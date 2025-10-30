Fostul copil-minune din „Fresh Prince of Bel-Air”, Floyd Roger Myers Jr., a murit la doar 42 de ani

Actorul Floyd Roger Myers Jr., cunoscut pentru rolurile sale din serialul de succes „The Fresh Prince of Bel-Air” și filmul TV „The Jacksons: An American Dream”, a murit la vârsta de 42 de ani.

Potrivit primelor informații furnizate de familie, decesul a survenit în dimineața zilei de miercuri, 29 octombrie, în locuința sa din Maryland.

Floyd Roger Myers Jr. a murit la 42 de ani

Familia a confirmat că Floyd Roger Myers Jr. se confruntase cu afecțiuni cardiace serioase.

„A murit în urma unui atac de cord, acasă, în primele ore ale dimineții. Vorbisem cu el doar cu câteva ore înainte. În ultimii trei ani, fiul meu a suferit deja trei atacuri de cord. Ne rugam să se facă bine, dar corpul lui a cedat”, a declarat Renee Trice, mama actorului.

Un val de tristețe s-a abătut asupra fanilor la aflarea veștii, dar și în rândul colegilor de breaslă, care l-au descris drept un om cald, modest și dedicat familiei sale.

Când a început cariera lui Floyd Roger Myers Jr.

Cariera lui Floyd Roger Myers Jr. a început devreme. În 1992, a interpretat versiunea tânără a personajului principal, Will Smith într-un episod din sezonul trei al serialului The Fresh Prince of Bel-Air”. Tot în același an, a fost distribuit în rolul tânărului Marlon Jackson în producția „The Jacksons: An American Dream”, o peliculă dedicată ascensiunii legendarei familii Jackson.

După perioada din copilărie, Myers a mai apărut într-un episod al serialului „Young Americans” difuzat pe postul WB în anul 2000, iar ulterior s-a retras treptat din lumina reflectoarelor pentru a se dedica vieții de familie și proiectelor comunitare.

Pe plan personal, actorul avea patru copii, Taelyn, Kinsley, Tyler și Knox – și un susținător activ al inițiativelor de dezvoltare personală pentru bărbați. Myers a fost cofondatorul organizației The Fellaship Men’s Group, care are ca scop sprijinirea bărbaților în procesul de vindecare și autodepășire.

„RIP, frate bun @rocwonder, unul dintre fondatorii noștri. Nu vei fi uitat niciodată. Misiunea continuă în onoarea ta. Următoarea întâlnire a grupului va fi una memorabilă, exact cum am vorbit. Te iubim, frate, odihnește-te în pace”, au transmis membrii organizației The Fellaship Men’s Group într-un mesaj emoționant postat pe Instagram.

