Zacusca este unul dintre cele mai apreciate preparate românești. Este ușor de preparat, iar rezultatul final este foarte gustos și aromat. Dar este oare sănătoasă? Iată adevărul despre produsul preferat al românilor în perioada postului.

Zacusca este un preparat tradițional gustos, bogat în legume și nutrienți. Vinetele, ardeii, roșiile și ceapa oferă fibre și micronutrienți, chiar dacă sunt preparate termic. Potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic, beneficiile sale depind însă în mare măsură de cantitatea de ulei folosită. Deși în esență acest fel de mâncare este unul sănătos, adevărata capcană poate apărea atunci când vine vorba de cât ulei folosim pentru prepararea acestuia.

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„Marea majoritate [a nutrienților] nu se pierd, se pierde doar vitamina C. Licopenul, care este pigmentul roșu din legume, prin gătire devine și mai bun. Pentru că există nutrienți care se eliberează prin tratament termic și, cu puțină grăsime, sunt și mai eficienți”, a explicat Mihaela Bilic, potrivit CSID.

„Uleiul e un aliment-capcană”

Mihaela Bilic a atras atenția asupra consumului de ulei, un ingredient care poate crește semnificativ valoarea calorică a preparatelor.

„Uleiul e un aliment-capcană. O singură lingură de ulei are 100 de kilocalorii… Mâncarea sănătoasă nu înseamnă mâncare dietetică, dimpotrivă: tot ce e gras e sănătos, de la unt la ciocolată. Noi, oamenii, creștem din grăsime, nu din apă și frunze!”, a adăugat medicul nutriționist.

Profesorul doctor Gheorghe Mencinicopschi a explicat, de asemenea, că zacusca este un fel de mâncare nu doar sănătos, ci și gustos. La fel ca medicul nutriționist Mihaela Bilic, acesta a subliniat că există un aspect important care face diferența între sănătos și mai puțin sănătos, și anume folosirea legumelor și a uleiului de calitate, conform Realitatea.NET.