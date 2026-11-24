Primăria Municipiului București a anunțat pe pagina oficială de socializare că a fost inaugurat primul taxi din România pentru persoanele în scaun rulant. Reprezentanții primăriei au anunțat și cât costă transportul, precum și ce facilități are autoturismul.

Este premieră pentru România. Primăria Municipiului București a anunțat că a fost inaugurat primul taxi din țară dedicat persoanelor în scaun rulant. Anunțul a fost făcut în data de 23 noiembrie, luni, iar transportul este disponibil între orele 08:00 și 22:00. Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții primăriei, tariful per kilometru este de 3,19 lei.

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Primăria Capitalei a inaugurat primul taxi din România pentru persoanele în scaun rulant

În postare se mai menționează faptul că taxiul este dotat atât cu rampă de acces, cât și cu sisteme de fixare și siguranță pentru scaunul rulant.

„Avem primul taxi din România adaptat pentru persoanele în scaun rulant!

De azi, poate fi comandat la numărul 021/9444, între orele 8.00 și 22.00.

Tariful este cel clasic, de 3,19 lei/km.

Autoturismul este dotat cu rampă de acces, sisteme de fixare și siguranță pentru scaunul rulant.

Ne ocupăm să avem un București adaptat, incluziv!”, a notat Primăria Capitalei pe Facebook.

Proiectul „Mobilitate Incluzivă în Municipiul București” a fost aprobat de Consiliul General pe 13 mai 2026. Acesta urmărește să evalueze nevoia de transport adaptat pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.

În secțiunea dedicată comentariilor, la postarea Primăriei Capitalei, mai multe persoane au salutat această inițiativă. De altfel, unii dintre utilizatori au menționat faptul că și alte orașe din România dispun de această facilitate pentru persoanele în scaun rulant. Un utilizator a menționat, de pildă, orașul Lugoj.

Sursă foto: Facebook Primăria Municipiului București