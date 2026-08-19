Prima pagină » Știri politice » Bill Clinton a împlinit 80 de ani

Bill Clinton a împlinit 80 de ani

Bill Clinton a împlinit 80 de ani
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bill Clinton, cel de-al 42-lea președinte al SUA, a împlinit 80 de ani. Fostul președinte intră în clubul octogenarilor care au condus America: George W. Bush, Donald Trump și Joe Biden. 

A fost președintele care a condus America după Războiul Rece, atunci în postura de unica superputere globală. Președinția sa a fost marcată de tranziția către mileniul 3, creșterea economică la nivel record din anii ’90,  dar și de momente dificile, precum procedura de suspendare pentru scandalul sexual cu Monica Lewinsky.

Sondaj Gândul

Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Bill Clinton la 80 de ani: Fostul lider de la Casa Albă intră în „clubul octogenarilor”

În urmă cu 30 de ani, când împlinise 50 de ani, Bill Clinton candida la campania pentru realegere în funcția de președinte.

A rămas și azi o puternică voce influentă în Partidul Democrat care a virat tot mai mult spre stânga. El și cu soția sa, Hillary Clinton, au înființat Fundația Clinton, o organizație non-profit. Nu și-a întâlnit niciodată tatăl biologic, care a murit în urma unui accident rutier cu trei luni înainte ca viitorul președinte să se nască, potrivit Politico. Născut și crescut în Arkansas, Clinton a absolvit Universitatea Georgetown și Școala de Drept de la Yale,  unde și-a întâlnit viitoarea nevastă, Hillary Rodham.

Victoria din 1992 și anii de înflorire economică ai Americii

A fost numit procuror general și a fost ales guvernator al statului Arkansas două mandate consecutive. În 1992, Clinton a devenit președintele Statelor Unite după ce i-a învins în alegerile prezidențiale pe președintele republican în funcție George H.W. Bush și pe candidatul independent Ross Perot. A fost primul președinte american din generația Baby Boom.

El s-a afișat ca „noul democrat” după ce a promis că va revitaliza economia Americii după politicile fiscale implementate de programul „Reaganeconomics” al republicanului Ronald Reagan. Iar în timpul celor două mandate ale sale, nivelul de trai al americanilor s-a îmbunătățit semnificativ.

A promulgat legi pentru NAFTA (Acordul Nord-American de Liber Schimb), Legea Brady pentru control asupra achiziționării armelor de foc și Clinton Crime Bill pentru creșterea finanțării pentru penitenciare și creșterea numărului ofițerilor de poliție. Democrații au eșuat însă să realizeze reforme în sănătate și în domeniul asigurărilor medicale.

Arhitectul păcii globale de după Războiul Rece

Clinton a condus America într-o perioadă pașnică de înflorire economică, cu toate că a condus intervenții militare în Somalia, Bosnia și Kosovo. Totuși, a participat la semnarea Acordului de Pace de la Dayton care a pus capăt Războaielor Bosniace, la procesul de pace din Irlanda de Nord și la încheierea tratatelor de pace dintre Israel și Iordania.

Pe 13 septembrie 1993, ca mediator al Acordurilor de la Oslo, Bill Clinton a fost fotografiat la momentul când prim-ministrul israelian Yitzhak Rabin și președintele palestinian Yasser Arafat și-au dat mâna în fața Casei Albe. A fost un moment care a pus capăt temporar îndelungatului conflict israeliano-palestinian și a marcat crearea Autorității Naționale Palestiniene.

În 1999, foste state membre ale Pactului de la Varșovia (Polonia, Ungaria și Cehia) au aderat la NATO. Pe de altă parte, Clinton a contribuit la dezarmarea nucleară a Ucrainei prin Memorandumul de la Budapesta din 1994 după ce SUA și Rusia i-au oferit garanții de securitate. În 2014, Rusia a încălcat memorandumul prin anexarea Crimeii și invadarea Ucrainei în 2022.

Scandalul care putea să-i pună capăt președinției

Cel mai greu moemnt al președinției sale a fost în 1998, când au fost divulgate public informații că a avut relații sexuale extraconjugale cu stagiara Monica Lewinsky.

Președintele a fost  pus sub acuzare pentru mărturie mincinoasă sub jurământ și obstrucționarea justiției,  după ce a mințit public la TV „nu am avut relații sexuale cu această femeie, doamna Lewinsky”.

A fost achitat de Senat, dar a fost obligat să plătească o amendă de 90.000 de dolari și i-a fost suspendat dreptul de a mai practica avocatura timp de 5 ani. După încheierea președinției, Clinton s-a dedicat activităților umanitare și filantropiei.

Sursa Foto: Clinton Foundation

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ USR l-a revalidat, cu unanimitate de voturi, pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului
19:50
USR l-a revalidat, cu unanimitate de voturi, pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului
ULTIMA ORĂ Bolojan susține că „nu se agață de putere” și propune o a treia variantă de Guvern. Premierul demis are cel mai lung interimat din istoria României
19:49
Bolojan susține că „nu se agață de putere” și propune o a treia variantă de Guvern. Premierul demis are cel mai lung interimat din istoria României
ULTIMA ORĂ Bolojan continuă să pledeze pentru Fritz și sfidează decizia Curții Constituționale care-l poate lăsa pe liderul USR fără funcția de primar
19:47
Bolojan continuă să pledeze pentru Fritz și sfidează decizia Curții Constituționale care-l poate lăsa pe liderul USR fără funcția de primar
ECONOMIE Sindicatele cer CSAT de urgență pentru a lămuri de ce Bolojan a dublat prețul gazelor din Neptun Deep „din condei”
19:43
Sindicatele cer CSAT de urgență pentru a lămuri de ce Bolojan a dublat prețul gazelor din Neptun Deep „din condei”
LIVE A început mitingul de susținere pentru Fritz. Zeci de oameni s-au adunat în Piața Operei din Timișoara și scandează „Justiție, jos corupția”
19:16
A început mitingul de susținere pentru Fritz. Zeci de oameni s-au adunat în Piața Operei din Timișoara și scandează „Justiție, jos corupția”
CONTROVERSĂ Alarmă falsă. Ministerul Energiei îl contrazice pe fostul ministru Bogdan Ivan, care susținea că firmele au primit înștiințări că li se va tăia curentul. Ivan îl acuză pe Bolojan de minciună
17:18
Alarmă falsă. Ministerul Energiei îl contrazice pe fostul ministru Bogdan Ivan, care susținea că firmele au primit înștiințări că li se va tăia curentul. Ivan îl acuză pe Bolojan de minciună
Mediafax
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Cea mai nouă PROFEȚIE a 'Profetului Apocalipsei': Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Adevarul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
Câștigurile neașteptate ale unor vloggeri români după 4 ani de YouTube: „Ne putem lua o casă?
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Cancan.ro
Motivul trist care l-a făcut pe medicul de 28 de ani să ia decizia tragică! De ce a făcut asta
Ce se întâmplă doctore
Îl mai ții minte pe Vierme de la Animal X? Cum arată acum, la 42 de ani, și cu ce se ocupă! E schimbat total și mulți nu l-au mai recunoscut
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Ruinele unei civilizații uitate, descoperite cu ajutorul tehnologiei LiDAR în pădurea amazoniană
MILITAR NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
19:49
NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
SCANDAL Proprii subalterni îl acuză pe Bolojan de contracte cu dedicație pentru Beniamin Rus, controversatul om de afaceri din Oradea. Cei doi s-au întâlnit la o nouă inaugurare pe 17 august. Sindicatul i-a adresat 6 întrebări lui Bolojan
19:26
Proprii subalterni îl acuză pe Bolojan de contracte cu dedicație pentru Beniamin Rus, controversatul om de afaceri din Oradea. Cei doi s-au întâlnit la o nouă inaugurare pe 17 august. Sindicatul i-a adresat 6 întrebări lui Bolojan
EXCLUSIV Mihai Tudose, mesaj pentru George Simion. „Va trebui să-și asume o intrare la guvernare”
19:00
Mihai Tudose, mesaj pentru George Simion. „Va trebui să-și asume o intrare la guvernare”
FLASH NEWS Bulgaria întărește securitatea la baza aeriană Bezmer din cauza amenințărilor din partea Iranului. Anunțul Guvernului de la Sofia
18:52
Bulgaria întărește securitatea la baza aeriană Bezmer din cauza amenințărilor din partea Iranului. Anunțul Guvernului de la Sofia
ALEGERI Cine este Raphaël Glucksmann, politicianul francez care speră să o înfrângă pe Marine Le Pen la alegerile prezidențiale din Franța
18:49
Cine este Raphaël Glucksmann, politicianul francez care speră să o înfrângă pe Marine Le Pen la alegerile prezidențiale din Franța
VIDEO Cursă nebună pe A2. Gonește pe autostradă, așezat lateral pe motocicletă, cu peste 100 de kilometri la oră
18:36
Cursă nebună pe A2. Gonește pe autostradă, așezat lateral pe motocicletă, cu peste 100 de kilometri la oră

Cele mai noi

Trimite acest link pe