amendă de 90.000 de dolari și i-a fost suspendat dreptul de a mai practica avocatura timp de 5 ani. După încheierea președinției, Clinton s-a dedicat activităților umanitare și filantropiei.

Sursa Foto: Clinton Foundation