Senatorul AUR Petrișor Peiu critică propunerea PSD privind reorganizarea administrativ-teritorială, despre care spune că nu ar produce economii semnificative la bugetul de stat. Peiu consideră că reforma ar trebui să vizeze în primul rând Bucureștiul și zonele metropolitane, unde se concentrează o mare parte din populația și activitatea economică a țării. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Petrișor Peiu a folosit o comparație între „cățelușii mici și neputincioși” și „dulăii cei mari” pentru a explica de ce consideră că măsurile propuse de social-democrați nu reprezintă o reorganizare administrativă reală.

Ce reproșează Petrișor Peiu propunerii PSD

Senatorul susține că efectele proiectului ar fi limitate, întrucât ar viza mai puțin de 10% dintre posturile ocupate în administrația publică locală, respectiv mai puțin de 2% din totalul personalului bugetar. Acesta consideră că o reformă administrativă serioasă ar trebui să înceapă cu marile centre urbane, nu cu localitățile mici.

”PSD vrea sa facă reorganizare doar pentru cățelușii mici și neputincioși, nu și pentru dulăii cei mari, care știu sa muște și mai ales să latre.

De ce nu este o soluție reală asa-zisa ,,reorganizare ” teritorială și ce îi lipsește pentru a fi cu adevărat o bună intenție?

Pe scurt, prin ceea ce propune PSD vor fi afectate mai puțin de 10% din posturile ocupate în administrația publica locală, adică mai puțin de 2% din personalul care lucrează la stat.

Dacă vrem să facem o reorganizare serioasă, trebuie să începem cu dulăii, nu cu cățelușii. Dulăii cei mari sunt Bucureștiul și zonele metropolitane. Aici avem mai bine de jumătate din populația țării și economiile de la cheltuielile de bunuri și servicii și de personal ar putea să conteze cu adevărat”, a scris Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

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