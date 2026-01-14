După decizia Danemarcei de a trimite trupe în Groenlanda pentru a-și proteja teritoriul arctic de intervenția militară a SUA, și Franța a anunțat că va staționa trupe.

Anunțul vine după ce și Germania a luat aceeași decizie de a trimite un regiment de recunoaștere în orașul Nuuk, capitala Groenlandei, potrivit declarației ministrului german al Apărării. Potrivit France24, cele trei țări europene membre NATO intenționează să prevină anexarea insulei arctice de către Donald Trump.

Guvernul german își invocă acțiunea pentru a explora condițiile unor posibile contribuții militare pentru sprijinirea Danemarcei în asigurarea regiunii. Franța, singura putere nucleară a Uniunii Europene, a confirmat acum că va trimite trupe în Groenlanda, făcând o „mutare periculoasă către o poziție de confruntare cu Statele Unite, a doua cea mai mare putere nucleară din lume și prima putere militară a lumii.

După ce s-a întâlnit cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de Stat Marco Rubio la Washington, ministrul danez de Externe Lars Lokke Rasmussen a spus că este „clar că președintele Trump își dorește să cucerească Groenlanda”, argumentând că „nu este necesar”.

Și Suedia a anunțat că ar putea lua parte la misiunea militară europeană. Se vorbește pe mapamond despre riscurile declanșării primului conflict militar în interiorul NATO.

Sursa Foto: Facebook

