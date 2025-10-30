Prima pagină » Știri externe » Fostul copil-minune din „Fresh Prince of Bel-Air”, Floyd Roger Myers Jr., a murit la doar 42 de ani

Fostul copil-minune din „Fresh Prince of Bel-Air”, Floyd Roger Myers Jr., a murit la doar 42 de ani

30 oct. 2025, 09:51, Știri externe
Fostul copil-minune din „Fresh Prince of Bel-Air”, Floyd Roger Myers Jr., a murit la doar 42 de ani

Actorul Floyd Roger Myers Jr., cunoscut pentru rolurile sale din serialul de succes „The Fresh Prince of Bel-Air” și filmul TV „The Jacksons: An American Dream”, a murit la vârsta de 42 de ani.

Potrivit primelor informații furnizate de familie, decesul a survenit în dimineața zilei de miercuri, 29 octombrie, în locuința sa din Maryland.

Floyd Roger Myers Jr. a murit la 42 de ani

Familia a confirmat că Floyd Roger Myers Jr. se confruntase cu afecțiuni cardiace serioase.

„A murit în urma unui atac de cord, acasă, în primele ore ale dimineții. Vorbisem cu el doar cu câteva ore înainte. În ultimii trei ani, fiul meu a suferit deja trei atacuri de cord. Ne rugam să se facă bine, dar corpul lui a cedat”, a declarat Renee Trice, mama actorului.

Un val de tristețe s-a abătut asupra fanilor la aflarea veștii, dar și în rândul colegilor de breaslă, care l-au descris drept un om cald, modest și dedicat familiei sale.

Când a început cariera lui Floyd Roger Myers Jr.

Cariera lui Floyd Roger Myers Jr. a  început devreme. În 1992, a interpretat versiunea tânără a personajului principal, Will Smith într-un episod din sezonul trei al serialului The Fresh Prince of Bel-Air”. Tot în același an, a fost distribuit în rolul tânărului Marlon Jackson în producția „The Jacksons: An American Dream”, o peliculă dedicată ascensiunii legendarei familii Jackson.

După perioada din copilărie, Myers a mai apărut într-un episod al serialului „Young Americans” difuzat pe postul WB în anul 2000, iar ulterior s-a retras treptat din lumina reflectoarelor pentru a se dedica vieții de familie și proiectelor comunitare.

Pe plan personal, actorul avea patru copii, Taelyn, Kinsley, Tyler și Knox – și un susținător activ al inițiativelor de dezvoltare personală pentru bărbați. Myers a fost cofondatorul organizației The Fellaship Men’s Group, care are ca scop sprijinirea bărbaților în procesul de vindecare și autodepășire.

„RIP, frate bun @rocwonder, unul dintre fondatorii noștri. Nu vei fi uitat niciodată. Misiunea continuă în onoarea ta. Următoarea întâlnire a grupului va fi una memorabilă, exact cum am vorbit. Te iubim, frate, odihnește-te în pace”, au transmis membrii organizației The Fellaship Men’s Group într-un mesaj emoționant postat pe Instagram.

Recomandările autorului:

Citește și

EXTERNE Nici Germania nu mai vrea să plătească ȘOMAJUL ucrainenilor. Nemulțumirile cresc
11:27
Nici Germania nu mai vrea să plătească ȘOMAJUL ucrainenilor. Nemulțumirile cresc
EXTERNE Paza este inexistentă în faimoasele monumente ale Parisului. După cazul Luvru, un bărbat a reușit să se ascundă o noapte întreagă în Turnul Eiffel
11:14
Paza este inexistentă în faimoasele monumente ale Parisului. După cazul Luvru, un bărbat a reușit să se ascundă o noapte întreagă în Turnul Eiffel
EXTERNE Donald Trump își încheie turneul asiatic prin întâlnirea cu liderul Chinei, Xi Jinping. Tarifele pentru China scad cu 10%. Ce au discutat cei doi
10:44
Donald Trump își încheie turneul asiatic prin întâlnirea cu liderul Chinei, Xi Jinping. Tarifele pentru China scad cu 10%. Ce au discutat cei doi
ANALIZA de 10 Primele concluzii după ce Rusia a testat racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik. „Element al unui joc politic, răspuns propagandistic pentru SUA, un vestitor al dezordinii sau un simbolism tardiv”?
10:00
Primele concluzii după ce Rusia a testat racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik. „Element al unui joc politic, răspuns propagandistic pentru SUA, un vestitor al dezordinii sau un simbolism tardiv”?
ULTIMA ORĂ Jaful de la Luvru: Încă cinci suspecți au fost arestați. Ce anunță procurorii de la Paris
09:53
Jaful de la Luvru: Încă cinci suspecți au fost arestați. Ce anunță procurorii de la Paris
EXTERNE La ce concluzie au ajuns Trump și Xi despre Ucraina? Trump: „Mai bine îi lași să se lupte”
09:22
La ce concluzie au ajuns Trump și Xi despre Ucraina? Trump: „Mai bine îi lași să se lupte”
Mediafax
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
Digi24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Adevarul
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public
Mediafax
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mașinile cu cele mai slabe rezultate la testele de siguranță
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cel mai vechi club de fotbal din lume?