Senatorul AUR Petrișor Peiu critică propunerea PSD privind reorganizarea administrativ-teritorială, despre care spune că nu ar produce economii semnificative la bugetul de stat. Peiu consideră că reforma ar trebui să vizeze în primul rând Bucureștiul și zonele metropolitane, unde se concentrează o mare parte din populația și activitatea economică a țării. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Petrișor Peiu a folosit o comparație între „cățelușii mici și neputincioși” și „dulăii cei mari” pentru a explica de ce consideră că măsurile propuse de social-democrați nu reprezintă o reorganizare administrativă reală.
Senatorul susține că efectele proiectului ar fi limitate, întrucât ar viza mai puțin de 10% dintre posturile ocupate în administrația publică locală, respectiv mai puțin de 2% din totalul personalului bugetar. Acesta consideră că o reformă administrativă serioasă ar trebui să înceapă cu marile centre urbane, nu cu localitățile mici.
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a amintit că PNL a propus înființarea unei comisii speciale în Parlament, care să analizeze reforma administrativ-teritorială. Liberalul consideră că o asemenea schimbare, după aproximativ 60 de ani, trebuie să fie rezultatul unei dezbateri ample, la care să participe toate părțile implicate.
De cealaltă parte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații au stabilit un calendar de deplasări în țară pentru a discuta cu cetățenii și primarii despre avantajele comasării voluntare a unor localități.