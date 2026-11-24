Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat pe social media că a vizitat cel mai performant spital orășenesc din România. Vizita a fost efectuată în weekend, iar ministrul a fost „cucerit” de implicarea personalului medical.

„România poate! Și România poate pentru că are oameni minunați, oameni care au energia, pasiunea și puterea de a schimba lucrurile în bine”, spune Rogobete.

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Alexandru Rogobete a vizitat Spitalul Orășenesc din Vișeu de Sus

Alexandru Rogobete a vizitat, în weekend, Spitalul Orășenesc din Vișeu de Sus. Ministrul Sănătății îl consideră cel mai performant spital orășenesc din România. Ministrul Sănătății a apreciat dotările, organizarea și echipa medicală, în special medicii tineri, inclusiv pe cei reveniți din străinătate. El a subliniat că rezultatele se datorează atât investițiilor, cât și implicării personalului.

„Am vizitat în weekend Spitalul Orășenesc din Vișeu de Sus, din punctul meu de vedere este cel mai performant spital orășenesc din România. Un spital bine organizat, modernizat, dotat cu echipamente de ultimă generație și cu resursa umană necesară pentru desfășurarea actului medical în condiții optime.

Am stat de vorbă cu medici tineri, inclusiv cu medici care au profesat în străinătate și au ales să se întoarcă în România. I-am întrebat ce le lipsește și ce și-ar dori în continuare.

Am găsit aici dorința de a merge mai departe, dorința de a fi mai buni, de a învăța și de a face mereu mai mult pentru pacienți.

De fiecare dată când am nevoie de energie, revin cu drag la Vișeu de Sus. Pentru că aici văd ce înseamnă, cu adevărat, că omul sfințește locul.

Dincolo de investițiile importante realizate cu sprijinul Ministerului Sănătății, performanța acestui spital se datorează oamenilor care și-au pus sufletul aici.

Felicitări echipei manageriale și întregului personal medical pentru profesionalism, implicare și pasiune!

Sunteți un exemplu pentru multe spitale din România și o dovadă că performanța medicală nu ține de dimensiunea unei localități, ci de calitatea oamenilor care construiesc acolo.

Vă mulțumesc pentru energia pe care mi-o transmiteți și pentru încrederea pe care o redați oamenilor!”, a notat Alexandru Rogobete pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto

Sursă video: Facebook/Alexandru Rogobete