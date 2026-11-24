Republica Moldova ia în calcul extinderea pregătirii militare în rândul populației masculine. Un proiect inițiat de Ministerul Apărării prevede ca bărbații cu vârste între 18 și 55 de ani să participe la cursuri de instruire militară care pot dura cel mult șase săptămâni. Participarea femeilor nu va fi obligatorie, acestea urmând să se poată înscrie doar dacă își exprimă dorința. Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu de schimbare a modului în care este organizată rezerva Forțelor Armate. Potrivit agenției IPN, citată de Rador, autoritățile vor ca mai mulți cetățeni să dobândească noțiuni militare de bază, inclusiv persoanele care au depășit deja vârsta de 27 de ani.

Instruirea nu va presupune cheltuieli din partea participanților, finanțarea urmând să fie asigurată în întregime de stat.

Autoritățile de la Chișinău invocă războiul din Ucraina

Schimbarea regulilor privind pregătirea militară este motivată de riscurile de securitate din regiune. Ministerul Apărării face referire la războiul din Ucraina, la deteriorarea mediului regional și la amenințările hibride. Potrivit autorilor inițiativei, țara trebuie să aibă la dispoziție un număr mai mare de persoane instruite militar, care să poată fi chemate rapid în cazul unor situații de criză sau al unor evenimente excepționale.

O altă schimbare importantă privește structura rezervei militare, care ar urma să fie împărțită în două componente. Rezerva prin contract va fi formată din persoane selectate pentru ocuparea unor funcții în unitățile militare. În cazul soldaților și sergenților, angajamentul va fi încheiat pentru trei ani, în timp ce ofițerii vor semna contracte pe o perioadă de cinci ani.

A doua categorie, rezerva operațională, va cuprinde persoane care pot fi repartizate în unități militare, fără să fie necesară semnarea unui contract. De asemenea, proiectul stabilește că apartenența la rezerva Forțelor Armate va fi condiționată de două criterii: aptitudinea medicală și absolvirea unei forme de pregătire militară. Cetățenii care figurează în evidențele militare, dar nu îndeplinesc aceste condiții, vor rămâne în categoria recruților.

Educația patriotică, introdusă ca disciplină opțională

Planul Ministerului Apărării include și o componentă educațională. Mai exact, autoritățile propun introducerea unor cursuri opționale de educație patriotică pentru tineri, în licee și în instituțiile de învățământ profesional tehnic. Pentru punerea în aplicare a măsurilor, vor fi modificate patru acte normative care reglementează rezerva militară, pregătirea populației pentru apărarea Patriei, răspunderea materială a militarilor și statutul acestora.

Costurile estimate pentru implementarea noului sistem de instruire se ridică la 13,7 milioane de lei în 2027.

Deocamdată, proiectul se află în etapa consultărilor publice. După finalizarea acesteia, documentul va ajunge pe masa Guvernului, iar ulterior va fi supus dezbaterii și votului în Parlament.