Prima pagină » Știri externe » Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic”

Denis Andrei
12 sept. 2025, 10:01, Știri externe
Jair Bolsonaro - Foto: Profimedia images

Curtea Supremă din Brazilia l-a condamnat pe Jair Bolsonaro la 27 de ani și trei luni de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat și alte infracțiuni grave. Decizia istorică a provocat reacții dure din partea lui Donald Trump, care a calificat verdictul drept „o vânătoare de vrăjitoare”.

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a primit joi o condamnare de 27 de ani și trei luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de organizarea unei lovituri de stat pentru a rămâne la putere în urma alegerilor pierdute din 2022. Hotărârea a fost pronunțată de un complet de cinci judecători ai Curții Supreme, patru dintre aceștia votând pentru condamnare.

„Acest caz penal este aproape o întâlnire între Brazilia și trecutul său, prezentul său și viitorul său”, a declarat judecătoarea Carmen Lucia, făcând referire la istoria țării, marcată de dictaturi și tentative de răsturnare a democrației, potrivit BBC.

Bolsonaro a fost găsit vinovat pentru cinci capete de acuzare, printre care: participarea la o organizație criminală armată, tentativa de abolire violentă a democrației, organizarea unei lovituri de stat și distrugerea bunurilor guvernamentale și culturale.

Verdictul îl transformă pe Bolsonaro, fost căpitan de armată și admirator declarat al dictaturii militare braziliene (1964–1985), în primul fost președinte al țării condamnat pentru atacarea democrației. În prezent, acesta se află în arest la domiciliu.

Reacția lui Trump

Decizia a stârnit un val de critici din partea aliatului său apropiat, Donald Trump, care a descris sentința drept „un lucru teribil” și „o vânătoare de vrăjitoare”. În replică, administrația Trump a anunțat sancțiuni împotriva judecătorilor brazilieni, creșteri de tarife și revocarea vizelor pentru membrii Curții Supreme.

Congresmanul brazilian Eduardo Bolsonaro, fiul fostului președinte, a declarat că se așteaptă la noi sancțiuni americane, în timp ce secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a catalogat verdictul drept „nedrept”.

Ministerul de Externe de la Brasilia a răspuns acuzând Washingtonul de „ingerință” și a subliniat că democrația braziliană „nu va fi intimidată”.

Președintele Luiz Inacio Lula da Silva a declarat într-un interviu că nu se teme de eventuale sancțiuni: „Brazilia are instituții solide și nu va fi pusă la colț de nimeni”.

Procesul, cu posibil apel

Decizia nu a fost unanimă: judecătorul Luiz Fux a votat pentru achitarea lui Bolsonaro, invocând lipsa de competență a instanței. Această divergență ar putea permite apelul, amânând verdictul definitiv până în apropierea alegerilor prezidențiale din 2026, la care Bolsonaro a anunțat că vrea să candideze, deși are interdicție oficială.

Avocații săi au calificat sentința drept „absurd de excesivă” și au anunțat că vor contesta decizia.

