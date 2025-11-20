Președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance nu vor participa la înmormântarea fostului vicepreședinte Dick Cheney. Cei doi oficiali n-au fost invitați la funeralii, scrie Axios.

Dick Cheney a decedat pe 3 noiembrie 2025, la vârsta de 84 de ani, din cauza pneumoniei și a afecțiunilor vasculare. Politicianul republican urmează să fie înmormântat cu onoruri militare în cursul zilei de 20 noiembrie. În schimb, vor participa foștii președinți democrați Joe Biden și Barack Obama, plus foștii vicepreședinți Kamala Harris și Al Gore.

„Deși nu eram de acord cu el în privința mai multor lucruri, el credea, la fel ca mine, că familia este începutul, mijlocul și sfârșitul”, a spus Joe Biden, potrivit POLITICO.

Vor veni să-și prezinte imagiile și judecători ai Curții Supreme, precum John Roberts, Brett Kavanaugh, Elena Kagan etc. Sunt invitați și fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, fostul lider republican din Senat, Mitch McConnel și John Thune, liderul majorității republicane din Senat.

De ce Trump nu participă la funeralii?

Din tabăra republicană va lua parte desigur fostul președinte republican George W.Bush, din a cărui administrație a făcut parte Dick Cheney, ca secund, Vor veni la funeralii și foștii vicepreședinți Dan Quayle și Mike Pence. George Bush va susține și un discurs.

Cu toate că erau din același partid, președintele conservator Donald Trump este în contrast ideologic cu „neoconservatorismul” promovat de administrația Bush. Președintele l-a considerat pe Dick Cheney drept un „RINO irelevant” („Republican doar cu numele”) și a criticat administrația Bush pentru implicarea sa în războaiel din Afganistan și din Irak (catalogate drept un „războaie fără sens” pe care au fost irosiți „trilioane de dolari”), cu toate că inițial l-a susținut, potrivit The Washington Post.

Președintele Trump nici măcar nu și-a exprimat condoleanțele. La alegerile prezidențiale de anul trecut, Dick Cheney l-a considerat pe candidatul republican Donald Trump drept „cea mai mare amenințare din istoria de 248 ani a națiunii americane” și a anunțat că a votat-o pe vicepreședinta democrată Kamala Harris.

Cine a fost Dick Cheney?

Richard Bruce Cheney s-a născut pe 30 ianuarie 1941, în Lincoln, statul american Nebraska, dintr-o familie cu descendență galeză, irlandeză, engleză și franceză. Tatăl său a fost agent al Departamentului de Agricultură, iar mama lui o jucătoare de softball.

A urmat studiile la Yale și s-a căsătorit cu cu Lynne Ann, din al cărui mariaj cu ea au rezultat două fiice: Liz, în prezent procuror și fostă politiciană, și Mary, o activistă LGBT. În 1969 a devenit stagiar în cadrul Administrației Nixon și a ocupat mai multe poziții după ce s-a împrietenit cu Donald Rumsfeld. Din 1978, Cheney a foat ales ca reprezentant al statului Wyoming în Congresul SUA.

Secretar al Apărării

Din 1989 până în 1993, Cheney a fost secretarul Apărării în administrația președintelui George H.W. Bush, iar sub mandatul acestuia, SUA au participat alături de o coaliție internațională la Războiul din Golf din 1991, dus împotriva dictatorului irakian Saddam Hussein care invadase Kuweit. De asemenea, a fost implicat în trimiterea trupelor SUA în Somalia și în Invazia Panamei pentru răsturnarea de la putere a generalului Manuel Noriega.

Cheney s-a ocupat de gestionarea bugetului alocat dezvoltării bombardierului stealth B-2 Spirit, a aeronavei V-22 Osprey, a sistemelor Aegis și a aeronavei Avengers II (proiect abandonat). Cheney și-a exprimat îngrijorarea că state ca Irak, Iran și Coreea de Nord ar putea obține componente pentru fabricarea armelor nucleare de după prăbușirea URSS din 1991 și dezintegrarea Pactului de la Varșovia.

El l-a determinat pe președintele Bush să reevalueze scopul NATO într-o epocă post-Război Rece. El s-a preocupat de stabilirea bazelor și trupelor SUA în Arabia Saudită. După ce Bush a pierdut alegerile din 1992, Cheney s-a retras pentru o perioadă în mediul de afaceri, fiind numit director executiv la compania petrolieră Halliburton.

Vicepreședintele SUA

După ce George W.Bush, fiul fostului președinte George H.W.Bush, a câștigat alegerile prezidențiale din 2000, Dick Cheney, din postura de partener de campanie, a fost numit vicepreședinte al SUA din ianuarie 2001. El a permis folosirea unor tehnici radicale de interogare (sau tortură) a suspecților și deținuților acuzați pentru terorism de la Guantanamo. A fost un adept al Teoriei executive unitare, presupunând ca președintele SUA să aibă autoritate deplină asupra ramurii executive.

El a gestionat situația de la atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001. Pe 29 iunie 2002, el a fost președinte interimar în timp ce Bush a făcut colonoscopie. În 2003, Cheney a fost unul dintre principalii oficiali ai administrației Bush care a susținut regimului dictatorului Saddam Hussein din Irak, acuzându-l fără probe că ar deține arme chimice de distrugere în masă sau că ar fi avut legături cu organizația teroristă al-Qaeda condusă de Osama bin Laden.

În ciuda victoriei războiului din 2003, Cheney și cu Bush s-au ales cu reputația pătată pentru totdeauna după ce s-a raportat că n-au fost găsite arme chimice în Irak. Al doilea mandat al său a fost afectat de scandalul scurgerii de informații de la CIA din Afacerea Plame. După încheierea mandatului de vicepreședinte, Dick Cheney s-a retras din lumina reflectoarelor, fiind preocupat cu publicarea de memorii și susținerea candidatului republican Mitt Romney la alegerile din 2012. El i-a criticat atât pe fostul președinte Barack Obama, cât și pe președintele Donald Trump. În ultimii săi ani de viață s-a înfruntat cu probleme de sănătate.

Sursa Foto: The White House

